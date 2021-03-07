АЛІМЕНТарне питання

Часто тема розлучення йде рука об руку з темою аліментів. Однак той з батьків, хто залишає родину, найчастіше, робить усе, щоб не платити грошей на утримання своїх дітей. Що ж робити в таких ситуаціях?

Іванові нещодавно виповнилося чотири рочки. Два останні тата він не бачив. Але хлопчик його пам’ятає та, попри все, любить.

В Івасика є ще сестричка – Ганнуся. Дівчинці лише два. Оскільки тата вона бачила востаннє, коли народилася, то геть не знає рідного батька і вже навіть не впізнає на фото.

Дарина Свідло сама виховує двох дітей. Як і тисячі жінок по всій Україні. Адже після розлучення діти, зазвичай, залишаються з матір’ю. В цьому нас переконує офіційна статистика.

Дарина - в ситуації середньостатистичної розлученої мами. Вона розповідає, коли була вагітна другою дитиною, чоловік сказав, що покохав іншу. А коли донечці виповнилося чотири місяці, чоловік зібрав речі і залишив сім’ю. Відтоді ні вона, ні діти, його не бачили.

«Він з ними не бачиться за власним бажанням. Я багато разів пропонувала зустрітися, але він не приїздить і не приходить», - розповідає Дарина ТСН.Тижню.

Цю етичну сторону питання ніяк не регулюють у нас, в Україні. Батько, як власне й мама, має цілковите право після розлучення не виховувати власних дітей. І ніхто не може його змусити виконувати ці обов'язки. Та й відповідальності за це - ніякої.

Діє наразі лиш закон природи - материнський інстинкт - у більшості випадків. Ще трохи – людські закони, бо перед сусідами «соромно». І, на жаль, жодної державної норми, окрім матеріальної – аліментів.

Єдине, що, на прохання матері або батька-одинака, з другою половиною можуть провести профілактичну бесіду органи опіки: про те, як важливо дітям мати тата або маму, хто б піклувався про своїх рідних дітей.

«На аліменти на дітей я подала відразу, як тільки взнала, що він подав на розлучення», - каже ТСН.Тижню Дарина Свідло.

Жінка не знала, що на аліменти можна подавати ще перебуваючи у шлюбі.

Позаяк колишній чоловік працює юристом в одній із найвідоміших юридичних компаній в Україні, мав офіційну зарплатню в понад 60 тисяч гривень. Суд присудив — чверть віддавати дітям і дружині. Але тут почалось...

«У грудні 2020 року вийшло рішення суду і якимось «чудом» з 1 січня 2021 року його переводять на 1/5 ставки», - розповідає ТСН.Тижню Дарина.

Таким чином чоловік на цілком законних підставах зменшив допомогу на утримання власних дітей уп’ятеро. Тобто, по дві з половиною тисячі гривень на дитину.

Паралельно чоловік подав на колишню дружину позов до суду про зменшення суми аліментів. «У своєму позові чоловік пише, що він «емоційно страждає через розлучення, тому не може працювати і, як наслідок, утримувати своїх двох малолітніх дітей»», - каже кореспондентка ТСН.Тижня Ірина Матвієнко.

Такий абсурд в Україні радше норма, ніж виняток, адже все, що стосується аліментів, у нас має безліч законодавчих прогалин, якими користуються недобросовісні батьки.

«У нас навіть немає визначення, що таке аліменти і що таке додаткові витрати», - зазначає ТСН.Тижню адвокатка Катерина Власюк.

Це - перша глобальна проблема. Через те, що в сімейному кодексі немає чіткого визначення поняття аліментів і такі витрати, як на школу, садок, секції, чи навіть лікування дитини, правники відносять до так званих «додаткових витрат», які стягуються окремо. Але й тут є моменти, які потрібно знати тому з батьків, з ким залишаються жити діти.

«Няню через суд стягнути не можна. Репетиторів – теж. Якщо дитина займається спортом, то треба довести, що у дитини є особливий талант», - розповідає ТСН.Тижню Катерина Власюк.

Ці деталі варто знати перед тим, як звертатися до суду про стягнення аліментів.

Та ще одна проблема – через пандемію ситуація в судах зараз складна. Потрібно бути готовим до того, що суд зі встановлення аліментів триватиме довго. Втім, виною тут не лише коронавірус. За словами адвокатки Катерини Власюк, останні півроку в судах навіть немає фінансування на марки і конверти. Тому радить передусім намагатися вирішити питання аліментів без суду та підписувати добровільний договір про виховання та утримання дітей.

Мова про так званий аліментний договір, який слід підписувати у нотаріуса. Навіщо потрібен такий документ?

«Тому що він має юридичну силу рішення суду», - підкреслює Катерина Власюк.

Але якщо все ж таки вирішите йти до суду, то маєте три варіанти витребування аліментів.

Перший: судовий наказ — найшвидший і найпростіший. Судова практика свідчить, що у середньому через місяць вашій дитині вже автоматично будуть нараховувати аліменти. Втім, подавати позов через судовий наказ, адвокатка радить лише у разі, якщо відповідач має офіційну зарплату і ви впевнені, що після рішення суду, ця зарплата не зникне.

Адже в історії Дарини Свідло та її дітей сталося саме так. ТСН.Тиждень, звісно, намагався поспілкуватися з її колишнім чоловіком Єгором Свідлом, однак чоловік відмовився пояснювати, чому після рішення суду про аліменти його офіційна зарплата зменшилася вп’ятеро.

Також ми намагалися зв’язатися з керівництвом компанії, в якій працює Єгор, та запитати, чому його перевели на один робочий день на тиждень і чи справді старший адвокат, який має таку серйозну службову біографію в судових суперечках, так засмучений розлученням із дружиною, що може виконувати свою роботу тільки чотири дні на місяць. Але…

Дарина впевнена, що компанія допомагає її вже колишньому чоловікові уникнути відповідальності за власних дітей.

Тож, якщо ви не впевнені, що після рішення суду зарплата батька стане в рази меншою, але в нього є майно і ви можете довести його розкішний спосіб життя, є інший варіант стягнення аліментів - у твердій грошовій сумі.

«Це найдовший варіант, процес може тривати, найменше, шість місяців, а зазвичай рік та більше», - підкреслює адвокатка Катерина Власюк.

І є ще третій варіант. Він полягає у встановленні третини чи четвертої частини від офіційної зарплатні через суд. Але цей варіант підійде лишень у тому випадку, якщо той із батьків, з якого будуть стягувати аліменти, має офіційний дохід не менше 100 тисяч гривень.

Але який би варіант ви не обрали, юристи наполягають, що треба бути готовим до довготривалого та клопіткого процесу. Саме таким є встановлення аліментів через суд. Крім того, часто той із батьків, який залишає дітей і не хоче добровільно їх утримувати, вигадує безліч способів, як уникнути відповідальності за власних дітей.

Але є й хороші новини. Міністерство соцполітики розробило

Закон «Про відповідальне батьківство», який вже чекає на голосування у Верховній Раді. Документ, зокрема, передбачає, що разом із розлученням одночасно будуть врегульовані питання аліментів та участі обох батьків у вихованні.

…Та поки такого закону немає, маленький Іванко попросив нас передати своєму татові Єгору кілька важливих слів: «Тато, я за тобою скучаю. З любов’ю».

Ірина Матвієнко, Владислав Лазар

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