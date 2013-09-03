Хмельницького мажора, який збив на смерть людину, взяли під варту

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення винесла сьогодні колегія суддів.

На тему: Хмельницька прокуратура вимагає заарештувати сина депутата, який збив людину

Таким чином суд задовольнив апеляційну скаргу обласної прокуратури на рішення Хмельницького міськрайонного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави 19-річному сину депутата облради Червонюку, який на кермом автомобіля на смерть збив людину.

У рішенні говориться, що ”мета тримання під вартою у даній справі є способом запобігання підозрюваного переховуватись від досудового розслідування, чинити інші кримінальні правопорушення та незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні”.

Під вартою Червонюка триматимуть до 19 жовтня 2013 року включно.

У залі суду Червонюк визнав себе винним у смерті хмельничанина Олега Крушельницького, якого збив своїм автомобілем. Також підозрюваний попросив пробачення у батьків загиблого за скоєне.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому 20 серпня близько 23.30 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Toyota, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішохода, 26-річного місцевого жителя. Останній внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Начальник Хмельницького міськвідділу міліції Василь Птащук повідомив, що водій позашляховика Червонюк керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Після скоєння ДТП водій позашляховика ліг в обласну лікарню. Прокуратура Хмельницького наразі перевіряє законність його перебування на стаціонарному лікуванні.

29 серпня Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення відпустити Червонюка під заставу в 70 тис. грн.

Довідка УНІАН. Дмитро Червонюк, який перебував за кермом автомобіля Toyota, є сином депутата Хмельницької обласної ради шостого скликання, президента Асоціації приватних підприємців “Едельвейс” Галини Червонюк і депутата Хмельницької обласної ради п’ятого скликання, власника Рівненського льонокомбінату Олега Червонюка.