ЗМІ: Бойовики "ЛНР" отримують "зарплатню" 5 тисяч гривень
17:02, 26 вересня 2014Суспільство
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У Луганській області бойовикам з так званої "Луганської народної республіки" видають "зарплату".
REUTERS
Про це пише видання "Інформатор".
Як повідомляється, в місті Свердловськ на Луганщині на першому поверсі супермаркету "Абсолют" бойовики ЛНР кілька днів поспіль отримують "зарплату".
Найманці отримують виплати через банківські картки зеленого кольору через мобільний термінал, який заповнюють грошами з інкасаторського мішка.
Читайте такожУ Краснодоні бойовики змушують підприємців сплачувати "данину"За даними джерела видання, за місяць кожен з бойовиків отримує по 5000 гривень.
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