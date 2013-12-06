На Євромайдані з'явилися аферисти, які нібито збирають гроші для активістів
12:32, 06 грудня 2013Суспільство
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На Євромайдані почали з'являтися шахраї. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".
На Майдані почастішали випадки шахрайства
"Останнім часом почастішали випадки відвертого шахрайства, коли гроші на функціонування Майдану збирають аферисти", — йдеться у повідомленні.
У "Батьківщині" додали, що кошти готівкою збираються лише у прозору скриньку на вході до Штабу національного спротиву у Будинку профспілок на Майдані.
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Щовечора зібрані у скриньку кошти приймає на баланс спеціально створена контрольна комісія, яка складається з представників трьох опозиційних партій та громадських організацій.
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