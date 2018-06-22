Бійка на будівництві Януковича-молодшого: «люди з планети Земля» били жінок по нирках, міліція спостерігала

8 червня в центрі Донецька жителі п`ятиповерхового будинку №48-А по вулиці Університетській відчайдушно намагалися відвоювати свою прибудинкову територію, на якій розташований дитячий майданчик, у забудовників - корпорації «МАКО». Але бій був не рівний, напевно, тому, що президентом цієї корпорації є Олександр Янукович, старший син Президента України.

Підходячи до колишнього готелю «Дружба» близько 17.00, я лише помітила через порожні дірки вікон будівлі кількох будівельників, які перекладали цеглу, а також високу металеву огорожу, обнесену навколо досить великої території. Звичайно, огорожа поглинула дитячий майданчик позад готелю, який ще недавно був тут, залишивши дітворі тільки пісочницю, яка тепер впритул притислася до металевої огорожі.

У дворі було вже тихо і мирно, але біля одного з під`їздів будинку №48 три молоді жінки з малолітніми дітьми, як і раніше щось бурхливо обговорювали.

Як виявилось, вони, будучи безпосередніми учасниками цього конфлікту, згадували те, що сталося, і домовлялися про спільний похід у відділення судової медекспертизи.

Жінки, дізнавшись, що я журналіст, охоче представилися і детально розповіли, що відбулося у цьому дворі вдень 8 червня, і розповіли, що вони при цьому пережили.

Віталіна Копилова, Неля Кравцова і Ірина Пастницька, почувши близько 10.00, що будівельники почали встановлювати металеву огорожу у них у дворі, спробували з`ясувати – чи на законних підставах це відбувається. Вони, стоячи біля дитячої гірки разом з іншими жителями будинку, не захотіли йти і вимагали у будівельників показати документи на право огородження дитячого майданчика.

«Ми хотіли завадити. Ми вважаємо, що вони захопили незаконно дитячий майданчик, не надавши нам на те ні документів, нічого. Тим паче, що ніяких громадських слухань з приводу цього будівництва не було, ніхто з мешканцями нічого не погоджував», - сказали співбесідниці. При цьому вони додали: «Ми абсолютно недавно з Інтернету дізналися, що тут будуватимуть 24-поверховий елітний будинок з підземним паркінгом. Але ця прибудинкова територія теж нам належить, адже у нас у всіх є діти, і їм потрібен цей дитячий майданчик».

Проте, за словами жінок, ніхто нічого їм не став пояснювати, а несподівано підійшли близько 20 молодиків спортивної статури в чорних футболках і почали силою відтісняти їх за межі майбутньої огорожі, що зводилася.

За словами Копилової, Кравцової і Пастницької, їх «штовхали в спину, хапали і тягли за руки, щипали», а на запитання про те, кого представляють ці молодики, відповідали: «Ми з планети Земля».

«Нас із силою почали штовхати. Ми тоді всілися на землю, але нас ці молодчики в чорному почали виносити, хапаючи буквально за руки і за ноги», - розповіла Копилова.

Жінки з обуренням пригадали, що за всім, що відбувається спокійно спостерігали правоохоронці у форменому одязі - міліціонери і бійці «Беркута», які теж несподівано з`явилися, але з другого боку готелю.

«Міліція була, але стояла осторонь. Коли ми просили їх про допомогу, вони не робили ніяких дій.. У відповідь на удари в спину я почала відмахуватися просто сумкою, але тоді до мене відразу ж підлетіли бійці «Беркута», у них спеціальні нашивки були на рукавах, схопили мене і почали насильно тягнути.

Значить, коли я їх раніше кликала і просила допомогти, бо мене пхали в спину, б’ючи по нирках… тоді вони мене не чули», - нарікає Копилова.

Жінки розповіли, що всіма бійцями, міліціонерами і «спортсменами в чорних футболках» командував один «поважний чоловік у бежевих брюках і сірій сорочці».

- Серед цих присутніх молодчиків у чорному був поважний чоловік у бежевих брюках і сірій сорочці, який давав команди всім бійцям. Ми чули, коли він їм неодноразово говорив: «Ви що, слабаки, впоратися не можете? Давайте швидко цих дівок виносьте!». Цей показний у світлому одязі, який ніби і не брав участь сам особисто, керував усією групою в чорних футболках. Після чого вони хапали нас за руки і за ноги і виносили.. Цей чоловік також обертався і говорив міліції і бійцям «Беркута»: «А ну, швидко затримати ось цього» і т.д.

Після того, коли всіх протестувальників відтягнули подалі убік, міліціонери Ворошиловського райвідділу внутрішніх справ Донецька тільки запропонували всім написати заяви про насильницькі дії з боку невідомих молодих людей і порадили «сходити і засвідчити побої», і видали направлення на судмедекспертизу.

- Нас міліція забрала, і кожен писав заяву. Нас відтягли за ріг будинку і біля міліційної машини ми писали. Ми у міліціонерів питали: «Як ви впізнаєте тих, хто проти нас чинив насильство, чому ви зараз їх не затримуєте?», а вони відповідали, що «все знято на камеру», тобто, вони їх всіх знають в обличчя.. І поки ми писали заяви, будівельники ставили захисну огорожу.

