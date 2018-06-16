ВІП-пенсії: бути чи не бути?

У країні обговорюють пенсійну реформу. Віце-прем`єр Сергій Тігіпко чесно відпрацював вечірні ефіри підсумкових тижневих програм і ток-шоу, намагаючись переконати телеглядачів, що потрібно проводити реформу, що вслід за збільшенням пенсійного віку будуть створені ефективні системи пенсійних накопичень. Правда, журналісти опозиційних ЗМІ у своїх програмах уїдливо цікавилися, чому пенсійний вік піднімають вже з липня, а системи накопичень створюватимуться тільки з осені. Одним із найбільш дискусійних моментів публічного обговорення реформи стало обмеження пільгових пенсій. У першому читанні, при розгляді нового пенсійного закону містилася стаття, що припускає обмеження пільгових пенсій десятьма прожитковими мінімумами (до 7640 гривень). Тобто не більше восьми тисяч для всіх – і для вже наявних пенсіонерів і для тих, хто ними стане. Але у всіх телепрограмах останніх днів аудиторію готували до думки, що цю норму ліквідовують з закону, що готувався. Тобто вже діючі пільгові пенсії відміняти не будуть. Це – неконституційно. «Розумієте, були вже три рішення Конституційного суду про те, що обмежувати вже діючі пенсії незаконно», – говорив у своїх коментарях телеканалам віце-прем`єр Сергій Тігіпко. За даними наших експертів, які свого часу самі готували подання в КС на цю тему, було близько десяти рішень КС про те, що обмежувати пільгові пенсії не можна. І кожного разу КС давав ці тлумачення то пенсіонерам-суддям, які розхвилювалися щодо свого утримання, то пенсіонерам-прокурорам, то пенсіонерам-нардепам. Ну, не можна зменшувати пенсії. Все.

ХТО ТАКІ ПЕНСІОНЕРИ-ПІЛЬГОВИКИ І ЯКА У НИХ ПЕНСІЯ?

Наперед обмовимося. Ви не зможете знайти в законах про держслужбу, про прокуратуру, та інші пенсійні закони сліди тих 15-20 тисячних і вище пенсій, які отримують колишні співробітники цих служб. Ви просто заплутаєтеся в дивних мізерних ставках 170-200 гривень і сухому переліку якихось надбавок. Спроби моїх колег добитися від Пенсійного фонду інформації про суми пільгових пенсій, які ті робили в різні роки, не увінчалися успіхом. Тому, ми скористаємося тим, що вдавалося нарити журналістам, про що заявляли члени опозиції, що анонімно розповіли наші експерти, які самі або вже є або за п`ять хвилин стануть «пільговими» пенсіонерами. Загальновідомо, що нардепи, судді, прокурори, міліціонери одержують пільгові пенсії. Тобто їх пенсії - це 90% від заробітку. За словами, одного давнього знайомого, що працює в органах прокуратури, його колеги-пенсіонери в райцентрі одержують від п`яти до п`ятнадцяти тисяч гривень пенсії, від восьми тисяч гривень - в обласній прокуратурі. У генеральній прокуратурі слідчі і начальники управління одержують від восьми до шістнадцяти тисяч гривень. Ну а пенсії вищого керівництва – таємниця для всіх. (Приблизно така сама картина по СБУ).

Нардепи-пенсіонери, за визнанням одного мого старовинного приятеля-пенсіонера, отримують близько шістнадцяти тисяч гривень пенсії.

Журналістам вдалося записати анонімне визнання співробітниці пенсійного фонду. Вона назвала такі цифри спецпенсій.

Рекордсменом за розміром пенсії на її ділянці є один прокурор: він одержує більше 18 тис. грн. на місяць. Великі пенсії (від 8 тис. грн. і вище) у суддів. Так само високі пенсії у держслужбовців, які обіймали високі посади. Тетяна (так називали дівчину) стверджувала, що пенсії заступників міністрів, начальників управлінь, департаментів коливаються від 6 тис. грн. до 15 тис. грн. Високопоставлені співробітники Нацбанку можуть одержати і 30 тис. грн. А ось «чорнобильці», всупереч розхожій думці, в середньому одержують близько 3,5 тис. грн. Приблизно стільки ж – наукові працівники. На тисячу менше – журналісти державних ЗМІ і держслужбовці середньої ланки.

Людина, яка більше десяти років працювала на держслужбі, розповіла авторові цих рядків, що при нарахуванні пенсій у Верховній Раді враховується маса доплат: за інтенсивність, за вислугу років, за роботу з документами, за особливі заслуги, за секретність. Це все робиться негласно. Коли намотати всі ці доплати до посадового окладу в дві-три тисячі гривень, то на пенсію набігає від восьми до п`ятнадцяти тисяч. За визнанням цього ж співбесідника, при виході на пенсію виплачується одноразова допомога в десять заробітних плат. Якщо «правильно» оформити ці зарплати, то одноразова виплата може досягати ста тисяч гривень. У пресу просочуються відомості про ВІП-пенсії тільки коли цю інформацію «зливають» політичні друзі і соратники. Так, стало відомо, що пенсія Володимира Стельмаха, екс-голови Нацбанку, складає 130 тисяч гривень. Національний банк узагалі рекордсмен за пенсіями. Як з`ясували журналісти, зарплата Олега Дащенка, колишнього виконавчого директора з питань готівково-грошового обороту НБУ, складала близько 70 тисяч гривень, а значить, його пенсія дорівнює приблизно 50 тисячам гривень. Ходять легенди про пенсію колишнього спікера парламенту, інваліда й «чорнобильця» Івана Степановича Плюща: за одними даними вона складає 72 тис. грн., за іншими – 50 тис. грн. Оскільки тема спецпенсій набула звучання, на початку року в пресі виступив Борис Зайчук, глава правління Пенсійного фонду. Метою пана Зайчука було знизити ажіотаж навколо елітних пенсіонерів.

