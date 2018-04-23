Тільки самогубець може тримати рахунок у доларах?

Майбутнє зміцнення вітчизняної валюти залишається чи не головною темою у ЗМІ. Для чого це робиться? Чи діє Нацбанк у цьому рішенні скоординовано із урядом? Чому Президент виступає проти, передрікаючи, що на другий день після ревальвації фінансовий ринок буде трясти? Чи програють власники доларових депозитів від зміцнення гривні? Про це УНІАН запитав фінансових експертів...

Віктор Лисицький, доктор економічних наук: насправді долар коштує менше двох гривень...

Я дозволю собі маленький відступ. На початку нашої Незалежності, коли ми стали самостійними, всі зовнішні контракти укладалися в доларах, і надходження були в доларах, і резерви формувалися у доларах. І тому, і карбованець, і гривня “мірялися” доларом. Я б сказав так, наш підприємець “поставив” на долар США. Америка - як гарна теща, до того ж, вона далеко. Американську економіку ніхто не втопить ще півстоліття, і коли ми прив’язумося курсом до долара, а фактично - до американської економіки, то ми думаємо, якщо її корабель пройде, то і нам осадки вистачить. Але це не означає, що не слід дещо коригувати нашу фінансову політику.

Зміцнення гривні підготовлене серйозними макроекономічними процесами, в яких перебувала Україна протягом останніх десяти-п’ятнадцяти років. До речі, подібний шлях проходить Росія. І українська гривня і російський рубль по відношенню до долара суттєво передевальвовані. Є багато різних оцінок, але всі вони показують одне: курс гривні до долара має бути суттєво інший, хтось каже: три з половиною, я прикинув, що взагалі півтори гривні. Поточний курс будь-якої валюти формується не тільки через співвідношення внутрішніх цін. Якщо рахувати по паритету купівельної спроможності, то у 2006 році наш ВВП був у гривнях 537 мільярдів, а в доларах 364. То якщо ми поділимо 537 на 364, то ми отримаємо число менше двох. І це орієнтовний курс гривні до долара. Але поточний курс відхиляється від тих співвідношень, бо існує таке поняття, як попит на ту чи іншу валюту. Є фінансові потоки. Так реально склалося, що в Україні тривалий час зберігається високий попит на долари США, і відповідно гривня сповзла на той рівень, що ми маємо зараз. Коли є високий попит на іноземні гроші, то відповідно національна валюта девальвує. Через те, що збільшується число людей, здатних платити за іноземні гроші. Ми будемо змушені проходити через девальвацію, і питання тільки, якими темпами, і на яких засадах. Якщо це будуть помірні темпи, темпи, які сприйматиме бізнесова спільнота та наші громадяни, і якщо це буде відомо заздалегідь (припустимо, буде оголошуватися, що найближчі три роки кожен квартал ми укріплюємо гривню на дві копійки), то це зрозуміла позиція, банки, бізнесмени і прості громадяни вибудовують політику і розраховують з цього прогнозу.

Але пам’ятаєте, як ми 2005 року одним махом зміцнили гривню на 28 копійок, то це – жах. І так не можна, іноземні інвестори подумали, що ми ненормальні. Люди ж приходили на тривалий час, інвестували щось, виходячи зовсім з іншого плану, і в одну ніч все міняється. Я сподіваюсь, що зараз такого бандитизму не буде.

Не треба галасувати щодо нестачі золотовалютного резерву. В нас є більше тридцяти мільярдів доларів, резерв швидко зростає, і це додаткова ознака того, що гривня передевальвована. Звідки екзотичні розрахунки експертів про те, що ніби нема підстав, я не знаю.

Ревальвація має бути. Втім вона має бути розписана на кілька років вперед, бо серйозний бізнес розписаний на кілька років вперед. Навіть ті, що торгують кросівками та тримають фаст-фуди, планують розвиток на кілька років. Німеччина у 1948 років розпочала реформи. Німці сказали, що будуть тримати валютний курс, за долар будуть давати чотири марки. Коли через кілька тижнів пройшли торги, то виявилося, що німці готові платити за долар 3 марки 33 пфенінги. За сорок років дойчмарка девальвувала до рівня 1,54-1,6 марки за долар США. І це не завадило німцям створити потужну економіку, і стати членом великої сімки. Чому? Бо вони розвивали мікроекономіку. Наші економісти вважають, що посмикали за важелі великої економіки. Доки не повернемося до видів конкретної господарської діяльності, доти зростання не буде.

Сергій Терьохін, обраний народним депутатом України від БЮТ: я засмучений заявою Президента

Всі макроекономічні показники кажуть, що існують всі підстави для укріплення гривні. Але укріплення гривні має бути наслідком роботи економіки, а не адміністративним рішенням чиновників НБУ.

