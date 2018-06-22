Нам би грузинського міністра освіти, або Як подолати корупцію

Система освіти Грузії переживає епоху реформ. Із 2005 року випускники шкіл вступають до вузів за результатами Єдиного національного іспиту - аналог нашого Зовнішнього незалежного оцінювання. Країна активно інформатизує і комп`ютеризує середню і вищу школу. У вересні всі грузинські першокласники отримають нетбуки - подарунок Президента. Зарплати вчителів зростають. Пройшов сертифікацію - отримав надбавку. Знаєш англійську і комп`ютер - знову премія. Англійську вивчають в обов`язковому порядку з першого класу. Президент Михайло Саакашвілі впевнений, що через 4 роки для грузинських дітей англійська стане другою рідною.

Про те, як Грузії вдалося викорінити корупцію у вищій школі і чому освіта в країні краща, ніж у Росії, в інтерв`ю УНІАН розповів міністр освіти Грузії Дмитро Шашкін.

РІВЕНЬ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ГРУЗІЇ ЗВЕДЕНО ДО НУЛЯ

Дмитре Миколайовичу, реформа освіти була одним із пріоритетів уряду, який прийшов після Революції троянд. Кажуть, ця сфера була дуже корумпована, особливо в частині вступу до вузів. Ви запевняєте, що вам вдалося викорінити корупцію. Яким чином? Де гарантія, що сьогодні у ВНЗ не беруть хабарів?

У Грузії, на жаль, немає ні нафти, ні газу, і один з основних ресурсів, яким ми володіємо - це інтелектуальний потенціал країни. Тому система освіти є основоположною для нашої країни.

Система освіти, як ви точно зазначили, до 2003 року була однією з найбільш корумпованих у країні. Діти вступали до вузів завдяки грошам батьків або впливовим родичам, що в принципі було притаманне всім пострадянським країнам.

Основні заходи, яких було вжито - ми вивели вступні іспити з компетенції вищих навчальних закладів. Вузи в Грузії не проводять вступні іспити. Ми організували спеціальний екзаменаційний центр, який створює тести і виконує всю організаційну роботу.

Рівень корупції зведено до нуля. Протягом останніх 5 років, коли ми проводимо єдиний іспит для вступу до вузів, в країні не було жодного випадку, пов`язаного з корупцією.

Крім цього, ми сьогодні проводимо й атестаційні іспити з 8 предметів. Ми їх також вивели з компетенції школи. Атестаційні іспити проводяться спеціальним центром у режимі он-лайн, закритого інтернет-зв`язку. Учні дають відповіді в школах. У кожному класі перебувають спостерігачі, а також камера, яка записує відео і аудіо. Діти отримують питання, які комп`ютерна система сама міксує.

Яка мета подвійного екзаменування? Навіщо двічі піддавати дітей стресу, якщо тестування проводять незалежні структури, однаково віддалені як від середньої, так і від вищої школи?

Це абсолютно дві різні методології проведення іспитів. Під час атестаційних іспитів ми використовуємо так звану "катову" систему - computer adoptive test. Це коли тестова програма підлаштовується під тестованого. Якщо дитина відповіла неправильно, наступне запитання буде легше з меншою оцінкою. Якщо правильно - наступне питання буде важче, але бал за нього буде вищим.

В атестаційних іспитах ваші знання оцінюються із 6-го по 11 клас. Вам видають питання з усіх сфер.

При вступі до вузу використовується селекційна методологія. Наприклад, у фізиці вам може попастися питання тільки про механіку, і не попастися з інших сфер.

Ніякого додаткового навантаження для школярів немає. Закінчуючи середню школу діти повинні знати не тільки ті предмети, які їм потрібні для вступу до вузу. Будь-який випускник, незалежно від того, де він буде навчатися, повинен знати якийсь мінімум з фізики, хімії, біології, історії та інших предметів.

НІ ЗОЛОТА МЕДАЛЬ, НІ ОЦІНКИ В АТЕСТАТІ ПРИ ВСТУПІ У ВНЗ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ

Міністр освіти України наполягає на тому, щоб окрім Зовнішнього незалежного оцінювання при вступі до вузу враховувався середній бал атестата і бал вищого навчального закладу. А які умови вступу до вузів Грузії - виключно результати тестування?

Кожна країна обирає свою власну стратегію розвитку освіти. Ми йдемо по шляху розділення середньої та вищої освіти.

Середня освіта - це не сходинка для вступу до вузів. Це окрема інституція. У Грузії не кожен випускник школи йде до вузу. Це не означає, що він дурніший чи розумніший від когось, він просто вибирає свій власний шлях. Багато хто йде в професійний коледж, вони отримують професію і дуже часто заробляють набагато більше тих, хто закінчив вуз.

