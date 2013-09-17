На Одещині продовжують боротися із наслідками повені
08:41, 17 вересня 2013Суспільство
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В Одеській області тривають роботи з відведення води з 75 підтоплених дворогосподарств, що були протягом 12-14 вересня підтоплені внаслідок сильних опадів.
На Одещині тривають роботи по відкачуванню води / Фото : Думская.net
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на сьогодні, вже відведено воду з 617 дворів.
Мешканців підтоплених будинків тимчасово розміщено в будинках культури, готелях та у родичів. Організовано доставку продуктів харчування і медикаментів.
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Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 300 осіб, 85 одиниць техніки та насосного обладнання, у тому числі від ДСНС України 199 чоловік особового складу та 60 од. техніки і насосного обладнання.
Ситуація перебуває на контролі ДСНС України.
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