Я читав заяву Президента, про те, що не слід жартувати з курсом долара. І засмучений нею. Мені здається, що він просто не розуміє кореляції між курсом та інфляцією. Ну просто не розуміє. Більше того, мені здається, що як Президент, так і голова Національного банку абсолютно невірно трактують пряму норму Конституції Україна, яка говорить про те, що головним завданням Нацбанку України є підтримка стабільності гривні. Відповідно до понять міжнародного валютного фонду і взагалі світової спільноти стабільність валюти - це є утримання низьких темпів інфляції. Стабільність гривні - це не стабільності прив’язки валюти до якоїсь іншої іноземної валюти. Підкреслю, це не стабільність курсу, а стабільність цін. На жаль, Президент такою заявою показує, що він не розуміє головного завдання НБУ. Тепер про те, що ревальвація вдарить по власниках доларових депозитів. Такий удар вже відбувся. У зв’язку із тим, що гривня мертво прив’язана до долара, то вона здевальвувала у сукупному на 18 відсотків, і долар здевальвував на 18 відсотків. Ви получили збиток, і це буде тривати і далі, бо долар є найбільш слабкою резервною світовою валютою. Ви подивіться зведені дані бойових фінансових полів, і тому тільки самогубець може тримати рахунок в доларах. Найкращий вихід сьогодні: тримати в гривні, бо ставки апріорі більші, ніж будь-який інфляційний ефект. А в доларах ви втрачаєте. Найкраще: продати долар, купити гривню, вибрати найкращий депозит, подивитися, щоб у договорі не було можливості односторонньої зміни цього проценту і жити спокійно.

Побоювання, що в нас не залишиться золотовалютного запасу – марні. В нас приріст золотовалютного запасу шалений. За один рік золотовалютний запас збільшився більше, як на десять мільярдів доларів. А 10 мільярдів доларів дорівнює емісії майже 50 мільярдів гривень. І ця емісія пішла в економіку. Вона пішла через банки та кредити на споживчий ринок, і в кінці кінців емісія “зустрілася” з товарами, а я вам нагадую, що ВВП в кращому випадку виросте на сім відсотків. Ось вам і диспропорція, яка приведе до збільшення інфляційних очікувань на споживчому ринку. І це абсолютно очевидна річ. І Світовий банк і валютний фонд чотири роки кожним меморандумом, які вони надсилають НБУ, наполягають на тому, щоб курс перестав встановлюватися адміністративно, а був відображенням економічних реалій. Для цього слід принаймні зробити перший крок, законодавчо встановити нижню і верхню межу, і вступати в валютний ринок, тільки коли буде виникати загроза у різкій ревальвації чи різкій девальвації гривні. Тільки тоді НБУ може вступати в ринок і відсікати надмірні коливання. При цьому НБУ має дозволити комерційним банкам “спекулювати” курсом один проти одного задля того, щоб попит і пропозиція встановлювалися не так, як сьогодні, коли нема ринку валюти, а так як у всьому світі. Я не розумію, чому скасування останнього оплоту комунізму (коли курс встановлюється не від попиту та пропозиції, а в залежності від того, з якої ноги встав НБУ) викликає такий спротив? З моїх вуст ніколи не звучала цифра, яким має бути курс. Бо я не можу замінювати собою економічні реалії, які мають виникнути, коли виникнуть ринкові відносини на так званому валютному ринку.

У всіх нормальних країнах Центробанк щільно узгоджує свою політику з державними інституціями, які керують бюджетом і державним боргом. У нашому випадку це міністр фінансів. А крім того, на рівні центральної виконавчої влади НБУ узгоджує позиції по тарифікації послуг природних монополій. У сукупній складовій інфляції є монетарна інфляція, є інфляція попиту, вона залежить від динаміки зростання доходів населення, і інфляція пропозиції, яка залежить від того, як Кабмін керує послугами природних монополій, які випадають з ринку. У нашому випадку, це, наприклад, залізниця. Бо, скажімо, піднімаються ціни на перевезення борошна, і це впливає на збільшення вартості хліба. Для того, щоби керувати процесами, необхідна тісна взаємодія уряду та Центробанку, якої сьогодні не існує. Бо наш Президент, ще коли він був ще головою НБУ, сприйняв тезу про незалежність цього банку в абсолюті. Він сприйняв її як незалежність від країни. І це погано. У 2005 році ми намагалися укласти меморандум між урядом та НБУ по узгоджених діях між бюджетною, бюджетно-фіскальною та грошово-кредитною політикою. Навіть були підготовлені меморандуми з приводу того, як це потрібно робити. Але на жаль при анонсуванні такого роду проектів – меморандумів у 2005 році (тоді в нас була велика нарада з приводу проекту Бюджету на 2006 рік), Президент сказав, що це інша справа, вона не пов’язана із бюджетною політикою, і повинна десь там потім обговорюватися. Відверто кажучи, я був дуже здивований такою заявою.

Всеволод Степаненко, співробітник Інституту світової економіки: Президент зробив політичну заяву

Гривня - недооцінена валюта. Вона повинна поступово укріплятися. Але в умовах нестабільності це поки що передчасний крок. За стабільність і реальність курсу відповідає НБУ. Він проводить монетарну політику досить чітко. Тому я вважаю, що сильно її змінювати не можна. Я гадаю, що при виробленні Бюджету на наступний рік вкрай необхідна співпраця НБУ та уряду, бо показники Бюджету формуються, виходячи з валютного коридору, в яких НБУ зобов’язується тримати гривню. Тому якщо і буде ревальвація, то поступова та незначна. Заяву Президентая сприймаю, як спробу заспокоїти людей, бо від ревальвації виграють найбідніші люди, а програють олігархи. Президент зробив політичну заяву, особливих змін на фінансовому ринку не буде.

Опитувала Маша Міщенко