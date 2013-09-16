Після повені на Одещині люди бояться повертатися до своїх будинків (відео)

Селище Березино Тарутинського району постраждало чи не найбільше. Місцеві жителі у відчаї кажуть - напередодні холодів залишилися без житла, худоби та домашньої птиці. Навіть особисті речі не встигли винести, так як вода прибувала надто швидко, повідомляє ТСН.

"Все втоплено, живність, кури. Те, що з кухні винесли, все зіпсувалося. А до будинку боїмося зайти", - скаржиться фермер Ян Фрідріх.

Влада пообіцяла виплатити людям компенсації за зруйноване житло і втрачену худобу. Вчора комісія описувала пошкоджене майно, розповідають селяни. Але про які суми йдеться, люди поки не знають. Питання повинні вирішити сьогодні на засіданні уряду. Нагальна проблема у Березино - питна вода. Місцевий водопровід не працює. Повінь пошкодила насосну станцію, колодязі затоплені мулом. Якщо проблему терміново не вирішити, то вже через кілька теплих днів можна буде очікувати спалахів кишкових інфекцій.

На тему: На Одещині через повінь загинули люди (фото)

"Вчора відкачали воду з насосної станції, сьогодні починається знезараження води. Сьогодні вживаються всі заходи, щоб у людей була в першу чергу питна вода. Надалі будуть очищені резервуари, буде подаватися нормальна вода", - пообіцяв голова селищної ради Березино Федір Желязко.

Зараз воду розвозять людям у бочках. Всіх, хто позбувся будинку, розселили у знайомих і родичів. До кінця року, заспокоюють місцеві чиновники, людям нададуть житло. Вже зараз вирішується питання екстреного ремонту військового гуртожитку, щоб туди відселити всіх постраждалих.

Нагадаємо, в Одеській області біля села Червоне прорвало дамбу і справжнє цунамі за якихось 20 хвилин накрило селище. Дві людини загинули. Сотні були змушені покинути свої будинки. Деякі з будинків не підлягають відновленню. Вода розлилася так, що на полях можна ловити рибу.

.