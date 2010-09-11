Контрабандисти отримали по 9,5 років за кокаїн у банках з ананасами

Апеляційний суд Хмельницького міськрайонного суду виніс вирок у кримінальній справі, порушеній СБУ в серпні 2009 року щодо 42-річного громадянина України і 45-річного іноземця, обвинувачуваних у контрабанді наркотичних засобів.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

Впродовж червня-липня 2009 року вони організували й здійснили контрабандне переміщення трьох партій кокаїну з Аргентини до України з метою подальшого його переправлення в одну з країн ЄС.

З’ясовано, що іноземець, перебуваючи в Аргентині, придбав більше 1 кг кокаїну в рідкому стані та з метою приховування наркотику від митного контролю помістив його в спеціально підготовлені металеві банки з-під консервованих ананасів і з-під оливкової олії. За допомогою інших осіб він відправляв наркотик в картонних ящиках через міжнародне поштове відділення в Аргентині на адреси громадян України, які проживають у Хмельницькій області. Адресатів, які не знали, що їх використовують в злочинних оборудках, підшукував його співучасник з Хмельницького.

Наркотичний засіб було виявлено в одному з таких поштових відправлень під час митного контролю в міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітниками СБУ та митниці.

Вироком суду контрабандистам призначено покарання у вигляді 9,5 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.