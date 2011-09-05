У Криму в бійці вірмен з татарами загинув 18-річний хлопець

Одна людина загинула і четверо одержали ножові поранення у результаті бійки в барі у Сімферопольському районі Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба кримської міліції.

Інцидент стався на вихідних у селі Родникове.

«Бійка, яка швидко переросла у поножовщину, сталася через неприязні відносини на побутовому грунті, що виникли раптово», - йдеться у прес-релізі.

Дорогою до лікарні помер 18-річний хлопець. Четверо чоловіків, наймолодшому з яких 20, а найстаршому – 35, доставлені до лікарні.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.4 ст. 296 (хуліганські дії) Кримінального кодексу України.

Двох підозрюваних у здійсненні хуліганських дій затримано. Особи ще двох чоловік, яких підозрюють у здійсненні вбивства, встановлені. Вони розшукуються. Знаряддя злочину знайшли водолази у річці.

Начальник Головного управління МВС у Криму Сергій РЄЗНІКОВ не бачить міжнаціональних мотивів у бійці.

За даними ЗМІ, у селі Рудникове побилися вірмени і кримські татари. Постраждали татари.