Як бабу Параску до Нашої України приймали (фоторепортаж)

На сьогоднішньому з`їзді Нашої України делагати багато чого встигли. Вислухали промову Президента Віктора Ющенка та його відмову очолити партію. Обрали своїм головою В`ячеслава Кириленка. Ще 204 особи потрапили до "першого ешелону" - Ради партії. Звернулися до Ющенка з вимогою розпустити Верховну Раду. Та прийняли до партії бабу Параску...