Для нас дуже важливо, щоб рівень освіти, який дає середня школа, був високим. Ні золота медаль, ні оцінки в атестаті при вступі до вузу не враховуються. Що у нас вуз має право зробити, так це піднімати свою планку мінімального прохідного балу.

Усі випускники школи в Грузії складають 4 іспити: три обов`язкових (логіка, грузинська мова та іноземна мова) і четвертий - на вибір. Це залежить від вузу. Університет може сказати: для вступу на такий-то факультет нас цікавить такий то предмет. І учень вже буде вибирати четвертий іспит, орієнтуючись на умови вузу, в який він буде поступати.

За прогнозами Михайла Саакашвілі вже через 4 роки всі грузинські школярі будуть вільно говорити англійською. Яким чином збираєтеся англізувати грузинів?

Знання англійської мови або знання комп`ютера не говорить про те, що людина освічена чи не розвинута, але у такої людини існує величезна можливість для самонавчання. Адже де б ти не навчався - у школі, коледжі, університеті - величезну роль відіграє саме самонавчання. І подобається комусь чи не подобається, але передові технології в системі освіти або будь-якій науці зараз - англійською мовою. Для нас найголовніше - дати можливість молодим людям у Грузії отримувати цю інформацію з першоджерел. Тому з першого класу у нас викладається англійська.

Крім цього, кожен першокласник, який приходить у школу, отримує подарунок від президента Грузії - персональний комп`ютер, нетбук. Вони виробляються у нас в Грузії, засновані на системі Intel. Такі ж подарунки отримують учителі.

Зараз у Грузії перебуває більше 1000 викладачів із Канади, США, Австралії, Нової Зеландії і Великої Британії, які разом з нашими вчителями навчають дітей англійської мови. Близько 70% дітей у цьому вибрали англійську мову для вступу до вузів.

А як у вас справи з російською мовою?

У наших школах обов`язковою є англійська мова, а другу іноземну діти можуть вибирати: німецьку, французьку чи російську. Останнім часом все більше дітей вибирають французьку й німецьку. Якщо вони вважатимуть, що російська мова знадобиться їм у майбутньому, вони її виберуть. Діти самі вирішують, що їм вивчати.

В Україні з ініціативи міністерства теж активно збираються впроваджувати інформаційні технології в школах - ноутбуки, покетбуки, правда, за рахунок батьків. Але в той же час, у наших школах не вистачає підручників. Ви теж ноутбуками намагаєтеся замінити традиційний підручник?

Комп`ютер, звісно, не зможе замінити звичайний підручник. У нас зараз якраз проходить процес грифування підручників, коли відсіюються ті, які не відповідають новим вимогам, які існують у світі.

Для соціально незахищених дітей ми купуємо підручники і роздаємо їх безкоштовно. Всі інші купують підручники самостійно.

ВСЕ, ЩО РОБИТЬ ГРУЗІЯ, РОСІЯ НАМАГАЄТЬСЯ ПЕРЕЙНЯТИ

Ви заявляли, що освіта в Грузії краща, ніж у Росії. Які ваші аргументи і чому тоді грузинських університетів немає у світових рейтингах?

Грузинські університети входять до Шанхайського рейтингу.

У вузах Грузії навчається дуже багато іноземців, особливо з Близького сходу та прилеглих країн. Тільки в медичний університет цього року вступили 500 індусів.

Завдання та відповіді ЄДІ в Росії вже опубліковані в Інтернеті ще до початку його проведення. Ви самі можете їх побачити в Інтернеті.

У нас усі вступають до вузів завдяки своїм знанням і таланту, а не грошам своїх батьків.

Можна подивитися на відсоток грузинських дітей, які вступають до кращих закордонних вузів - Массачусетський технологічний інститут, Кембридж, Оксфорд, Йєль.

Все, що робить Грузія, Росія намагається перейняти. Починаючи від тієї ж сертифікації вчителів, закінчуючи комп`ютерами.

У нас питання вчительської зарплати прямо пропорційно прив`язане до сертифікації. Тобто кожен учитель складає сертифікаційний іспит. Складає позитивно - отримує надбавку, і щомісяця його зарплата складає 650 доларів.

ЖОДНОГО ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ У НАС НЕМАЄ І БУТИ НЕ МОЖЕ

У нас зараз гостро стоїть питання автономії шкіл та університетів від міністерства, в тому числі автономії фінансової. Як ви вирішуєте це питання в Грузії?

