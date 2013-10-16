В Україні збільшилися обсяги роздрібної торгівлі майже на 10%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2013 року зріс на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року (у зіставних цінах) - до 638,1 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Волинській області – на 12,5%, до 12,583 млрд грн, у Київській області – на 12,3%, до 25,488 млрд грн, у Севастополі та Запорізькій області – на 12,2%, до 7,7 млрд грн і 27,086 млрд грн відповідно.

Оборот роздрібної торгівлі в Києві в січні-вересні ц.р. зріс на 11,3%, до 82,532 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2013 року зріс на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року (у зіставних цінах) - до 559,5 млрд грн.

Оборот роздрібної торгівлі України в 2012 році проти 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.