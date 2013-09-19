На безпеку українських АЕС витратять більше 16 мільярдів гривень

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 4 вересня поточного року.

Згідно з документом, джерелами фінансування даної програми є кредитні кошти, надані Європейським банком реконструкції та розвитку і Євроатомом у розмірі 6 млрд грн, а також власні кошти держкомпанії «Енергоатом», оператора всіх діючих АЕС України, у розмірі 10,751 млрд грн.

Також в документі зазначається, що фінансування програми на 2013 рік становить 10,751 млрд грн, з яких 2,965 млрд грн - власні кошти «Енергоатому», який у свою чергу 726,7 млн грн отримає за рахунок тарифу на електроенергію і тепло, що виробляються атомними електростанціями .

На тему: Безпека Чорнобильської АЕС обходиться у 50 мільйонів євро щорічно

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Кабінет міністрів визнав доцільним залучення «Енергоатомом» позик у розмірі 600 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Після аварії на японській АЕС «Фукусіма -Даїчі» Україна взяла на себе додаткові зобов'язання з підвищення безпеки на своїх АЕС.

Держпідприємство НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50 % у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни .

За встановленої потужності ядерних енергоблоків України посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.