Паніка на Житньому ринку: Черновецький перебив усю торгівлю (фоторепортаж)

Разом зі своїм оточенням Леонід Черновецький приїхав “проінспектувати” Житній ринок, що у Києві на Подолі. Паніка здійнялася не на жарт. Продавці геть забули про торгівлю, міліція мусила очистити підходи, а зіваки створили затори між торговими рядами