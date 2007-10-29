Ющенко попередив: не треба жартувати з курсом долара

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не жартувати з питанням курсу долара та гривні

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю ввечері.

Президент нагадав, що Україна має чітку прив’язку курсу долара до гривні.

«Україна має досить чітку політику якорної прив’язки курсу національної валюти. Цей механізм своє завдання сьогодні виконує, він дає правильні посили для того, щоб влада, уряд зайнялися реформуванням ринку і не давали неправильних сигналів на зміни в основах монітарної політики. Тому з цим жартувати не треба», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що майже половина вкладів населення нині зберігається у валюті. «Може хтось відповісти: що стане на другий день, коли ми допустимо ревальвацію?», - запитав Президент.

Він зауважив, що для цього достатньо «лише однієї чутки і трьох програм на телебаченні, щоб цей ринок почало трусити». Глава держави сказав, що «це питання є занадто чутливим» і тому він не хоче заглиблюватись у коментар.

На його переконання, Національний банк України має проводити чітку незалежну політику зі стабілізації національної валюти. «Ця місія, заради якої створений цей інститут (НБУ – УНІАН). За м’ясо і хліб відповідають інші, і вони повинні навчитися відповідати», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре розкритикував політику нинішнього уряду на ринку зерна та м’яса. Президент назвав неприпустимими дії Кабміну з адміністування на цих ринках.

«Адміністрування, яке запропонував уряд, призвело не тільки до того, що в портах Одещини пропало півмільйона тон зерна. Політика обмеження українського експорту – це політика проти селянина, це політика проти товаровиробника». – сказав В.ЮЩЕНКО і запропонував уявити, що було б, якби уряд заборонив експорт сталі.

Критикуючи ситуацію на ринку м’яса, Президент сказав: «Те, що роблять сьогодні декілька структур, що знаходяться під управлінням певних, в тому числі і урядовців, це аморальна і це антидержавна політика».