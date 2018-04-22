Ющенко відчуває, що може більше

Сьогодні у Острозькій академії на Рівненщині Президент України Віктор ЮЩЕНКО презентував свої соціальні ініціативи.

Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що в Україні з 2008 року необхідно суттєво переглянути соціальні стандарти в бік збільшення.

„Ми живемо в світі, який формується з потреб людей”, - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що кожна людина хоче жити краще.

За його словами, останні сім років економіка країни перебуває в стані піднесення і, зокрема, сьогодні рівень ВВП становить 8%. Президент України підкреслив, що необхідно використовувати такий стан економіки для поліпшення життя людей.

Він розкритикував існуючі соціальні стандарти в нашій країні, пославшись на дані міжнародної статистики. „Хіба когось задовольняє, що за індексом ООН розвитку людського потенціалу, Україна займає 77 місце, наприклад поляки займають 7 місце, коли ми дивимось на рівень заробітної плати на європейській карті ми знаходимось на третьому місці з кінця, ми обігнали лише Молдову і Албанію”, - наголосив він, підкресливши, що наша країна цього не заслуговує. „У нас є відчуття, що ми можемо більше, ми можемо брати на себе більше зобов’язань”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО. Особливу увагу він приділив інвалідам, дітям сиротам.

Він попросив не пов’язувати його соціальні ініціативи з політикою, і тим більше з виборчою кампанією. Навпаки, глава держави закликав всі політичні сили об’єднатись навколо вирішення соціальних проблем.

Президент України виступає за збільшення мінімальної зарплати до 500 грн. і введення нової тарифної сітки для бюджетних працівників, а також підвищення пенсій.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягає на тому, щоб з 1 січня 2008 року була встановлена мінімальна зарплата в розмірі 500 грн. „Мінімальна заробітна плата виступає соціальною міркою, стандартом до десятка соціальних розрахунків, і коли сьогодні хтось ігнорує цей соціальний показник, я просив би переглянути цю позицію”, - заявив Президент.

За його словами, підняття зарплат є ключовим у моделі соціальної політики.

В.ЮЩЕНКО також висловився за підняття рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери. Президент розкритикував невиконання норми закону, відповідно до якої мінімальний розмір середньої зарплати бюджетника має дорівнювати середній зарплаті по економіці.

Президент підкреслив, що під час формування бюджету на наступний рік це питання необхідно переглянути.

Також, за його словами, необхідно завершити другий етап реформування тарифної сітки. „Я думаю нам це дасть можливість відновити ту тенденцію, яка була в минулому році - приріст заробітної плати в районі 17-18% в цілому”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності запровадити з 2008 року єдину тарифну сітки у повному обсязі. За його словами, це дасть змогу суттєво підвищити зарплати.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня мінімальна зарплата в Україні має становити 440 грн., з 1 жовтня - 460 грн.

Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності удвічі підвищити грошове забезпечення військовослужбовців.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на сьогодні військовослужбовець отримує 51 грн. Президент наголосив, що це не дозволяє забезпечити його мінімальні потреби. „Підкреслюю - ситуацію необхідно змінити докорінно. Це питання є державницького підходу”, - заявив він.

Президент України вважає, що пенсія має залежати лише від стажу і посадового окладу.

В.ЮЩЕНКО висловився за необхідність нарахування належних пенсійних виплат. На його переконання, прийшов час здійснити те, що кожна політична сила незалежно він свої політичних поглядів стверджувала: пенсія має складатись лише з двох складових – стажу і заробітку. „Це є суть. Сьогодні пенсійну політику регулюють 17 законів. По суті, ми маємо несправедливу пенсійну політику, яка дискредитує пенсійний єдиний підхід і диференціює цей підхід по професіях, по окремих мотиваціях”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що, наприклад, пенсія лікаря з великим стажем роботи відрізняється від пенсії людини низької кваліфікації лише на 10-20 гривень.

Президент запропонував збільшити коефіцієнт страхового стажу, що дасть можливість збільшити трудові пенсії на приблизно на 35%.

