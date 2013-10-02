Україна в майбутньому зможе постачати ядерне паливо в треті країни



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Питання реалізації надмірної продукції заводу стоятиме як мінімум після запуску першої лінії - це 2015-2016 роки. Ми розглядаємо це питання», - сказав Ставицький.

Також міністр відзначив, що остаточне рішення з цього питання буде ухвалено з урахуванням будівництва двох нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції.

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Довідка УНІАН. У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і компанія ТВЕЛ зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілено таким чином: 50% плюс 1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50% мінус 1 акція – компанії ТВЕЛ. Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Вартість будівництва заводу оцінюється в 1,679 млрд грн, із яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.