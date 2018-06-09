Уряд Тимошенко з`їсть інфляція?

Багато українських політиків нині посилено міркують щодо можливих причин і вірогідної дати відставки прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Причому, такі думки крають не тільки супротивників леді Ю., - намагаються передбачити хід розвитку подій в найближче майбутнє, напевно, також її соратники і вона сама.

Треба сказати, що опоненти Юлії Володимирівни, схоже, вже придумали, на якого коня їм ставити. Очікувана значна інфляція в 2008 році – ось та карта, яку неодмінно розігруватимуть «регіонали» і інші недоброзичливці нового уряду. Тільки-но інфляція сягне 10% з початку року, Тимошенко сама піде з посади прем`єра – таку категоричну думку, наприклад, висловив минулого тижня в ефірі «5 каналу» політолог Віктор Небоженко.

Ідея, в принципі, зрозуміла. Вони (БЮТ і НУ-НС) нас сварили за високу інфляцію в 2007 році - казатимуть парламентарії з Партії регіонів і КПУ - а подивіться, яке зростання цін за їх владі! Проте пан Небоженко, мабуть, позначив недостатньо високу інфляційну планку, перевищення якої стане загрозою для уряду Тимошенко.

Річ у тому, що коли він озвучував свій прогноз, ще не були відомі дані про інфляцію за грудень і весь 2007 рік. А наприкінці минулого тижня відповідні дані оприлюднив Держкомстат. Вони виявилися навіть гіршими, ніж припускали критики уряду Януковича. Інфляція в грудні становила 2,1%, а з початку минулого року споживчі ціни в Україні зросли на 16,6%.

Про те, що новому уряду в спадок дісталася безпрецедентна інфляція, вже поспішила заявити Юлія Тимошенко, округливши згаданий відсоток до 17. Звісно, проти такого показника, інфляція в якісь 10% вже не видається вкрай високою. Інша справа, якщо 10%-е зростання споживчих цін відбудеться за підсумками не десятьох чи одинадцяти місяців (тим більше – за весь 2008 рік), а, уявімо, лише за чотири місяці – січень-квітень. Адже в цьому випадку річна інфляція – до квітня 2007 року – дорівнюватиме майже 27%!..

А таке, на жаль, цілком можливе. Починаючи з вересня минулого року, місячна інфляція не була нижче грудневих 2,1%. І якщо припустити, що в перші чотири-п`ять місяців 2008 року зростання споживчих цін буде на рівні грудня минулого року, то інфляція в січні-квітні складе 8,7%, а в січні-травні – 11,0%. Передумови ж для подібного інфляційного сценарію є вельми вагомі.

По-перше, з січня дуже сильно – на 38% - зросла ціна на імпортний газ (з 130 дол. до 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.). До того ж, якщо вірити синоптикам, січень і лютий цього року будуть вельми холодними, а отже, витрати природного газу на опалення перевищать відповідні розміри минулого року.

По-друге, все нові рекорди б`ють світові ціни на нафту. Минулого тижня вартість барреля перевищила психологічну позначку в $100, і не виключене подальше подорожчання чорного золота. Ці процеси скрупульозно відстежує Росія і регулярно підвищує експортне мито на свою нафту. Тому нафтопродукти в Україні і дорожчають швидкими темпами останнім часом. А до весняної посівної слід чекати ще й додаткового (традиційного) зростання цін на бензин і дизельне паливо.

По-третє, вже з січня значно збільшаться заробітні плати, пенсії, стипендії та численна соціальна допомога. Що також матиме відповідне віддзеркалення в ціновій динаміці – як через підвищення споживчого попиту, так і з причини зростання собівартості виробництва товарів з огляду на збільшення фонду оплати праці та пропорційних відрахувань до соціальних фондів.

По-четверте, найближчим часом слід чекати старту виплат компенсацій по знецінених внесках Ощадбанку СРСР. На ці цілі в держбюджеті-2008 передбачена величезна сума – 20 млрд. грн. Чекати, що багато українців спокусяться на пропоновані депозитні ставки («Ощадбанк» обіцяє 13% в гривні і 9% в доларах) за нинішньої інфляції не варто. Більшість візьме готівкою, і інфляційний тиск збільшиться ще більше.

Окрім наведених є ще інерційний, психологічний, політичний і інші чинники, що підігрівають інфляцію в 2008 році.

Природно, уряд чудово усвідомить всю небезпеку ситуації і спробує знайти разом з Нацбанком способи приборкання інфляції. Ухвалене наприкінці грудня рішення НБУ про підвищення облікової ставки з 8% до 10% - один з кроків у цьому напрямку. Оскільки, чим вищими будуть депозитні ставки, тим більше грошей піде до банків, а не до магазинів. Натомість збільшення кредитних ставок потягне скорочення споживчого попиту.

