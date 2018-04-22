Паніка на Житньому ринку: Черновецький перебив усю торгівлю (фоторепортаж)
10:32, 28 березня 2007
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Разом зі своїм оточенням мер Києва приїхав “проінспектувати” Житній ринок, що у Києві на Подолі. Продавці забули про торгівлю, міліція мусила очистити підходи, а зіваки створили затори між рядами...
Разом зі своїм оточенням Леонід Черновецький приїхав “проінспектувати” Житній ринок, що у Києві на Подолі. Паніка здійнялася не на жарт. Продавці геть забули про торгівлю, міліція мусила очистити підходи, а зіваки створили затори між торговими рядами
На ринку цього дня було незвично чисто
Ірена Кільчицька прибула раніше за мера і влаштувала розбір польотів за несанкціоноване розташування кіосків, які завбачливо закрили
Багатьом жінкам у цей день було не до торгівлі
Черновецький на ринку так нічого й не купив
Тільки запитав, що краще продається
І перевірив, чи ваги не обманюють
Мер обіцяв, що Житній ринок не очікує доля Сінного. Обіцяв тільки поремонтувати і вирішив роздивитися план майбутнього ремонту
Дмитро Стаховський
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