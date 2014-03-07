У Чернігові на будівлі міськради вивісили прапор ВМС України

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні прапор розміщено при вході до міськради, поряд – прапор Чернігова, вище – національний стяг.

За інформацією відділу з питань діяльності правоохоронних органів міськради, упродовж тривалого часу місто підтримує шефські відносини із командою тральщика "Чернігів", на якому служать також уродженці Чернігівщини. На сьогодні тральщик перебуває на озері Донузлав біля селища Новоозерне, що за 92 км від Севастополя. Військова частина також заблокована. Керівник відділу Валерій Селівон постійно спілкується з командиром тральщика "Чернігів" капітаном ІІІ-го рангу Борисом Полієм.

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"Військові моряки продемонстрували, що вони мають патріотизм і вони не здадуться", - сказав Селівон.

Чернігівська міська рада, наслідуючи приклад інших міськрад, які вивісили прапори ВМС України, морально підтримала українських моряків у Криму. Крім того, чернігівські підприємці повідомляють, що готові надати кримським військовослужбовцям фінансову підтримку.