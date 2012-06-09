Бригинець вимагає розповісти, хто зробив з пішохідного узвозу автомагістраль

Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата від «БЮТ-Батьківщини», голови комісії Київради з питань культури і туризму О.Бригинця.

«Я вимагаю від ДАІ надати пояснення, чому на Андріївському узвозі, який є пішохідною зоною і по якому рух транспорту заборонено в принципі, почався інтенсивний авторух. Чому немає посту ДАІ, який би не допустив цього руху, адже в аналогічній ситуації на Хрещатику є достатньо співробітників ДАІ, які не пропускають транспорт у дні, коли рух заборонено? Якщо пішохідний статус Андріївського узвозу скасований, то ким і на підставі якого рішення?», - йдеться в листі до начальника Управління ДАІ МВСУ генерал-майора міліції В.Лозового.

Депутат зауважив, що якщо хтось і дозволив рух транспорту Андріївським узвозом, необхідно пересвідчитись, що він мав для цього достатньо повноважень.

Крім того, О.Бригинець нагадав, що Інспекція Держархбудконтролю не дозволила вводити узвіз в експлуатацію, отже, навіть якщо хтось і скасував пішохідний статус, рух по цій вулиці недопустимий.

Як відомо, відкриття Андріївського узвозу вже відбувалось двічі: 25 травня і 3 червня, але юридично узвіз досі залишається будівельним об’єктом.