Також він висловився за уніфікацію пенсійного законодавства щодо ключових принципів обрахунку пенсій і запровадження такої політики, яка б дозволяла молоді формувати власний пенсійний фонд, а також запровадження справедливої солідарної політики для старшого покоління.

За його словами, запровадження цих ініціатив дозволить, зокрема, збільшити пенсію лікарю-хірургу до 764 гривень.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це лише перший крок, і наступним кроком має стати зміна самої ідеології пенсійної політики

Також Президент висловився за збільшення розміру соціальної допомоги для соціально незахищених верств населення.

Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що допомога при народженні дитини має бути збільшена до 15 тис. грн.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що мова іде не про дуже великі кошти і висловив переконання, що ці кошти можна знайти в бюджеті.

Наголошуючи на важливості такого кроку, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що держава має забезпечити соціальну підтримку родин. Він звернув увагу, що запровадження такої допомоги сприяло підвищенню коефіцієнту народжуваності в Україні, чого не було тривалі роки.

Ще однією ініціативою Президента є підвищення рівня допомоги на одну дитину в багатодітних сім’ях до 50% прожиткового мінімуму.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що для багатодітних сімей потрібна надзвичайна увага з боку держави, зокрема, забезпечення сімей, де виховується більше 10 дітей, машинами, комп’ютерами, пральними машинами тощо. Він пообіцяв, що ця робота буде здійснюватись.

Довідка УНІАН. В Україні допомога при народженні дитини становить 8,5 тис. грн. Одноразово виплачується 3 тис. 384 грн., а решта суми виплачується рівними частками впродовж наступних 12 місяців.

Президент України ініціює підвищення зарплат для працівників освіти, культури і медичної сфери, які працюють у селах.

За словами В.ЮЩЕНКА, це необхідно для того, щоб можна було говорити про перспективи сіл в Україні.

„Переконаний, що тільки завдяки такому кроку ми зможемо сформувати контрактні відносини з випускниками вищих навчальних закладів для роботи в українському селі”, - наголосив Президент.

Віктор ЮЩЕНКО виступає за підвищення студентам-сиротам стипендій до 1 тисячі 50 гривень.

Зокрема, Президент ініціює збільшення студентам-сиротам та учням профтехучилищ підвищення стипендії до рівня двох прожиткових мінімумів. „Я переконаний, що це найнижча планка, навколо якої ми повинні вести мову”, - наголосив він, порадивши тим, хто хоче з ним вести дискусію з цього приводу, уявити, як їхні власні діти зможуть прожити на 236 грн., які платяться сьогодні.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що держава має піклуватись про сиріт від дня народження і до входження в доросле життя.

Він повторив свої доручення щодо забезпечення дітей-інвалідів в тому числі і щодо їх можливості пересування.

Президент України підтримує створення вільних економічних зон за умови гарантованого дотримання у них українського законодавства.

“Зараз треба ставити питання так: якщо та чи інша територія дає гарантії, що вони забезпечать порядок у рамках чинного законодавства при використанні податкових і митних преференцій, тоді можна замислюватись над відновленням або створенням нової зони вільної торгівлі”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що треба створити хороші пілотні проекти і продемонструвати, що влада повернула державний контроль, і там здійснюватиметься “світла економіка” та будуть винесені уроки з діяльності таких зон у минулому.

“У такому плані я б підтримав законодавчу ініціативу і підписав би закони такого типу”, – запевнив глава держави.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в Україні діяли 24 вільні економічні зони, які стали “чорними дірами”, через які завозились “від окорочків до станків”. За його словами, така система зменшувала податкові доходи до національного і регіонального бюджетів.

“Ця система перетворилась у субсидування окремих підприємств, які працювали в цьому режимі. Загальна економічна картина погіршувалась”, - сказав Президент.

Він наголосив, що не поділяв закриття усіх вільних економічних зон, оскільки уряд і органи місцевої влади, наприклад, за 6 місяців повинні були вивчити практику певних підприємств і винести “вердикт” – чи працює чесно це підприємство у зоні вільного режиму.

