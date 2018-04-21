Як бабу Параску до Нашої України приймали (фоторепортаж)
На сьогоднішньому з`їзді Нашої України делагати багато чого встигли. Вислухали промову Президента Віктора Ющенка та його відмову очолити партію. Обрали своїм головою В`ячеслава Кириленка. Та прийняли до партії бабу Параску...
На сьогоднішньому з`їзді Нашої України делагати багато чого встигли. Вислухали промову Президента Віктора Ющенка та його відмову очолити партію. Обрали своїм головою В`ячеслава Кириленка. Ще 204 особи потрапили до "першого ешелону" - Ради партії. Звернулися до Ющенка з вимогою розпустити Верховну Раду. Та прийняли до партії бабу Параску...
|Нашоукраїнці цього разу проголосували чимало рішень, що залилишилися “у спадок” ще від поперднього з’їзду
|Несподівано для більшості Президент зачитав заяву баби Параски про прийняття до лав Нашої України
|І за неї, і за прийняття в НСНУ Ольги Герасим’юк та Станіслава Аржевітіна голосували одноголосно
|А Петро Порошенко ходив немов у воду опущений. Або не у воду...
|Юрій Луценко, про якого згадав новий голова НСНУ, сильно засмущався
|Від Президента так і не почули головного – рішення про розпуск Верховної ради
|Перша промова В’ячеслава Кириленка у статусі голови НСНУ
|...після гарячих обіймів і привітань Президента
|Ющенка гаряче підтримав Патріарх київський Філарет
|Деякі делегати з’їзду вочевидь не знімали помаранчеву символіку ще з часів президентських виборів
|А деякі ховалися в тіні
|Перед закінченням з’їзду співали гімн
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