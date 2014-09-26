ЗМІ: Бойовики "ЛНР" отримують "зарплатню" 5 тисяч гривень

Про це пише видання "Інформатор".

Як повідомляється, в місті Свердловськ на Луганщині на першому поверсі супермаркету "Абсолют" бойовики ЛНР кілька днів поспіль отримують "зарплату".

Найманці отримують виплати через банківські картки зеленого кольору через мобільний термінал, який заповнюють грошами з інкасаторського мішка.

Читайте такожУ Краснодоні бойовики змушують підприємців сплачувати "данину"За даними джерела видання, за місяць кожен з бойовиків отримує по 5000 гривень.