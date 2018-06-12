Держбюджет-2010: податки витрясали з бізнесу аж гай гудів

Казначейство з урахуванням зрозумілої затримки, викликаної новорічними та різдвяними святами, оприлюднило оперативні даніпро виконання державного бюджету за доходами у січні-грудні 2010 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету та бюджетного відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики).

Так, згідно з даними Казначейства, загальна сума доходів Державного бюджету України за січень-грудень 2010 року становила 240398,0 млн. грн, що на 30697,7 млн. грн, або на 14,6 % більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Враховуючи, що загальна сума доходів Державного бюджету України за січень-листопад 2010 року становила 215089,5 млн. грн, можна визначити, що у грудні надійшло 25,3 млрд грн.

Отже, загальне недовиконання доходної частини Держбюджету склало 14597,7 млрд грн. Слід зазначити, що наприкінці року були внесені зміни до Держбюджету-2010. Цими змінами на 2,4 млрд грн був збільшений спецфонд і, відповідно, - загальні доходи Держбюджету.

Цікавим є те, що ці 2,4 млрд грн до спецфонду - це надходження податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на територію України у минулих періодах. До грудня Нафтогаз мав заборгованість перед бюджетом щодо нерозмитненого газу саме у розмірі 2,4 млрд грн. Навряд чи у нього несподівано з’явились ці кошти в останній місяць року, тому можна припустити, що уряд просто провів низку взаємозаліків - зобов’язань Нафтогазу перед держбюджетом, місцевих бюджетів перед теплопостачальними підприємствами, і між останніми та Нафтогазом.

У січні-грудні 2010 року до загального фонду держбюджету надійшло 207472,7 млн. грн, що на 50918,4 млн. грн, або на 32,5% більше за відповідний показник 2009 року.

Виходячи з того, що у січні-листопаді 2010 року до загального фонду надійшло 186860,8 млн грн, нескладно вирахувати, що у грудні до загального фонду надійшло 20,6 млрд грн, і загальне недовиконання річного показника - лише 2,6 млрд грн.

Податки витрясали з бізнесу аж гай гудів

Податкові надходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 170514,5 млн. грн, що на 36734,1 млн. грн, або на 27,5% більше від надходжень за січень-грудень 2009 року.

Знаючи обсяг податкових надходжень за попередні одинадцять місяців, можна вирахувати, що у грудні вони склали 15,8 млрд грн, що неймовірно багато і виглядає доволі дивним. Скоріше за все, викликано воно переплатами до держбюджету, які здійснювалось внаслідок наполегливих "прохань" податківців, від яких відмовитись було собі дорожче.

При цьому загальне недовиконання планів надходження податкових платежів до загального фонду держбюджету за підсумками року склало 5,3 млрд грн. Ця цифра кореспондується з недоотриманням більше 3 мільярдів (станом на кінець листопада 2010 року) в результаті скандальної діяльності вочевидь пов’язаної з керівництвом уряду фірми «Лівела», яка через суди, очевидно, не без допомоги влади, отримала право не платити ПДВ та мито при ввезенні товарів на територію України.

Слід зазначити, що для Казначейства з часів діяльності попереднього уряду стало вже «доброю» традицією не повідомляти про обсяги відшкодування ПДВ та переплат по податках. А без цього важко стверджувати, що показник податкових надходжень цілком відображає реальну ситуацію. Відомо лише, що за 11 місяців минулого року уряд відшкодував підприємцям ПДВ на загальну суму в 20,9 млрд грн. А згідно з держбюджетом на 2010 рік таке відшкодування мало становити 27,5 млрд грн. Зрозуміло, якщо фактичне відшкодування було меншим за цю суму, а також спостерігався приріст переплати по податках у порівнянні з показниками на початок 2010 року, то це означає, що реальні податкові надходження були меншими, ніж про це повідомляє Казначейство, а відповідно було меншим виконання доходів та більшим реальний дефіцит держбюджету.

Показник податкових надходжень важливий також, щоб оцінити реалістичність виконання держбюджету поточного року. Уряд вже в 2011 році повинен забезпечити податкові надходження до загального фонду держбюджету у сумі 216965,4 млн грн. Тобто йому потрібно буде збільшити податкові надходження у порівнянні з цим роком на 46450,9 млн грн, або більше, ніж на 27%. І це при тому, що ріст ВВП за оптимістичними прогнозами урядовців має становити не більше 4-4,5%. При такому зростанні ВВП подібне збільшення податкових надходжень виглядає доволі сумнівним, а тому не слід виключати секвестр бюджету.

Неподаткові надходження до загального фонду державного бюджету становили 30229,1 млн. грн, що на 15331,3 млн грн, або на 102,9% більше за відповідний показник січня-грудня 2009 року.

Мобілізацію коштів до спецфонду відверто провалили, але планку ставлять ще вище

Суттєвим є недовиконання плану мобілізації коштів спецфонду. Так, згідно з даними Казначейства, до спеціального фонду державного бюджету за 12 місяців 2010 року надійшло 32,9 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету та бюджетного відшкодування ПДВ ОВДП), що на 12 млрд грн менше запланованого.

За якими статтями було настільки суттєве недовиконання, стане відомо пізніше, але воно також ставить під сумнів бюджетні плани на 2011 рік. У поточному році заплановано мобілізувати до спецфонду 42,9 млрд грн. Це у свою чергу означає, що як і в цьому році, значна частина цільових витрат, джерелом яких є надходження за окремими статтями спецфонду, може бути по факту не профінансована.

Оренда метра державного кордону - вже не анекдот

Який же загальний висновок можна зробити щодо виконання урядом доходної частини держбюджету? Недовиконання доходної частини держбюджету – краще ніж очікували, але питань залишається чимало і в першу чергу вони стосуються не стільки того, що було у 2010 році, а чого слід очікувати в 2011 році. Очевидно, що 2011 рік для уряду буде доволі складним. Але ще складнішим він буде для підприємств, з яких податківці намагатимуться витрясти кошти, які необхідні уряду для виконання відверто завищених показників мобілізації коштів до держбюджету. Це витрясання податків з бізнесу, особливо малого та середнього, буде особливо контрастувати зі збагаченням урядовців, пов’язаних з діяльністю фірми «Лівела», яка може і надалі ввозити будь-які товари в Україну, не сплачуючи податки. Це такий собі сучасний варіант реалізації анекдоту про оренду метра державного кордону у виконанні сьогоднішніх можновладців, і практична реалізація гасла про покращення життя вже сьогодні для окремо взятих осіб.

Борис Кушнірук