Міліція «загубила» шість вантажівок, що зберігалися як речові докази

Прокуратура Сумської області розслідує кримінальну справу, порушену стосовно службових осіб Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого слідчого прокуратури Сумської області Володимира НІКІТЧЕНКА, підставою для порушення справи стало зловживання правоохоронцями владою і службовим становищем при зберіганні речових доказів у кримінальній справі, що кваліфікується частиною 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як встановлено в ході перевірки, слідче управління ГУМВС області під час розслідування кримінальної справи, порушеної в серпні 2009 року за фактом використання підроблених документів, вилучило спочатку в одного з товариств три вантажні автомобілі - "Урал", ГАЗ-52 і ЗіЛ-130, а згодом у місцевого приватного підприємства ще три вантажівки - ЗіЛ-131, УАЗ-2206 і КамАЗ-5410.

Ці автомобілі були визнані речовими доказами у справі і знаходилися на зберіганні на території Охтирського міськрайвідділу міліції.

Між тим у жовтні минулого року службові особи ГУ МВС України в області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, передали вилучені автомобілі на зберігання до Тростянецької нафтобази, не встановленій у ході слідства фізичній особі.

На даний час встановити місце знаходження речових доказів неможливо, заявив старший слідчий прокуратури .