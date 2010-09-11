Кінологічний центр в Одесі закрили, бо хтось зазіхнув на дорогу землю?
Митниця навчатиме собак дистанційно?
Державна митна служба України закрила єдиний кінологічний центр, що базувався на території Одеського морського порту.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами екс-начальника центру Ігоря ВЕРКА, установу, в якій щорічно проходили навчання 107 кінологічних команд, переведено за наказом голови Держмитслужби до Хмельницького.
Він пояснив, що новий центр кінологічної служби передбачається відкрити на базі курсів з підвищення кваліфікації співробітників митної служби.
«Хоча для навчання собак курси не підготовлені: у Хмельницькому э лише один кінолог, тоді як у нас працював 21 співробітник. Крім того, там немає ні вольєрів, ні зооветеринарної служби, ані місця для проведення тренувань на пошук наркотиків і зброї», - сказав екс-начальник одеського центру.
«Оскільки житла в Хмельницькому фахівцям центру не надають, вони всі звільнилися з роботи, - додав І.ВЕРКО. – Позбулася Держмитслужба також п`яти добре навчених собак, вартість яких становить від 20 до 50 тис. дол.»
Екс-керівник центру висловив кілька версій причин переведення установи з Одеси до Хмельницького: «Або хтось зазіхнув на 30 соток дорогої землі, якими володів центр в порту, або вирішили прикрити спину Хмельницькому центру, який перейшов на дистанційне навчання і майже нічим не займається».
Втім, І.ВЕРКО також не виключив, що хтось з начальства не зацікавлений, щоб навчені собаки знаходили нелегальний товар.
«Іншими словами, можливо, окремі особи розраховують в результаті знищення Одеського кінологічного центру добряче збагатитися. Якщо державні інтереси полягають в цьому, тоді - все гаразд», - підсумував І.ВЕРКО.