– В Україні немає пенсій, що перевищують 50 тис. грн. Найбільша пенсія в Україні зараз складає дещо більше 45 тис. грн. Це одна така пенсія, її одержує льотчик-випробувач, чорнобилець, ця людина дійсно заробила таку пенсію, - сказав Борис Зайчук.

Він додав, що розмови про пенсії в розмірі близько 100 тис. грн. є безглуздими. «Люди, які говорять про такі цифри, наслухалися горе-експертів. Але ці експерти ніколи в житті не тримали в руках пенсійного формуляру, вони навіть не уявляють, як пенсія нараховується. Вони (експерти – УНІАН) не знають, звідки воно береться, як обчислюється стаж, як виводиться коефіцієнт, які періоди оптимізації – вони поняття не мають», – говорив глава правління ПФ.

Не думаємо, що глава ПФ був відвертий. Дійсно, на законних підставах неможливо нарахувати пенсію в 130 тисяч гривень. (До речі, Володимир Стельмах жодного разу не спростував цієї цифри, а в недавньому випуску телепрограм мої колеги стверджували, що його декларація про зарплату колишнього глави НБУ цілком дозволяла йому таку пенсію нарахувати). Але такі пенсії, як нам пояснили фахівці, можна одержати, якщо є спеціальні секретні розпорядження Кабміну або Президента.

Довідка УНІАН: За даними ПФ, в 2010 році в Україні було 3 тис. 850 пенсіонерів, які мають пенсію у розмірі більше 10 тис. грн. З них 1 тисяча – це Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої соціалістичної праці, кавалери чотирьох медалей «За відвагу», повні кавалери Ордени Слави, які і отримують відповідні надбавки до пенсії. До числа 3,85 тис. пенсіонерів з пенсією більше 10 тис. грн. входить і 961 народний депутат. Середня пенсія у народних депутатів складає 13,5 тис. грн.

ЩО ВИЩЕ: ДУХ ЗАКОНУ ЧИ БУКВА ЗАКОНУ?

Увесь час, поки обговорюється введення пенсійної реформи, не стихають дебати на тему соціальної справедливості, дискримінацію, і міркування, якою повинна бути різниця в спецпенсії і звичайній, щоб це не було образливо для тих, у кого пенсія непільгова. На роботі я зустрічалася з глибоко шанованими мною людьми, які одержують ту саму депутатську пенсію (вони просили не називати їх імен), і які немало зробили для цієї країни і їх аргументи звучали переконливо.

– Послухайте. Немає ніякої дискримінації в нарахуванні пенсій. Якщо є різні пенсійні закони, є різні життєві шляхи, то тоді закономірно, що є різні пенсії. Чому в мене пенсія велика? Тому що по життю у мене було набагато більше обмежень. Хто зна, якби я знав, що пенсійна система мінятиметься, я б зайнявся бізнесом і по-іншому будував свій шлях. Але сьогодні відігравати вже діючі пенсії не можна. І взагалі є півтора десятка законів, що дають усілякі надбавки, формують пенсії. «Про Нацбанк», «Про дипломатичну службу», «Про наукову діяльність», чому саме до нардепів така увага? Та що означають наші пенсії на тлі списання боргів ТКЕ і купівлі «вишки» з переплатою в 150 мільйонів? – питав один мій старий друг.

– Що таке три вісімсот пільгових пенсіонерів? Це в масштабах цілої України, на тлі 13,7 млн. пенсіонерів в економічному плані нам нічого не дасть, – переконував свого часу глава ПФ Борис Зайчук.

Ці люди мали рацію.

Потім я приходила додому, і у вікно квартири на моєму першому поверсі долітали розмови людей похилого віку. Вони одержують свою тисячу гривень і як діти війни намагаються відсудити у Пенсійного Фонду свої двісті-триста гривень надбавки плюс те, що їм недоплатили за два-три роки. Ця надбавка де-юре діє, але її не виплачують. Вони бурхливо обговорювали, чи варто брати адвоката, оскільки якщо адвокат забере п`ять тисяч гривень – усе те, що їм держава недоплатила за три роки, бо вони помруть і не отримають надбавки, то вийде, що сили будуть витрачені дарма. І вони знову кляли владу і тих нечесних чиновників, які п`ють їхню кров у держустановах, а потім одержують пільгові пенсії.

І ці люди похилого віку теж мали рацію.

У виникнення спеціальних пенсій є своя історія. Хороша вона чи погана, справедлива чи ні, залишимо питання дослідникам. Але здається, якщо держава йде шляхом такої диференціації пенсій, ніщо не повинне приховуватися від суспільства. Даючи велику пенсію, держава повинна вміти пояснити, чому вона дає таку пенсію. І ще держава не повинна соромитися називати імена тих, кому вона їх дає. Приховувати і брехати, як це практикується, це не менш огидно, ніж платити комусь у 50 разів більше. За Конституцією відміняти діючі пенсії не можна. Та й не будуть пільгові пенсіонери з КС відміняти пенсії нардепам. ВІП-пільговик ВІП-пільговика не образить. Інакше, всі секвестовані ВІП-персони завалять суди позовами, і, повертаючи пільгові пенсії, судді (майбутні вип-пенсіонери) некисло зароблять. Але ліквідація цієї різниці між простою і пільговою пенсіями - умова життєво необхідна для нинішньої влади. Нас уже майже переконали, що без підвищення пенсійного віку Україна не виживе. Але якщо влада залишить ВІП-пенсії і для майбутніх пенсіонерів, то вона просто втратить залишки суспільної довіри.

Маша Міщенко