Янукович хоче щось там подолати...

На останньому засіданні Кабінету Міністрів Віктор Янукович повідомив, що головним завданням для уряду наступного року повинне стати подолання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу України. При цьому він підкреслив, що «це реально зробити наступного року».

З даної заяви в.о. прем`єр-міністра начебто випливає, що уряд має намір в 2008 році добитися ситуації, коли експорт переважатиме над імпортом, а також дозволить отримати вже не негативний баланс зовнішньої торгівлі - як у 2007 і 2006 роках, а позитивний – як це було до 2005 року.

Потім в.о. глави уряду глибокодумно повідомив, що найкраще сальдо зовнішньої торгівлі на сьогоднішній день Україна має з Росією - найбільішим торговим партнером. І «уточнив», що експорт до Росії виріс в 2,5 раза, а імпорт - «відсотків на 50».

Щоправда, потім Віктор Федорович озвучив думку, що змушує засумніватися в зробленому раніше висновку. «Це дуже важливий показник, і якщо ми утримаємо такі темпи, це нам дасть значне скорочення негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу», - резюмував Янукович. Після цих слів стало не зрозуміло, що ж саме він мав на увазі: все-таки - вихід у 2008 році на позитивне сальдо, або лише «значне скорочення» негативного?

Коментарі Анатолія Кінаха з цієї ж проблеми були характерні традиційною для нього кучерявістю фраз і відсутністю конкретних цифр. Керівник економічного відомства розповів, що робота в даному напрямі буде комплексною, з урахуванням конкретних заходів підтримки за всіма напрямками експортної політики держави. З 1 січня наступного року буде в два рази продовжено термін повернення валютної виручки (з 90 до 180 днів). «Це дасть можливість українським експортерам ефективніше приймати рішення з урахуванням ринкової кон`юнктури, зважати на специфіку реалізації продукції і послуг, і ефективно просувати їх на зовнішні ринки», - туманно пояснив Кінах.

Ще в.о. міністра заявив, що «великих успіхів» у захисті національних економічних інтересів уряд досяг і в 2007 році. Зокрема, Україна підписала угоду з США щодо постачань до 30 жовтня 2008 року 150 тис. тонн українського прокату - «без антидемпінгу». Крім того, підписано угоду з ЄС про зняття антидемпінгових розслідувань по селікомарганцю, а також про постачання у вільному режимі продукції текстильної галузі. Уряду також вдалося збільшити квоту на постачання металу на європейські ринки. А за останні півроку Україна домовилася про зняття антидемпінгового розслідування з українського прокату, арматури і про постачання українського феромарганця до Росії.

Зрозуміти, що Анатолій Кінах все ж таки не сподівається на перехід зовнішньої торгівлі України в 2008 році з негативного балансу на позитивний, допоміг його вислів про «поступове скорочення негативного торгового балансу».

Втім, ворожити, чи сподіваються Янукович і Кінах на повне подолання негативного сальдо або лише на деяке його зменшення, навряд чи розумно. З тієї простої причини, що скорочення розмірів негативного сальдо найближчим часом просто не буде - воно напевно лише збільшуватиметься. Для такого висновку потрібно пригадати минулі урядові обіцянки із цього приводу, порівняти їх з реальними статистичними показниками на сьогодні і оцінити чинники, які здійснюватимуть вплив на динаміку показників зовнішньої торгівлі в майбутньому.

Отже, в яких же конкретних цифрах виражається торговий баланс України, що означає, за словами Кинаха, «великий успіх» у 2007 році?

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за січень-вересень 2007 року склало 6 млрд. 692,8 млн. доларів проти 4 млрд. 273,4 млн. доларів за аналогічний період 2006 року - зростання 156%. А негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами досягло 3 710,4 млн. доларів, і погіршилося на 2 279,0 млн. доларів в порівнянні з січнем-вереснем 2006 року, або більш ніж в 2,5 раза. З урахуванням наявних показників за дев`ять місяців варто очікувати негативного сальдо, зокрема, торгівлі товарами в 2007 році в районі 9-10 млрд. дол. Ось такий «успіх»...