Система фінансування освіти в Грузії, відрізняється від української.

Фінансування середнього навчального закладу залежить від ваучера, який іде за дитиною. Держава бере на себе турботу про оплату навчання школяра. Якщо учень іде у приватну школу - ці гроші йдуть у приватну школу. Якщо вибирає державну - то, відповідно, гроші йдуть у державну. Тобто у школи немає постійного бюджету. Він залежить від того, скільки дітей її вибере. Абсолютно децентралізована система, що заохочує конкуренцію між школами.

У нас школами управляє Опікунська рада, яка обирає директора школи. І школи і вузи наділені юридичним статусом публічного права, вони є автономними утвореннями і свою фінансову активність проводять самостійно. Міністерство у це питання не втручається.

Що стосується університетів, зараз у парламенті відбувається дискусія щодо нового законопроекту, за яким вузи отримають ще більше автономії. Тобто якщо на сьогодні в державних вузах майно належить державі, то уряд пропонує передати це майно вузам у їх власність, щоб вони могли створювати ендаумент фонд і отримувати прибуток. (Ендаумент - грошовий фонд, який належить університету, але використовувати вуз може лише відсотки з цього капіталу. - Авт.).

Вища школа у нас абсолютно децентралізована. Ніяких держзамовлень немає і бути не може. Ми фінансуємо ті напрямки, які є пріоритетними зараз. Наприклад, інженерний, математика, фізика, хімія. Ми стимулюємо не командно-адміністративними методами, а грошима. У конкретну галузь, де державі потрібні фахівці, ми вкладаємо більше грошей.

При вступі до вузу діти здають єдиний іспит. Ті, які отримують високі бали, отримують грант від держави, який на 100% покриває витрати з навчання. Якщо бали нижче, учень отримує або 70%, або 50%, або 30% фінансування від держави. Тобто все залежить від того, наскільки успішно ти складеш іспити. "Money follow student" - це принцип фінансування вищої освіти Грузії.

Яка середня вартість навчання в грузинських університетах?

У всіх державних вузах ціна одного року навчання на бакалавраті - 2225 ларі. Це приблизно 1600 доларів. Вартість навчання в приватних вузах може досягати 7 тисяч ларі. У державних навчальних закладах існує мораторій на підвищення вартості навчання. Підвищити ціну можна тільки з дозволу уряду.

Як у вас працює Болонська система на практиці?

Грузія давно приєдналася до Болонського процесу. Ми вже дуже давно перейшли на бакалаврат та магістратуру. Ці питання тільки обговорюються зараз у Росії. Ми є частиною Європи і наші шкільні атестати приймаються в будь-якій країні, яка приєдналася до Болонського процесу. Крім тих програм, які існують в рамках Болонського процесу, Грузія створила спеціальний фонд, з якого ми фінансуємо навчання дітей, які вступають до кращих навчальних закладів за кордоном. Крім навчання ми також оплачуємо їхнє проживання.

НАШ ПІВНІЧНИЙ СУСІД ПРОПЛАТИВ СПРОБУ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ, АЛЕ, ЯК ЗАВЖДИ, НЕВДАЛО

Не можу у вас не запитати про акції проти грузинської влади в Тбілісі. Протестувальники були незадоволені в тому числі і вашими реформами в освітній сфері? Чи населення Грузії підтримує міністерські ініціативи у системі освіти?

Зараз у Грузії немає ніяких акцій. Була акція в Тбілісі, ініційована нашим Північним сусідом, який проплачував спробу дестабілізації ситуації в країні, але як завжди невдало, тому що населення Грузії абсолютно підтримує владу. Нещодавно опубліковані дані Інституту Геллапа показали, що підтримка президента зараз знаходиться на піку - 75-80%.

У нас вперше в історії Грузії проходять атестаційні іспити. Батьки та учні ще раз переконалися, наскільки вони об`єктивні.

У нас присутні зараз представники освітніх організацій Європи і США. Вчора вони виступили з офіційною заявою, що Грузія за екзаменаційною системою є країною, у якої навіть тій самі Голландії є чому повчитися, і що Грузія - перша країна в світі, яка змогла провести випускний іспит одночасно по всій країні. І ніяких проблем з логістикою чи контентом.

Уряд користується величезною підтримкою населення. Це дає можливість здійснювати реформи, необхідні нашій країні.

Рівень довіри до системи освіти за останні 6 місяців виріс ще на 12%. Зараз 72% населення Грузії довіряють системі освіти. Це дуже високий показник. Вищий тільки у поліції, армії і церкви.

Розмовляла Анна Ященко