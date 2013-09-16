На Одещині відкачали воду з усіх підтоплених будинків - ДСНС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, як нагадали в ДСНС, впродовж 12-14 вересня внаслідок сильних опадів було підтоплено 399 житлових будинків у 13 населених пунктах Тарутинського (304), Болградського (55), Арцизького (32) та Саратського (8) районів.

Станом на 7 год. 16 вересня воду відкачано з усіх підтоплених житлових будинків, запевнили в Держслужбі, зазначивши, що продовжуються роботи з відведення води з 213 підтоплених дворогосподарств (відведено воду з 468 дворів).

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Тимчасово відселено 562 особи з 9 населених пунктів, яких розміщено в будинках культури, готелях та у родичів. Організовано доставку продуктів харчування і медикаментів, йдеться в повідомленні.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено 300 осіб, 85 одиниці техніки та насосного обладнання.