Водій, який в Керчі збив 14-річну дівчинку, збирався втекти у Росію

У лікарню дитину доправили у важкому стані. В неї забита рвана рана тім'яної області, струс головного мозку та відкрита черепно-мозкова травма. Дівчинка щонайменше 3 місяці пробуде у лікарні, кажуть лікарі, пише ТСН.

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А ось сама постраждала пригадує, що пасажирка авто, яке її збило, перед втечею говорила про Росію.

"Говорила жінка, пасажирка: "Відтягни її на узбіччя. Ми виїдемо до Росії, і ніхто ні про що не дізнається". Ще дали мені пляшку води, щоб я вмилася", - розповіла постраждала Олександра Борисова.

За словами дівчинки, водій міг бути п'яним.

"Мені здається, він був дуже п'яний, тому що ледве-ледве говорив. Не міг навіть слова нормально сказати", - пригадує дівчинка.

Слідство припускає, що за кермом авто був іноземець. Адже вже відомо, що воно зареєстроване у Прибалтиці. Водія розшукують в Україні та Росії, куди він міг дістатись поромом Керч-Кавказ. На кордонах розповсюдили орієнтування. Але поки що - жодних результатів.

"За наявною інформацією, на даний час транспортний засіб, який причетний до зазначеного ДТП, територію України не полишав через жоден пункт пропуску через держкордон", - повідомив в.о. керівника відділу ДАІ Керченського міськуправління Дмитро Мануілов.

За те, що втік з місця аварії та покинув травмовану дитину, водієві "вісімки" загрожує серйозне покарання.

Нагадаємо, у Керчі чоловік на "Жигулях" збив 14-річну дівчинку, дав їй води та втік, навіть не зателефонувавши у "швидку".