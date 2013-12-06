На Євромайдані з'явилися аферисти, які нібито збирають гроші для активістів

"Останнім часом почастішали випадки відвертого шахрайства, коли гроші на функціонування Майдану збирають аферисти", — йдеться у повідомленні.

У "Батьківщині" додали, що кошти готівкою збираються лише у прозору скриньку на вході до Штабу національного спротиву у Будинку профспілок на Майдані.

Читайте також: Громадянські протести в Україні. Хроніка подій: день сьомий - п’ятниця

Щовечора зібрані у скриньку кошти приймає на баланс спеціально створена контрольна комісія, яка складається з представників трьох опозиційних партій та громадських організацій.