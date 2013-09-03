У Криму через лихача зіткнулися три авто, є постраждалі (фото, відео)

2 вересня близько 14.30 в районі Камишової дороги в Севастополі сталося ДТП. Винуватцем став водій "четвірки", який при обгоні боком зачепив "копійку", а потім сталося лобове зіткнення з "Chery".

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"Перший удар припав на мою "копієчку", це відчув мій трирічний син, лежачи на колінах у дружини на задньому сидінні, від тряски він вдарився головою об двері і розплакався, але добре, що все обійшлося", - розповів водій ВАЗ -2101, повідомляє 0692.ua.

"Водій "четвірки", росіянин, почав обганяти колону із приблизно 15 машин по зустрічній, через суцільну, не бачачи знаків обмеження швидкості і напряму повороту. При обгоні він зачепив мене, пом'яв крило і загнув бампер у моєї машини, а після протаранив в лобову "Chery", яка йшла за мною", - розповів водій.

За його словами , швидкість "лихача" була за 100 км/год. "Від удару багажник на даху "четвірки" злетів, а речі в багажнику салону буквально видавили пасажирку ззаду на місце водія , який сам був придавлений сидінням " - розповів учасник ДТП.

За словами водіїв , в результаті аварії п'ятеро отримали садна, переломи, струси, але всі залишилися живі.