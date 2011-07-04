Британський рок-музикант СТІНГ скасував концерт у Казахстані з політичних мотивів, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Як ідеться у повідомленні на офіційній інтернет-сторінці музиканта, він прийняв рішення не брати участі у святкуванні Дня Астани, оскільки поділяє позицію міжнародної організації Amnesty International, яка заявляє про утиск прав працівників нафтогазових компаній, членів профспілок, їхніх адвокатів і представників НПО, що працюють з ними.

Організатори концерту раніше у суботу повідомили, що концерт скасовано з організаційно-технічних причин.

СТІНГ мав виступити в Астані 4 липня у переддень святкування Дня Астани, який у Казахстані співпадає із днем народження Президента Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

Як відомо, 7 липня у київському Палаці спорту має відбутися концерт СТІНГА у рамках світового турне, яке розпочалося влітку 2010 року.