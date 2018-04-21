Весна, серце, Космос. Черновецький відвідав клініку

Весна, серце, Космос. Черновецький відвідав клініку

23:32, 05 квітня 2007
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Київський голова тримає нейтралітет. Людина, яка має зв`язок з Космосом, воліє не втручатися. Про що це свідчить?

Сьогоднішній день приніс радісну звістку: знайшовся Леонід Михайлович Черновецький. Цього разу київський мер матеріалізувався в Деснянському районі столиці під час відвідин Київського міського Центру серця. Не хотілося б дешево каламбурити, але нічого не можу з собою вдіяти: коли Леонід Михайлович з`явився у цьому медичному закладі, який створюється на вулиці Братиславській, відразу відлягло від серця. Бо ж казали, що після указу про розпуск парламенту мер заліг на дно і не з`являється на людях. Журналістам навіть довелося допитувати духовного наставника Черновецького Сандея Аделаджу про те, куди це подівся мер. Темношкірий пастор повідомив, що у градоначальника є на це причини особистого характеру, не пов`язані з політикою. «Я знаю особисто, чому він не виходить. Це не пов`язано з розпуском парламенту», - запевняв громадськість Аделаджа.

Перед появою Леоніда Михайловича, який запізнився через пробки, спричинені масовими хвилюваннями в місті, публіку “розігрівала” Ірена Кільчицька. Вона, зокрема, сказала, що інформація про перенесення зоопарку - брехня. «Я вважаю, це провокаційні заяви на межі беззаконня. І я взагалі вважаю, що все, що відбувається в країні напередодні Великодня - великий гріх, і це просто так не минеться для країни», - заявила вона. Те саме повідомила і про цирк: чула, ніби ще один міський цирк хочуть спорудити на Лівому березі, більше ні про що не знає і запропонувала звернутися за інформацією до Журавського. На пропозицію кореспондента УНІАН провести наступну сесію ВР в зоопарку, відповіла: «Так. Я навіть не коментую». 

Із затримкою всього у двадцять п`ять хвилин з`явився Леонід Михайлович. Він був напружений і дещо похмурий, хоч і уважно слухав інформацію працівників Центру про хід робіт. «Папа» відвідав операційну, похвалив співробітників закладу, а потім видав: «Незалежно від того, як розхитуватиметься чи не розхитуватиметься політична ситуація в країні, але Центр серця цього року функціонуватиме, і я особисто контролюватиму цей процес».

Після медичної частини почалася політична. Журналісти відразу почали питати Леоніда Михайловича про його ставлення до того, що відбувається в Україні. На думку Черновецького, міській владі не гоже втручатися у велику політику. «Я, як і інші люди Київради, люди гарячі, всі ми маємо свої уявлення про те, який повинна Україна розвиватися далі. Дуже хотілося б мені і іншим депутатам, напевно, узяти прапор в руки і вийти на вулиці, але це погано позначиться на розвитку України», - заявив він.

На запитання кореспондента УНІАН, який прапор йому хочеться узяти в руки, Черновецький відповів: «прапор Християнської ліберальної партії України, яку я маю честь очолювати».

Студентки-медики, поки чекали на мера, добряче промерзли надворі. Але той на дівчат у білих халатах навіть не поглянув
На макет Центру серця мер дивився явно зверхньо
Більше того, виразно нудьгував від розповідей лікарів
Хоча відкриття цього унікального медичного центру кияни очікували кілька років
Утім, вислухав розповідь про неймовірні перспективи лікування хворих серцем
Повеселішав Черновецький, коли вже сів до свого “кубіка”
Одне слово, Леонід Михайлович грамотно ухилився від відповідей на запитання, на чиєму він боці: за Президента чи за прем`єра. І це дуже важливо для прогнозування ситуації в Україні. Справа в тому, що Леонід Михайлович - людина з хорошим чуттям моменту, який завжди тримає ніс за вітром і ставить на переможця (інакше не став би він мером). Якщо йому важко відповісти на запитання, за кого він, значить, дійсно ситуація невизначена, і наразі говорити, хто тут виграє, складно.   

Антон Зікора

Довідка.

Потужність Центру - 150 ліжкомісць, зокрема 110 - для дорослих (два палатні відділення кардіології і кардіохірургії) і 40 - для дітей. У проекті передбачена консультативна поліклініка для дорослих і дітей з відділенням функціональної діагностики, блок з 5 операційних, клініко-діагностична лабораторія, лабораторія радіоізотопної діагностики, відділення реанімаційне, кардіологічної ангіографії, рентгенівської і комп`ютерної діагностики і навіть вертолітний майданчик. Загальна вартість будівництва, згідно затвердженому проекту, складає 644,4 млн. гривень, з яких витрачено вже 478,8 млн. Передбачається, що  Центр почне функціонувати у липні. Тут будуть лікуватися не тільки жителі Києва і України, але і громадяни сусідніх держав. У Центрі щорічно проводитиметься більше 6 тис. кардіологічних операцій, у тому числі і операцій з пересадки серця.

Фото Дмитра Стаховського

 

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