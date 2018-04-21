Весна, серце, Космос. Черновецький відвідав клініку

Сьогоднішній день приніс радісну звістку: знайшовся Леонід Михайлович Черновецький. Цього разу київський мер матеріалізувався в Деснянському районі столиці під час відвідин Київського міського Центру серця. Не хотілося б дешево каламбурити, але нічого не можу з собою вдіяти: коли Леонід Михайлович з`явився у цьому медичному закладі, який створюється на вулиці Братиславській, відразу відлягло від серця. Бо ж казали, що після указу про розпуск парламенту мер заліг на дно і не з`являється на людях. Журналістам навіть довелося допитувати духовного наставника Черновецького Сандея Аделаджу про те, куди це подівся мер. Темношкірий пастор повідомив, що у градоначальника є на це причини особистого характеру, не пов`язані з політикою. «Я знаю особисто, чому він не виходить. Це не пов`язано з розпуском парламенту», - запевняв громадськість Аделаджа.

Перед появою Леоніда Михайловича, який запізнився через пробки, спричинені масовими хвилюваннями в місті, публіку “розігрівала” Ірена Кільчицька. Вона, зокрема, сказала, що інформація про перенесення зоопарку - брехня. «Я вважаю, це провокаційні заяви на межі беззаконня. І я взагалі вважаю, що все, що відбувається в країні напередодні Великодня - великий гріх, і це просто так не минеться для країни», - заявила вона. Те саме повідомила і про цирк: чула, ніби ще один міський цирк хочуть спорудити на Лівому березі, більше ні про що не знає і запропонувала звернутися за інформацією до Журавського. На пропозицію кореспондента УНІАН провести наступну сесію ВР в зоопарку, відповіла: «Так. Я навіть не коментую».

Із затримкою всього у двадцять п`ять хвилин з`явився Леонід Михайлович. Він був напружений і дещо похмурий, хоч і уважно слухав інформацію працівників Центру про хід робіт. «Папа» відвідав операційну, похвалив співробітників закладу, а потім видав: «Незалежно від того, як розхитуватиметься чи не розхитуватиметься політична ситуація в країні, але Центр серця цього року функціонуватиме, і я особисто контролюватиму цей процес».

Після медичної частини почалася політична. Журналісти відразу почали питати Леоніда Михайловича про його ставлення до того, що відбувається в Україні. На думку Черновецького, міській владі не гоже втручатися у велику політику. «Я, як і інші люди Київради, люди гарячі, всі ми маємо свої уявлення про те, який повинна Україна розвиватися далі. Дуже хотілося б мені і іншим депутатам, напевно, узяти прапор в руки і вийти на вулиці, але це погано позначиться на розвитку України», - заявив він.

На запитання кореспондента УНІАН, який прапор йому хочеться узяти в руки, Черновецький відповів: «прапор Християнської ліберальної партії України, яку я маю честь очолювати».

Одне слово, Леонід Михайлович грамотно ухилився від відповідей на запитання, на чиєму він боці: за Президента чи за прем`єра. І це дуже важливо для прогнозування ситуації в Україні. Справа в тому, що Леонід Михайлович - людина з хорошим чуттям моменту, який завжди тримає ніс за вітром і ставить на переможця (інакше не став би він мером). Якщо йому важко відповісти на запитання, за кого він, значить, дійсно ситуація невизначена, і наразі говорити, хто тут виграє, складно.

Антон Зікора Довідка. Потужність Центру - 150 ліжкомісць, зокрема 110 - для дорослих (два палатні відділення кардіології і кардіохірургії) і 40 - для дітей. У проекті передбачена консультативна поліклініка для дорослих і дітей з відділенням функціональної діагностики, блок з 5 операційних, клініко-діагностична лабораторія, лабораторія радіоізотопної діагностики, відділення реанімаційне, кардіологічної ангіографії, рентгенівської і комп`ютерної діагностики і навіть вертолітний майданчик. Загальна вартість будівництва, згідно затвердженому проекту, складає 644,4 млн. гривень, з яких витрачено вже 478,8 млн. Передбачається, що Центр почне функціонувати у липні. Тут будуть лікуватися не тільки жителі Києва і України, але і громадяни сусідніх держав. У Центрі щорічно проводитиметься більше 6 тис. кардіологічних операцій, у тому числі і операцій з пересадки серця.

Фото Дмитра Стаховського