“Таким чином можна було б, не закриваючи зону, створити цю фільтрацію і недобросовісних конкурентів вивести за межи цього режиму”, - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що було прийнято загальне рішення про скасування усіх зон вільного економічного розвитку.

На його переконання, це був неправильний крок, оскільки є зони, які дійсно потребують вибіркового підходу.

Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності ухвалення Податкового кодексу України до кінця цього року.

„2008 рік ми повинні зустріти з новим Податковим кодексом”, - підкреслив Президент.

За його словами, новий кодекс має передбачити зменшення податків на прибуток, на додану вартість тощо.

„Як ми можемо говорити про детінізацію економіки, коли нинішнє законодавство вимагає 98 податків, а для того, щоб заповнити декларацію по цих податках, необхідно затратити 2 тисячі 600 годин”, - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО додав, що податки становлять 60% навантаження на комерційні доходи - „скажіть, будь ласка, хто буде публічно працювати з державою з таким рівнем оподаткування?”. Тому, за словами глави держави, суть нового Податкового кодексу - радикально змінити характер відносин в цій сфері і радикально зменшити податки.

Президент України попереджає про можливий перегляд приватизації деяких стратегічних об’єктів, проданих з порушеннями.

Президент розкритикував хід приватизації таких підприємств, як „Укртелеком”, „Одеський припортовий завод”, а також вже приватизованого „Луганськотепловоза".

"Треба перейти до чесної приватизації. Відкритої приватизації”, - наголосив він.

„Подивіться на те шоу, яке було влаштовано навколо приватизації акцій Укртелекому. Яка країна провідну національну компанію, валютну компанію продає по одному відсотку на фондовому національному ринку. Та навпаки, продають пакет з надією, що приходить потенційний інвестор, який вкладає туди інвестиції, який до чинного прибутку додає ще перспективу розвитку", - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Чому ми йдемо тіньовим шляхом?" – зауважив глава держави, згадавши про "Луганськотепловоз. "Чому так думається приватизувати „Одеський припортовий завод”, - запитав він.

"Я попереджаю, все це буде переглянуто. Така практика не буде мати жодних перспектив", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Віктор ЮЩЕНКО виступає за радикальні зміни в економіці країни.

Як пообіцяв Президент, він забезпечить те, щоб і нинішній, і майбутній уряд сумлінно використовували усі можливості і ресурси для того, щоб у 2008 році побачити національний бюджет з новими підходами до соціальної та гуманітарної політики.

Він наголосив, що для цього потрібно ще багато зробити. „Це не просто кошти, які лежать і готові до використання, це кошти, які потрібно навчитися заробляти”, - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що поки близько 50% національної економіки працює “у тіні”. “Чому це так відбувається? Тому що ми багато ще не зробили для того, щоб створити клімат ефективного бізнесу, починаючи від теми мораторію на землю...”, - підкреслив він.

За словами В.ЮЩЕНКА, кошти на соціальні виплати знайти можна: “Ми ходимо по грошах”. „Але для того, щоб їх підняти, ми повинні з 2008 року радикально, серйозно змінити основи національної економічної політики, починаючи від політики регулювання”, - зазначив він.

Президент повідомив, що восени на розгляд та ухвалення парламенту буде представлена національна програма стратегії економічного розвитку країни, яка матиме 11 пріоритетів.

На його думку, програма дасть відповідь на те, як гармонізувати політичні відносини навколо перспектив економічного розвитку. „Через перегляд фіскальної, земельної (політики), через перегляд політики приватизації, через перегляд радикальної політики регуляторної ми повинні знайти широкий ключ до серйозної детінізації національної економіки”, - наголосив В.ЮЩЕНКО і додав: “На цій основі забезпечити прихід декількох десятків пунктів податків до місцевих і центральних бюджетів, і на цій основі забезпечити фінансування тих ініціатив, про які ми сьогодні говоримо. Я пропоную конкретні дії, я пропоную конкретні зміни”.

При цьому Президент висловив переконання, що його команді вдасться досягти змін на краще.