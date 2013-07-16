Аферисти спіймалися на схемі "загублені документи"

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

За повідомленням міліції, афера полягала в тому, що до офісу, кафе тощо заходив чоловік та просив повідомити у разі знайдення його особистих документів. Для зв’язку залишав номер мобільного телефону. За кілька годин приходила жінка та демонструвала щойно знайдені права на ім’я того чоловіка. Працівники відразу телефонували власнику документа, і той обіцяв нагороду за знайдене, зазвичай, 4 тис. грн, але через зайнятість обіцяв прийти трохи згодом. Жінка, яка принесла "загублені" документи, казала, що поспішає, а тому не проти отримати лише 1,5 тис. винагороди, а залишок пропонувала співробітникам офісу.

"Коли в одному з магазинів біля Севастопольського ринку повторилася схема аферистів, продавець, попереджений дільничним, зателефонував до міліції. Жінку "на гарячому" затримали патрульні інспектори. У неї вилучили кілька заламінованих ксерокопій автомобільних прав з однаковими фото та різними іменами", - йдеться у повідомленні.

Згодом, як повідомили у ВЗГ, правоохоронцям вдалося затримати її подільника за підозрою за скоєння крадіжки.

"Наразі чоловіку висунута підозра у скоєнні двох крадіжок з офісів та 19 шахрайств. Жінку підозрюють лише у скоєнні шахрайств. Враховуючи, що зловмисники здебільшого отримували по 1,5 тис. грн з потерпілих, аферисти загалом ошукали киян майже на 30 тис. грн", - повідомили у столичному главку.

Аферистами виявилися 42-річний молдаванин, який лише в Україні судимий п’ять разів за крадіжки та шахрайства, та 40-річна киянка, раніше судима за зберігання наркотиків.