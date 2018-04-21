Як бабу Параску до Нашої України приймали (фоторепортаж)

Як бабу Параску до Нашої України приймали (фоторепортаж)

21:03, 31 березня 2007
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На сьогоднішньому з`їзді Нашої України делагати багато чого встигли. Вислухали промову Президента Віктора Ющенка та його відмову очолити партію. Обрали своїм головою В`ячеслава Кириленка. Та прийняли до партії бабу Параску...

На сьогоднішньому з`їзді Нашої України делагати багато чого встигли. Вислухали промову Президента Віктора Ющенка та його відмову очолити партію. Обрали своїм головою В`ячеслава Кириленка. Ще 204 особи потрапили до "першого ешелону" - Ради партії. Звернулися до Ющенка з вимогою розпустити Верховну Раду. Та прийняли до партії бабу Параску...

Нашоукраїнці цього разу проголосували чимало рішень, що залилишилися “у спадок” ще від поперднього з’їзду

Несподівано для більшості Президент зачитав заяву баби Параски про прийняття до лав Нашої України
І за неї, і за прийняття в НСНУ Ольги Герасим’юк та Станіслава Аржевітіна голосували одноголосно
А Петро Порошенко ходив немов у воду опущений. Або не у воду...
Юрій Луценко, про якого згадав новий голова НСНУ, сильно засмущався
Від Президента так і не почули головного – рішення про розпуск Верховної ради
Перша промова В’ячеслава Кириленка у статусі голови НСНУ
...після гарячих обійм і привітань Президента
Ющенка гаряче підтримав Патріарх київський Філарет
Деякі делегати з’їзду вочевидь не знімали помаранчеву символіку ще з часів президентських виборів
А деякі ховалися в тіні
Перед закінченням з’їзду співали гімн
Фото Дмитра Стаховського
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