Кінологічний центр в Одесі закрили, бо хтось зазіхнув на дорогу землю?

Державна митна служба України закрила єдиний кінологічний центр, що базувався на території Одеського морського порту.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами екс-начальника центру Ігоря ВЕРКА, установу, в якій щорічно проходили навчання 107 кінологічних команд, переведено за наказом голови Держмитслужби до Хмельницького.

Він пояснив, що новий центр кінологічної служби передбачається відкрити на базі курсів з підвищення кваліфікації співробітників митної служби.

«Хоча для навчання собак курси не підготовлені: у Хмельницькому э лише один кінолог, тоді як у нас працював 21 співробітник. Крім того, там немає ні вольєрів, ні зооветеринарної служби, ані місця для проведення тренувань на пошук наркотиків і зброї», - сказав екс-начальник одеського центру.

«Оскільки житла в Хмельницькому фахівцям центру не надають, вони всі звільнилися з роботи, - додав І.ВЕРКО. – Позбулася Держмитслужба також п`яти добре навчених собак, вартість яких становить від 20 до 50 тис. дол.»

Екс-керівник центру висловив кілька версій причин переведення установи з Одеси до Хмельницького: «Або хтось зазіхнув на 30 соток дорогої землі, якими володів центр в порту, або вирішили прикрити спину Хмельницькому центру, який перейшов на дистанційне навчання і майже нічим не займається».

Втім, І.ВЕРКО також не виключив, що хтось з начальства не зацікавлений, щоб навчені собаки знаходили нелегальний товар.

«Іншими словами, можливо, окремі особи розраховують в результаті знищення Одеського кінологічного центру добряче збагатитися. Якщо державні інтереси полягають в цьому, тоді - все гаразд», - підсумував І.ВЕРКО.