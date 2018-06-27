Сергій Тихий: Ми робитимемо «Газету по-київськи», як роблять однойменну котлету, - за фірмовим рецептом

20 вересня «Газета по-киевски» вийшла в новій версії. Змінилася інформаційна і графічна модель популярної столичної газети. Обсяг номерів збільшився до 24-48 шпальт.

З чим пов`язані такі кардинальні зміни, ми запитали у головного редактора видання Сергія Тихого.

Сергію Наумовичу, навіщо редакція змінює «Газету...»?

Не можна відставати від часу, треба остаточно «переїхати» в ХХI століття. Газета не може залишатися незмінною на загальному тлі глобальних змін. Є ще один стимулюючий до руху чинник: життєво важливо сьогодні відповісти на жорсткий виклик інтернету. Так, паперова газета не може обігнати «щосекундні» електронні ЗМІ, але газета може бути яскравіша, глибша, достовірніша, інформативніша, впливовіша. Хоч би як там – до газети більше довіри. Крім того, ми хочемо на 100% відповідати назві. Ми робитимемо «Газету ПО-КИЕВСКИ», як роблять однойменну котлету, - за НАШИМ ФІРМОВИМ рецептом. Ось саме так готують газету в КИЄВІ»

У чому ж та особливість, яка відрізняє вас від інших газет?

Іноді у вас з`являтиметься відчуття, що «Газета...» стала нагадувати немовби щоденний ілюстрований журнал – яскрава, глибока, оригінальна подача і при цьому максимальна оперативність. До речі, окрім інформаційної реформи і редизайну «Газета...» збільшила кількість шпальт – до 24-48 у номері. Новини стали динамічніші – тільки найважливіше, без зайвих слів.

Дуже помітно змінився дизайн. «Газета по-киевски» стала сучаснішою, стильнішою. У ній більше великих яскравих фото, ілюстрацій, застосовані зручні сучасні шрифти. «Газету...» тепер буде просто легше читати.

Так, на вашу думку, газети зможуть конкурувати з інтернетом?

Якщо говорити загалом, то досі ми, як і інші наші колеги в Україні, робили газету XX-го століття. Існує звична модель щоденного видання, яка сформувалася ще в 90-х. І те, що на переломі століть у газетної і журнальної журналістики з`явився конкурент – нові ЗМІ, які працюють в режимі онлайн, – стара модель цієї обставини не враховує ніяк. Наша нова модель, принаймні, робить заявку на те, щоб це врахувати. Вона не тільки співіснує з онлайновими ЗМІ, а й підкреслює свої переваги в порівнянні з ними. Ми готові конкурувати на рівних.