А які прогнози озвучував Анатолій Кирилович раніше? Нагадаємо, в кінці травня міністр економіки заявив, що за підсумками нинішнього року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами може скоротитися з $6,6 млрд. в 2006 році до $5,3 млрд. - або на 20%. Насправді ж все відбувається з точністю до навпаки - торішню величину негативного сальдо українська економіка «наздогнала і перегнала» вже за дев`ять місяців цього року.

Треба сказати, що у Анатолія Кінаха не справджуються дуже багато його економічних прогнозів. Причому, не тільки довгострокових, але і на найближчі перспективи. Так, глава Мінекономіки не зміг вгадати різкого стрибка інфляції в червні 2007 року, а потім давав вельми занижені прогнози по інфляції в липні, вересні і жовтні.

Вражає ж у зв`язку з такими бадьорими заявами Януковича і Кінаха той момент, що вони, схоже, не звернули уваги на оприлюднену в Москві вельми тривожну для України інформацію. Зокрема, про те, що Газпром домовився з Туркменістаном про купівлю у нього газу з січня 2008 року - за ціною 130 дол. за 1 тис. куб. м., а з другого півріччя - по 150 дол.

Для України таке подорожчання туркменського газу означає підвищення ціни на імпортний на газ на російсько-українському кордоні до 160-180 доларів в першому півріччі 2008 року і до 180-200 доларів - в другому півріччі (у 2007 році ціна - 130 дол.). З урахуванням же того, що імпортує Україна приблизно 50-55 млрд. куб. м. на рік, збільшення імпорту тільки за рахунок зростання ціни на газ складе 2-3 млрд. дол.

Але цим неприємності не обмежаться. Сам в.о. міністра економіки вчора заявив, що ціна газу в 180 дол. є непідємною для хімічної галузі України. Погіршають же економічні умови для всіх без виключення галузей народного господарства. Тому таке значне зростання вартості імпортного газу напевно приведе ще і до скорочення українського експорту і, відповідно, збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі.

Також свій відчутний внесок у зростання українського імпорту і, відповідно, негативного торгового сальдо внесе виняткова дорожнеча нафти. Росія оперативно реагує на світові тенденції і встановлює все нові рекорди за розмірами експортного мита на свою нафту.

Ще одним значним чинником погіршення торгового балансу в 2008 році є несприятлива світова кон`юнктура для головної експортної галузі України - чорної металургії. Експорт чорних металів і виробів з них складає понад 40% всього товарного українського експорту. З червня ж 2007 року зростання світових цін на сталь припинилося, вони почали своє повільне зниження, і стагнація на цьому ринку продовжується до сьогодні.

Нарешті, вельми істотно на зниження рентабельності українських підприємств, які працюють на експорт може подіяти ревальвація гривні. А Нацбанк розглядає можливість такого кроку відразу ж після Нового року. Зміцнення гривні також стимулюватиме зростання імпорту.

Що ж до сподівань Януковича на подальше продовження тенденції зростання позитивного сальдо в торгівлі України з Росією хочеться навести одну ремарку. Чимала частка в українському металургійному експорті припадає і на постачання до Росії - зокрема, Газпром купує в Україні труби великого діаметру. І ось не так давно стало відомо, що поставки українських труб для Газпрому можуть впасти вже в 2008 році до рекордно низької відмітки, аж до повної відмови монополії купувати іноземну продукцію. Це лише окремий випадок, але він яскраво відображає економічну політику Росії по відношенню до України.

Отже озвучені Януковичем і Кінахом надії на поліпшення балансу зовнішньої торгівлі в 2008 році - безпідставні. Негативне сальдо продовжить наступного року своє збільшення, а темпи зростання ВВП знижуватимуться. І це - не залежно від того, яким буде новий уряд в Україні. Причини ж нереалістичних вчорашніх заяв згаданих чиновників незрозумілі.

Юрій Глухов