Ще один антиінфляційний метод, про можливість застосування якого новим урядом кажуть багато експертів – це ревальвація гривни. За деякими оцінками, 5-відсоткове зміцнення гривні в квітні 2005 року спричинило зниження річної інфляції на 1-2 процентних пункти (інфляція в 2005 році – 10,3% - найменша за останні чотири роки). Проте ревальвація потягне і прикрощі для економіки – у вигляді прискорення зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі.

Задля об`єктивності слід визнати, що таке високе зростання споживчих цін в 2007 році відбулося значною мірою за незалежних від старого Кабміну обставин. Це, знову таки, великі темпи зростання світових цін на енергоносії – цей інфляційний важіль потужно діяв і в 2006, і в 2005, і в 2004 роках. Особливо сильно вплинула на зростання інфляції минулого року весняна засуха.

Але дії колишнього уряду в таких умовах були бездарними. Мінекономіки спочатку старанно переконував народ, що інфляція не перевищить закладених в бюджеті 7,5%. Потім Кінах і Азаров запевняли, що вона не досягне за рік 10%, потім 12%. Для всіх очевидним був і адміністративний тиск уряду Януковича на підприємців – з метою заборони підвищення цін хоч би до виборів. Все це не забула взяти на прапор критики тодішня опозиція.

Правильніше було визнати інфляційну бурю, що насувалася, і, головне, вжити адекватних заходів – знайти способи підвищення соціальних гарантій для найбільш незахищених верств населення (в першу чергу, пенсіонерів).

Останню з названих помилок попередників уряд Юлії Тимошенко повторювати, схоже, не має наміру. У 2008 році планується підвищення номінальних зарплат і пенсій на 30-40%, що перекриє інфляцію і в 15%, і навіть в 20%. Розраховувати ж на відчутне приборкання інфляції до серпня-вересня, коли можливі дефляційні процеси у разі неповторення ситуації з неврожаєм, навряд чи виправдано.

Аналіз інфляційних процесів в 2007 році показує, що на нинішній рік є великий «резерв» для подальшого зростання цін. Ось так виглядає десятка позицій споживчої корзини за найбільшим подорожчанням за минулий рік:

Найменування товару, послуги Індекс цін до грудня 2006 року (%) 1. Соняшникова олія 170,4 2. Фрукти 160,3 3. Яйця 154,4 4. Молоко 144,7 5. Масло 142,6 6. Твердий і м`який сир 139,8 7. Борошно 136,9 8. Паливо і мастила 136,2 9. Овочі, включно з картоплею 135,4 10. Квартирна плата 123,1

Звичайно, певне зростання цін (тарифів) триватиме і по зазначених в таблиці позиціях. Зокрема, яйця, овочі та фрукти в перші дні січня вже подорожчали. Проте можуть «надолужити згаяне» й інші товари, наприклад: хліб (торік він подорожчав на 18,0%), м`ясо і м`ясопродукти (13,9%), риба і рибопродукти (9,3%), цукор (1,2%), алкогольні напої і тютюнові вироби (9,5%), інші продукти харчування. Також, поза сумнівом, продовжиться зростання тарифів на ЖКУ, зросте ціна нафтопродуктів, ще більше подорожчають транспортні послуги та ін.

Не можна не враховувати ще й той факт, що впродовж 2007 року індекс цін виробників набагато обігнав індекс споживчих цін. Якщо інфляція сягнула 16,6%, то ціни виробників піднялися на 23,3%. А це закладена на майбутнє надбавка в зростанні споживчих цін.

Таким чином, уряду Юлії Тимошенко і справді доведеться несолодко з інфляцією в нинішньому році. Передбачений в держбюджеті-2008 параметр річної інфляції в 9,6% видається занадто оптимістичним. Мабуть, в переробленому в лютому-березні законі про держбюджет цей показник буде переглянутий у бік збільшення.

І якщо зростання споживчих цін виявиться наприкінці цього року, хай, і не набагато меншим ніж у 2007-му, але при цьому Кабмін забезпечить обіцяне істотне підвищення зарплат, пенсій і виплатить по 1 тис. грн. вкладникам «Ощадбанку», то у Юлії Тимошенко лише збільшиться електоральний рейтинг. У разі ж збереження в перші чотири-п`ять місяців 2008 року такої високої інфляції як наприкінці минулого року, в парламенті справді може знайтися кількість депутатів, достатня для результативного голосування за відставку теперішнього уряду. Від чого стан справ з інфляцією в країні, втім, ніскільки не поліпшиться – це, як мінімум.

Юрій Глухов