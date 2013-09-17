У Севастополі під час пожежі у гуртожитку загинуло двоє людей
09:46, 17 вересня 2013Суспільство
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Загоряння могло статися через необачність під час паління.
Пожежа почалася на кухні гуртожитку.
Сьогодні, о 05:22, до Служби порятунку "101" Управління ДСНС України у м. Севастополі надійшло повідомлення про те, що у Ленінському районі міста виникла пожежа, повідомляє УНІАН.
Як повідомляє прес-служба ДСНС, на місце виклику направлено 1 та 2 відділення Державної пожежно-рятувальної частини №1 Управління ДСНС України у м. Севастополі. По прибуттю було встановлено, що горить загальна кухня на 3-му поверху гуртожитку. На місці пожежі було виявлено тіла двох загиблих.
Пожежу, площею 70 кв м, локалізовано о 06:06. Ліквідація пожежі триває.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління.
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