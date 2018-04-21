Два майдани. Чиї дівчата гарніші?

Ось і відбувся обіцяний похід на Київ. «Помаранчева» столиця нетерпляче чекала суботнього вечора. Але «біло-блакитні» вирішили спрацювати на випередження: мітинг прихильників Віктора Януковича почався о першій дня. Регіонали, комуністи і соціалісти жваво заповнили Європейську площу, де почався концерт. Паралельно з цим прихильники коаліції почали розбивати табір у Маріїнському парку. Діяли технічно, відпрацьованими рухами встановлюючи намети. Роздавали їжу, доставляли мінеральну воду, щоб було що пити увечері, хоча деяким вона явно була потрібна прямо зараз. Таким чином, Верховна Рада виявилася практично оточеною регіоналами.

Не дивлячись на те, що збори опозиції були призначені на п`яту вечора, люди почали збиратися з самого ранку на Майдані Незалежності. Правоохоронці прагнули не допускати проникнення великих груп народу ні в той, ні в інший бік Хрещатику, розділивши опонентів чотирма кордонами міліції. О п`ятій годині почався мітинг «помаранчевий». Повіяло атмосферою кінця 2004 року: на Майдані виступали ті самі люди, що виступали у той час, звучали ті самі гасла і музичні гурти. Цікаво, що старий майданний вовк Євген Золотарьов втомлено спостерігав за народними хвилюваннями, поїдаючи піццу на третьому поверсі «Глобуса».

«Помаранчевих» з кожною хвилиною ставало все більше, при цьому «біло-блакитні» розходитися не поспішали. І це чимось нагадало події 1992 року в Душанбе, коли прихильники влади і опозиції збиралися на площах Шахідон і Озоді. Декілька місяців поспіль ісламісти і комуністи сиділи на своїх майданах, що знаходяться в півкілометрі один від одного. Там все закінчилося громадянською війною, тут - виступом Януковича. Після того, як прем`єр виголосив промову перед своїми прихильниками, вони почали помалу розходитися. Це відбулося приблизно пів на сьому вечора. Після чого на «помаранчевому» виступили лідери опозиції. Жертв і руйнувань немає.

Ми ж ходили від одного майдану до іншого, фотографували обличчя, а коли подивилися відзнятий матеріал, то побачили, що у нас на касеті самі дівчата, причому як «біло-блакитні», так і «помаранчеві». Треба ж, так вийшло само собою. Ми довго сперечалися, які з цих дівчат гарніші, а потім вирішили викласти на сайт з невеликими інтерв`ю.

Аня прибула до Києва з Олександрії Кіровоградської області.

Вона вчиться в Національному технічному Університеті на економіста:

- Я приїхала сюди спеціально, щоб підтримати нашого лідера Віктора Януковича. Я сама член партії з 2004 року, і прибула сюди разом зі своїми друзями. Нас, напевно, тут чоловік триста-чотириста.

Ірина - землячка Ані, навчається в Олександрійському педагогічному коледжі на вчителя початкових класів:

- Я приїхала сюди, щоб підтримати Віктора Федоровича, оскільки знаю, що тільки він може забезпечити процвітання в Україні.

Олеся сама зі Славутича, вчиться у Київському університеті туризму, економіки і права:

- Я завжди підтримувала Віктора Федоровича і ще жодного разу в ньому не розчарувалася. Стоятиму тут за нього.

А ось «помаранчеві» дівчата.

Леся - студентка Національного транспортного університету, Київ:

- Я тут з трьох причин. Мене сюди привели Тимошенко, Ющенко і концерт. Я вірю Юлії Володимирівні і Вікторові Андрійовичу і хочу послухати хорошу музику, а не ту попсу, яку крутять на Європейській площі.

Наталя - уродженка Одеської області, але вчиться в Київському НАУ:

- Для мене ідеали Майдану - не пустий звук. Я вірю Юлії Володимирівні і готова йти за нею куди вона скаже.

Оксана, Юля, Люда прибули до Києва з Бахмача Чернігівської області. Всі вони навчаються в Ніжині на перукарів.

- Може, вам подобається Тимошенко з професійної точки зору? - питаємо ми. - Така коса.

- І це теж, - відповідає дівчина. - Але взагалі ми згодні з її платформою. Вважаємо, що Україна повинна стати європейською країною і закликаємо всіх підтримати її і Віктора Андрійовича.

Ну, що, українець, прийшов час твого вибору. З ким твоє серце: з Анею, Ірою і Олесею чи з Лесею, Наталею, Оксаною, Юлею і Людою. Вирішуй. Від цього залежить твоя подальша доля.

Антон Зікора

Фото Дмитра Стаховського