Газ без посередника? - 314 доларів і welcome!

7 лютого «Газпром» вустами свого офіційного представника Сергія Купріянова заявив про те, що з 11 лютого він припиняє постачання газу до України. Приводом для такої заявки стала нібито неоплачені «Нафтогазом України» об`єми газу, що одержуються ним з 1 січня, причиною, судячи з усього, - відсутність щорічного контракту на постачання газу, який «Нафтогаз» укладає з РосУкрЕнерго на додаток до раніше підписаного п`ятирічного договору. УНІАН попросив пояснити ситуацію російського експерта Євгена Мінченка, директора Міжнародного Інституту політичної експертизи, учасника багатьох спільних російсько-українських «енергетичних» зустрічей.

Євгене Миколайовичу, як Ви вважаєте, в чому справжня причина нинішньої заяви «Газпрому» про відмову від постачань?

Проблема в тому, що РосУкрЕнерго взяла газ у «Газпрому», закачала в підземні сховища. А з 1 січня його без документів і будь-яких контрактів одержує НАК «Нафтогаз України». Це логіка така: ви приходите в магазин, берете річ і виходите з нею за межі магазину. Продавець каже: ви куди? А ви відповідаєте: а ми ж з вами контракт на купівлю не підписали, ціну не погодили, тому - я пішов. Так не буває. Ситуація проста: або треба було підписати контракт з РосУкрЕнерго на 2008 рік, або треба було шукати інші джерела газу. Але брати газ у РосУкрЕнерго і казати: хлопці, ми ось поки що безкоштовно беремо, а ви якось з «Газпромом» розберіться, хто кому винен. Ця логіка, скажімо так, неєвропейська. Є контракт з РосУкрЕнерго, підписаний на п`ять років, плюс контракти, які підписуються щорічно, але «Нафтогаз» з 1 січня вилучає газ без яких-небудь документів. Робиться це, як я розумію, за прямою вказівкою Юлії Володимирівни Тимошенко, яка неодноразово заявляла, що одне з її головних завдань, – усунення газового посередника.

Але українські державні кампанії російський газ до України не завозять...

Взагалі-то ситуація стандартна, вона виникає практично щороку. Причиною цього стає не Туркменія, а Узбекистан. У Узбекистану традиційно в ці місяці проходить додатковий відбір з труби, і потім протягом року це заміщується. Підкреслю: у цей період середньоазіатського газу не вистачає, він заповнюється російським газом. І зазвичай ми на цьому увагу не зосереджуємо, оскільки зрозуміло, що в протягом року цей дефіцит буде заповнений. А те, що сьогодні це питання порушене, то це тільки тому, що немає ніякої ясності щодо дій української сторони.

Але ж не можна припинити постачання тільки Україні, адже через цю саму трубу газ іде до Європи?!

Технічно це дуже складна операція, але тут треба розуміти, що «Газпром» теж не може займатися добродійністю. Аргументи Юлії Володимирівни такі, що підступний РосУкрЕнерго не платить за газ. Даруйте, може я чогось не розумію. Ви кажете: НАК «Нафтогаз» забезпечує баланс газу, а РосУкрЕнерго не платить за щось там «Газпромові». Але хочеться зрозуміти, якщо НАК «Нафтогаз» забезпечив баланс газу, то десь же він цей газ бере. І якщо він його якимось чином бере, то, напевно, він за нього платить, і якщо платить, то кому? Тому сама собою така логіка виглядає достатньо дивно. Не випадково на останньому засіданні РНБО Юлія Володимирівна говорила: давайте приберемо посередника, давайте приберемо посередника, а Ющенко казав: немає питань, запропонуєте ціну 179,2 долара за тисячу кубів і потрібний об`єм газу, і ми відразу приберемо посередника, і купуватимемо газ там, де ви скажете. Газ узяти сьогодні ніде, окрім як у РосУкрЕнерго, або безпосередньо у «Газпрому», але за ціною 314 доларів за тисячу кубометрів. Ось вся суть проблеми, і таким ось радісним наскоком змінити посередника, який Юлію Володимирівну не влаштовує, на посередника, який її влаштовуватиме, доволі складно.