Загалом у жителів цього будинку склалося тверде переконання, що все насильство з боку невідомих відбувалося з відома правоохоронців, відзначили співбесідниці.

- Міліція, виходить, просто допомагала їм ставити огорожу.. У нас захисту не було. Ніяких документів нам не показували. На наші заперечення: «Чи можна ламати цю огорожу, якщо її незаконно ставлять?», міліція відповідала: «Ні».

Правоохоронці стверджували, що у забудовників нібито є якісь документи. А на наше питання: «Ви їх бачили?», говорили: «Ні. Але наше керівництво сказало, що у будівельників є документи. І ми тут знаходимося для того, щоб бійки не було». Тобто, документи в очі ніхто не бачив.

У всіх присутніх жителів будинку, які брали участь у цих розборках, склалося враження, що і міліція, і бійці «Беркута» були готові наперед до події.

«Таке було відчуття, що всі вони готувалися. Коли ці «спортсмени» в чорному прибули, була і міліція, і бійці «Беркута», - хором повторили жінки. І додали, що були правоохоронці, які в неофіційній бесіді застерігали їх: «З ким ви зв`язуєтеся? Це будівництво старшого сина Януковича».

Співбесідниці повідомили, що після інциденту вже сходили в місцеву поліклініку на прийом до хірурга, який зафіксував побої, синці, криваві подряпини, описали, що і як.

Хірург порадив Копиловій зробити рентген руки, тому що вона напухла, і порадив мазати хворе місце лікувальним гелем, а Кравцовій призначив лікувальні фізпроцедури, щоб прибрати болі в м`язах шиї, призначив рентген. У четвер, 9 червня, всі вони збираються з`їздити в травматологію і за напрвленням міліції - в судмедекспертизу.

Учасниці цього конфлікту щиро дивуються з приводу того, що залишилися беззахисними в рідному місті і «з рідною владою».

«Чому наша влада не може нас захистити? - заявила Пастницька, згадавши главу держави, - Ми вірили в нього, ми голосували за нього і тоді, коли він не пройшов. І ми знову переживали за ці вибори, голосували за нього минулого року! І все одно. Ну що це таке?».

«Ми вже переживаємо, що приїдуть такі самі люди, і просто виселять нас, і ми залишимося на вулиці. Де влада, де закон?», - зі сльозами на очах говорили жінки.

Обмінявшись телефонами, я розлучилася з ними і спробувала знайти координати цієї будівельної корпорації «МАКО», але поки безуспішно.

За словами однієї з колег-журналісток, яка на іншому будівельному об`єкті хотіла в одного з представників «МАКО» дізнатися контакти для коментаря цього інциденту, їй у категоричній формі відмовили.

Колегам з Інтернет-видання «Остров» вдалося взяти коментар у заступника Донецького міського голови Миколи Волкова. За його словами, містобудівна рада Донецька поки не дала корпорації «Менеджмент ассетс компанії» («МАКО») дозволу на будівництво 24-поверхової будівлі на місці готелю «Дружба», який зносять.

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант, за яким будівництво 24-поверхової будівлі на місці готелю, який ліквідують, не буде дозволено, М.Волков сказав: «Це визначить відповідна містобудівна рада, яка продивиться всю документацію: якої висоти має бути будівля на вказаній ділянці землі».

На уточнююче запитання, чи має корпорація «МАКО» на цей час дозвільну документацію на будівництво «висотки», заступник мера відзначив: «Ми говоримо, яка висота повинна бути. Є відповідна норма державна в правилах. Фахівці прорахують і скажуть, якої висоти має бути будівля».

Управління внутрішніх справ міста Донецька 8 червня розіслало журналістам прес-реліз про те, що вони «врегулювали конфлікт».

Так, у цьому повідомленні наголошується, що в міліцію надійшло повідомлення про те, що біля будинку № 48 по вул. Університетській відбувається конфлікт між громадянами.

«Прибувши на місце події, співробітники міліції з`ясували, що між жителями довколишніх будинків і працівниками, які встановлюють захисну огорожу, що забезпечує безпеку будівельних робіт зі зносу будівлі, виникла суперечка.

У зв`язку з тим, що конфлікт загрожував перерости в бійку, були викликані додаткові сили міліції. Правоохоронці перешкоджали протиправним діям як з одного, так і з іншого боку», - сказано в повідомленні.

І додано, що «для вирішення конфлікту на місці було опитано 18 громадян і прийнято 8 заяв, було встановлено, що один із завзятих призвідників конфлікту, який провокував мешканців, не є жителем довколишніх будинків і навіть даного району».

На закінчення повідомлення підкреслено, що «на даний час проводиться перевірка інциденту».

Олена Колгушева

Фото frankensstein і з блогу журналіста Мустафи Найєма

Відео конфлікту на вул. Університетській у центрі Донецька дивіться тут