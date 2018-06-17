Вугільна галузь тріщить по всіх швах

Три вибухи на шахті ім. О.Засядька, які сталися протягом усього двох тижнів і забрали не менше 106 людських життів, привернули увагу громадськості не тільки безпосередньо до цієї трагедії, але і до вугільної галузі України загалом. А стан справ у ній, як з`ясовується, вельми плачевний.

Президент Ющенко вчора зажадавневідкладного проведення службового розслідування дій посадовців як шахти ім. О.Засядька, так і керівників відповідних державних органів, які допустили службову недбалість, дозволивши працювати шахті до з`ясування причин першої трагедії. «Матеріали такої перевірки направити генеральному прокуророві України для вживання передбачених законодавством заходів реагування. Про результати інформуйте мене особисто в триденний термін», - сказано, зокрема, в телеграмі глави держави на адресу в.о. прем`єр-міністра Януковича.

Також у своєму зверненні у зв`язку з черговою аварією на шахті ім. О.Засядька, яка спричинила людські жертви, Віктор Ющенко наполягає на негайному повному закритті цієї шахти, - до з`ясування всіх обставин і причин трагедій, які відбулися 18 листопада, 1 і 2 грудня цього року.

З останньою вимогою Президента вже погодився і Віктор Янукович. Він перебував у понеділок в Донецьку на згаданій шахті і повідомив, що «якщо потрібно буде піти на закриття шахти, ми підемо на це».

Хоча при цьому відзначив, що у разі закриття шахти ім. О.Засядька Україна «зіткнеться з колосальними економічними проблемами». Оскільки в країні об`єм дефіциту коксівного вугілля складає близько 6 млн. т. на рік, а на шахті ім. О.Засядька видобувалося близько 3 млн. т.

Прокоментували ситуацію у зв`язку з можливим закриттям цієї шахти і українські металурги споживачі коксу. За їх оцінками, у загальних постачаннях українського коксівного вугілля для металургії на шахту ім. О.Засядька припадає близько 33%. Крім того, в 2008 році в Україні планується збільшення виробництва металу, що викличе підвищення попиту на кокс. Дефіцит же наступного року, за попередніми оцінками, опиниться на рівні 10-12 млн. т. концентрату коксівного вугілля і коксу. Заповнювати цю недостачу доведеться за рахунок нарощування імпорту.

Численні ж «вузькі місця» у вугільній галузі стосуються не лише шахти ім. О.Засядька і не лише коксу. І про них знають окрім експертів гірничо-металургійного комплексу ще й контролюючі органи, а також керівники уряду.

У вугільній галузі накопичилося на сьогодні немало невирішених проблем - багато з них були озвучені в оприлюдненому у вересні звіті Рахункової палати. Зокрема, в документі сказано про незадовільну роботу Міністерства вугільної промисловості по виконанню показників, передбачених державною програмою «Українське вугілля» щодо збільшення об`ємів видобутку вугілля, поліпшення фінансово-економічних показників і розвитку вугільної галузі. Нагадаємо, главою Мінвуглепрому з 4 серпня 2006 року є Сергій Тулуб, який пройшов у новий Кабмін за квотою Партії регіонів.

Як вказано у звіті Рахункової палати, Міністерство вугільної промисловості не виконує основну умову надання державної допомоги - зменшення собівартості вугільної продукції. Розміри ж коштів державного бюджету, які спрямовуються на підтримку вугільної галузі, з року в рік зростають. Так, у 2005 році вони складали 3,5 млрд. гривень, а на 2007 рік заплановано понад 5,7 млрд. гривень. Ці мільярди спрямовувались і спрямовуються на капітальні вкладення, оновлення основних фондів, реструктуризацію галузі, гірничорятувальні заходи, зокрема, і на часткове покриття собівартості вугільної продукції.

Проте незважаючи на величезні вливання з державної скарбниці, ситуація в Мінвуглепромі не поліпшується, а навпаки - погіршується. На підприємствах, що отримували бюджетні гроші в 2005-2007 роках, собівартість має стійку тенденцію до щорічного прогресуючого зростання.

Експерти Рахункової палати відзначають, що державною програмою «Українське вугілля» передбачалося, починаючи з 2006 року, досягти зменшення собівартості вугілля за рахунок збільшення об`ємів його видобування. Але якщо в 2006 році рівень щомісячного видобутку українського вугілля хоча б тримався на приблизно одній величині, то, починаючи з квітня 2007 року, спостерігається істотне зменшення його видобутку з місяця в місяць (за винятком липня і жовтня) і в порівнянні з відповідними місяцями минулого року.

Аудиторська перевірка Рахункової палати виявила причини погіршення ситуації у вугільній галузі України. Міністерство вугільної промисловості визначило основним критерієм надання державної підтримки збитковість вугільних підприємств - тобто, чим більших збитків досягнуто, тим більше виділяється зкоштів з державного бюджету на їх покриття. Таким чином, як наголошувалося в доповіді прес-служби Рахункової палати, «фактично Мінвуглепром стає бездонною прірвою, куди у все більших розмірах вимиваються кошти державного бюджету».

