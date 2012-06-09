Харківську фан-зону пікетують робітники, яким не платили зарплати по 1,5 роки

За словами учасників, заборгованість по зарплаті тільки на одному заводі ім.Шевченка складає близько 38 млн. гривень. Люди вже півтора року не отримують зароблених ними грошей, пише Главное.

Пікетувальники тримають плакати «Поверніть гроші!», «Буржуйська влада, поверни борги з зарплати!», «Янукович, чому нам не дають заробити не життя?», «Добкін, виконай свої обіцянки!».

Плакати написані російською та англійською мовами.

На площі багато іноземних журналістів - з Голландії, Данії, Китаю. Міліція не перешкоджає учасникам акції протесту.

Коли учасники мітингу дійшли до пам'ятника Леніну, приїхав судовий виконавець з рішенням суду про заборону акції. Однак, на вимогу припинити мітинг організатори відповіли відмовою, оскільки рішення суду стосувалося лише заявки, поданої вчора «Трудовою Харківщиною». Як з'ясувалося, аналогічну заявку подав вчора Союз радянських офіцерів, але про неї в рішенні суду - ні слова.

Крім того, до мітингувальників приєдналися працівники «Міськелектротрансу». За їхніми словами, остання зарплата, яку їм виплатили, була за жовтень минулого року. Ще однією причиною приєднання до акції вони назвали незаконне, на їхню думку, звільнення 200 працівників підприємства.