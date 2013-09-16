На Полтавщині горить завод: вогонь охопив близько 800 квадратних метрів

Вогонь локалізовано та гасіння досі триває, повідомляє РИА Новости зпосиланням на держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"У 6.30 пожежу локалізовано, ліквідація триває. До гасіння пожежі залучено дев'ять відділень держслужби з НС. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Макіївці під час пожежі в будинку люди вистрибували з 7 поверху, є загиблі (відео)

Вогонь спалахнув о 2.40 в одноповерховій будівлі цеху з виготовлення колісних пар. Внаслідок пожежі знищено покрівлю цеху на площі близько 800 квадратних метрів. Пожежники не допустили поширення вогню на інші цехи заводу. Жертв і постраждалих немає.