З`ясувалося, що потреба коштів держбюджету за окремими підприємствами необгрунтовано збільшується за рахунок завищення планових об`ємів видобутку вугілля. Зокрема, на 2006-2007 роки за дев`ятьма шахтоуправліннями план видобутку вугілля був завищений на 3,2 млн. т. Що призвело до завищення потреби коштів на державну підтримку собівартості на 938 млн. гривень.

Перевірка Рахункової палати також показала, що визначення об`ємів коштів для надання державної допомоги і їх розподіл здійснювалися в «ручному режимі», без належного аналізу планів економічного розвитку вугледобувних підприємств. Галузева комісія міністерства в односторонньому порядку, без участі представників Мінфіну і Мінекономіки, автоматично погоджувала подані шахтоуправліннями запити навіть за наявності в них необгрунтованих показників і, таким чином, перетворилася на суто формальний орган. Калькуляція собівартості вугільної промисловості здійснювалася з порушеннями, що призвело до використання з порушенням законодавства 237 млн. грн. А 409 млн. грн. бюджетної підтримки було надано взагалі прибутковим підприємствам. Іншим же підприємствам було надано держдопомоги на 604 млн. грн. більше, ніж їм належало для компенсації збитків.

Слід зазначити, що об`єми виробництва готового вугілля складали в 1999-2002 роках близько 62 млн. т. на рік. Істотне падіння відбулося в 2003 році (коли прем`єр-міністром став Янукович) - 59,8 млн. т., а в 2004 році цей показник знизився ще більше - 59,4 млн. т. Поступовий підйом рівня видобутку спостерігався в наступні роки: у 2005 році - 60,4 млн. т., в 2006 - 61,7 млн. т. У нинішньому році ситуація знову різко змінилася (дивовижна закономірність - під час прем`єрства Януковича в країні знижується видобуток вугілля).

Ось таким чином виглядають розміри видобутку вугілля в 2007 році, починаючи з березня (дані Держкомстату):

Місяці 2007 року березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень Вугілля готове, тис. тонн 5 306 4922 4664 4453 4824 4754 4694 5052

Якщо в березні величина видобутку перевищувала середньомісячний торішній рівень, то, починаючи з квітня, цей баланс став негативним.

Звичайно ж, і статистичні дані і звіт Рахункової палати не могли залишитися поза увагою Кабінету Міністрів. Адже ситуація представляється вельми «дивною». Виходило, що чим більше держава вкладає коштів у вугільну галузь, тим менше видобуток вугілля.

Мабуть, усім цим непростим питанням Янукович приділив чималу увагу на нараді з питань соціально-економічного розвитку і підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років, яке проводилося у вересні в Алчевську, і в якому брав участь прем`єр-міністр.

Він тоді висловив своє крайнє незадоволення ситуацією, що склалася, заявив про необхідність додаткового вивчення ситуації у вугільній галузі і зажадав від чиновників набагато більшої відповідальності. «Ви дограєтеся, що я розжену міністра і всіх вас. Я вже попереджав. Ви повинні бути людьми відповідальними, вам доручили - не доводьте ситуацію до абсурду!», - попередив Віктор Янукович, звертаючись до заступника міністра вугільної промисловості Юрія Зюкова.

Не так давно з’явилася відповідь на цю критику від в.о. міністра Сергія Тулуба. Серед іншого йшлося про таку причину спаду вуглевидобування у 2007 році: вісім місяців підприємства, мовляв, займалися тим, що готували до запуску нові очисні забої. А за період січень-жовтень вже введені в експлуатацію 112 нових лав. Це на 23 очисні забої більше, ніж у 2006 році. Тому вже в жовтні зростання склало 12%, і це тільки початок.

Це зауваження Тулуба, а також факт дійсного збільшення видобутку вугілля в жовтні наштовхує на певні думки. Зрозуміло, що після різких слів прем`єра керівник Мінвуглепрому доклав чималих зусиль для нарощування об`ємів видобутку. І в цьому контексті згадуються коментарі шахтарів з шахти ім. О.Засядька, які залишилися в живих, про те, що начальство настроювало їх виконувати і перевиконувати планові завдання. Зрозуміло, що в умовах «штурмівщини» відкладаються на задній план питання техніки безпеки - не до того.

У зв`язку з чим мимоволі виникає запитання: а не чи стало прагнення керівників міністерства і конкретних шахт – за будь-яку ціну підвищити норми видобутку вугілля - однією з головних причин недавніх трагедій?

Хочеться сподіватися, що Генпрокуратура дасть відповідь на це запитання. Крім того, вельми цікавими будуть результати розслідування правоохоронцями фінансових зловживань в Мінвуглепромі загалом, і на шахті ім. О.Засядька, зокрема.

Юрій Глухов