Пан Медведєв казав, що Росія сама готова відмовитися від посередника. Так, але ціна озвучена. Якщо посередник - то 179,5 якщо немає посередника - то 314. Як кажуть, welcome. І я хочу з`ясувати одне питання. Я не є апологетом РосУкрЕнерго, так само як і «Євралтрансгаза», «Ітери» чи там ЄЕСУ, але в чому суть посередницьких структур? Оскільки в ланцюжок залучені одразу кілька країн, то потрібний якийсь оператор, який би вирішував всі ці питання за ланцюжком: Туркменістан, Узбекистан, Росія, Україна. Зрозуміло, що для «Газпрому» РосУкрЕнерго - це інструмент виходу на ринок українських споживачів. Не секрет, що РосУкрЕнерго є великим акціонером українських облгазів. І це теж партнерський бізнес з Росією. Казати, що РосУкрЕнерго нічого не робить, – не можна. Він насправді багато чого робить. І проблема в чому насправді? Справа не в посереднику, а в логіці будування відносин. І тут знову виникає тема: ви підніміть ціну на газ – ми піднімемо ціну на транзит. Логіка Юлії Володимирівни яка? Я думаю, вона міркує так. Олігархи, які в масі своїй або в Партії Регіонів, або у Ющенка, а деякі? як Ринат Леонідович? і там і там, хай вони більше платять за газ, і думають не про те, як вибори наступні вибори провести, а як вирішувати свої проблеми з рентабельністю. При цьому вона хоче підняти ціну на транзит, пустити її на соціальні виплати, що в свою чергу збільшить шанси Юлії Володимирівни на виборах 2009 року. Вона акумулює додаткові кошти до виборів. Але річ у тому, що від зростання ціни на газ не тільки Ахметову і братам Клюєвим стане погано, це ж тягне проблеми із зарплатою, з зайнятістю, а якісь підприємства просто зупиняться. Це загрожує для країни масштабними неприємностями. Мені здається, що тема ліквідації посередника приведе до того, що з`явиться інший посередник, близький до Тимошенко. Можливо, це буде якась фірма Індустріального Союзу Донбасу, яка контролює ПЕКівську вертикаль в уряді Тимошенко. Або колишня команда Бакая, яка, очевидно, грає в команді Юлії Володимирівни.

Та облиште...

...Діденко – перший заступник голови «Нафтогаза». Подивіться, скільки людей Бакая в оточенні Юлії Володимирівни. І я не думаю, що це якийсь компромат проти неї. Тому що Юлія Володимирівна вже всім пояснила, що кучміст, який одного разу до неї торкнувся, чарівним чином перестає бути кучмістом. І третій вірогідний посередник - Ітера, тим більше, що окремі українські сайти розголосили вже, що Дубина літав до Москви літаком, що належить компанії Ітера. І в мене стійке враження, що йде війна за заміну посередника, вигідного пані Тимошенко. І підвищення ціни в цій ситуації неминуче.

І все-таки, суть останнього месиджу «Газпрому» про відмову від постачань - це спроба просто лякати нас?

Не зовсім так. Є глобальна проблема – проблема довіри. У Росії дуже уважно спостерігають за діями української влади, останнім часом - за діями пані Тимошенко. Відбуваються речі, які дуже насторожують: Юлія Тимошенко поводиться як дуже ненадійний партнер. Можу сказати, що було кілька таких ситуацій. Юлія Володимирівна виходить з єврокомісаром з енергетичної `політики і каже, що Європа підтримала нашу ідею "Білого потоку". А тут стоїть єврокомісар і лише очима кліпає. Дізнатися під час прес-конференції про те, що він, виявляється, підтримав ідею "Білого потоку" незвично... Або ось туркменський МЗС дізнається про те, що їхній газ Юлія Володимирівна дном Чорного моря відправлятиме. Або, наприклад, іде засідання РНБО, де ухвалюється одне рішення. А потім виходить Юлія Володимирівна і каже абсолютно інші речі. І ось це насторожує більше за все, створює негативний фон напередодні візиту Юлії Тимошенко до Росії, тому що є дуже велика настороженість, що з нею якісь питання вирішать, а вона вийде і скаже речі прямо протилежні.

Розмовляла Лана Самохвалова