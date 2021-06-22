Анатомія Книжкового Арсеналу. Фестиваль для розумних, який не можна пропустити

Після двох років перерви до столиці повертається Книжковий Арсенал - фестиваль, що збирає інтелектуалів, видавців, письменників та ілюстраторів разом з їх читачами зі всієї України. Цьогоріч він відбудеться вдесяте з 23 по 27 червня на 30 тисячах квадартних метрів Мистецького Арсеналу. Пояснюємо, чому фестиваль - не просто свято для книгоманів, а й важлива складова української видавничої індустрії. Навіть цього року, коли карантинні обмеження не дозволили йому розвернутись на повну.

Що таке Книжковий Арсенал?

Безперечно, це в першу чергу книжковий ярмарок, на який цьогоріч приїхали понад 200 видавців, ілюстраторів та культурних організацій. Вони представляють відвідувачам свої книжкові новинки, організовують презентації і автограф-сесії з письменниками і поетами. Окрім цього, це місце, де інтелектуали та лідери думок зі всієї України зустрічаються і дискутують дражливі для України питання, а будь-хто з відвідувачів може послухати чи доєднатись до дискусії. Але і це ще не все. Книжковий Арсенал об’єднує довкола книги усі види мистецтв, тому тут відбуваються концерти нової музики (класичної, електронної, альтернативної), виставки сучасного мистецтва (цьогоріч - 14 проєктів), перформанси і кінопокази. Навіщо - пояснює директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта: (свіжі Олесини фото)

“Книжковий Арсенал - це місце, де представники різних мистецьких середовищ не просто зустрічаються разом. Нам вдалось створити для них таке середовище, де вони взаємодіють одне з одним, експерементують, виходять за звичні рамки, за межі своїх бульбашок. Де вони презентують людям найновіші свої ідеї і отримують відгук, емоційний заряд від своїх слухачів-глядачів-читачів. І це дає неймовірні результати: тут відбуваються прем’єри визначних для України проєктів, як наприклад, прем’єра концертів агенції “Ухо” - цьогорічного лауреата Шевченківської премії. Чи наша колаборація з Одеським кінофестивалем, де ми для письменників і режисерів створюємо умови перетворення книжок на кінофільми”.

Книжковий Арсенал є майданчиком для професійного розвитку книжкової галузі - від ілюстраторів і перекладачів до менеджерів літературних фестивалів. Тут відбуваються майстер-класи з міжнародними експертами: видавцями, літагентами, менеджерами, ілюстраторами. Фестиваль також проводить конкурс “Найкращий книжковий дизайн”, який дає можливість українським переможцям взяти участь в світовому конкурсі книжкового дизайну. І, можливо, найнепримітніша, але найважливіша складова професійної програми Книжкового Арсеналу - зустрічі і переговори про продаж прав і переклад українських книжок закордоном.

До пандемії Фестиваль лише пробував освоїти цей напрям, та каталізатором його розвитку, як не дивно, стала саме пандемія, пояснює кураторка програм професійного розвитку Книжкового Арсеналу Оксана Хмельовська: «Раніше на Книжковий Арсенал приїздили іноземні видавці і літагенти, вивчали ринок, проводили спонтанні переговори з українськими колегами, але надати цьому руху впорядкованих форм не виходило. Ще до карантину я мала кілька дослідницьких подорожей закордон, щоб з’ясувати, як це працює на інших фестивалях. І восени 2019 року ми готували нову програму «Література на експорт» для Х Книжкового Арсеналу. Але сталася пандемія, і ми не провели фестиваль, але вирішили ризикнути провести програму в онлайн. Ми випустили великий англомовний онлайн-каталог з українськими книжками, оглядові статті про український книжковий ринок, англомовні відеолекції про українську літературу, цікаві для перегляду іноземній аудиторії, провели воркшопи з найкрутішими літагентами світу для наших видавців і врешті організували майже півтори сотні переговорів з продажу прав на українські книжки закордон. До переговорів долучились літагенти з Мексики, Фінляндії, Македонії та багатьох інших країн. Навряд би це стало можливим під час реального фестивалю. Тому і цього року ми продовжили програму в онлайні і по завершенню живого Книжкового Арсеналу знову готуємо близько півтори сотні переговорів – цього разу на спеціальному онлайновому майданчикові з можливістю експонування”.

Цього року у програмі “Література на експорт” беруть участь 34 українські видавництва. Другий рік поспіль до неї приєднується і Видавництво Старого Лева. Керівник відділу авторського права ВСЛ Іван Федечко, говорить, що експортний потенціал української книжки за останні 3 роки підріс якісно, в силу різних обставин збільшився інтерес до України у світі, проте “Ринок ліцензування потребує інвестицій як фінансових, так і великою мірою часових. Ринок кожної країни по-своєму цікавий. У Видавництві Старого Лева ми недавно відкрили для себе ринки Литви, Північної Македонії, Монлогії, Ірану, Індонезії, куди до цього ще не продавали права. Звісно, ​​ліцензійні надходження із згадних ринків у десятки або й деколи сотні разів відрізняються від надходжень із США, Франції, Японії чи Китаю. Ми все ж намагаємось шукати потенціал у кожному ринку з яким працюємо.”

З Чого все почалось?

Перший Фестиваль Книжковий Арсенал відбувся у квітні 2011 року. Тоді він займав лише частину першого поверху - 4 тисячі квадратних метрів. Вже тоді в ньому взяли участь понад 100 видавництв та книжкових магазинів, він привіз 30 гостей ззакордону прийняв лише кілька тисяч відвідувачів. Проте, перша кураторка Книжкового Арсенал Ольга Жук (нині - креативна директорка Довженко-Центру), згадує про перший Фестиваль як про камерну подію і говорить, що за ці роки він неймовірно змінився:

“Тоді я не хотіла орієнтуватися на тогочасний книжковий ринок. Я хотіла, щоб Книжковий Арсенал йому сприяв, показав йому нову перспективу. Наприклад, в перші роки мені не було важливо, чи видана книга закордонного автора в Україні чи ні. Я запрошувала цього автора, тому що він вартий того, щоб його тут видали. Нині Книжковий Арсенал змінився - зараз він став дійсно масовою подією, об’єднує багато зацікавлених сторін, він створив колосальну кількість можливостей для книжкового ринку. І це добре. Те, що він обрав таке спрямування, свідчить про те, що в Україні дуже мало (інших) можливостей для людей, які створюють книги.”

Х Книжковий Арсенал відкриває свої двері 23 червня - у ньому беруть участь 147 видавців, 30 ілюстраторів, 30 закордонних гостей, в його рамках відбудеться понад 300 подій. Реальний Фестиваль завершиться 27 червня пізно ввечері, а його професійна програма запланована на початок липня. Організатори планують, як і минулоріч, не знизити планку і провести щонайменше 150 переговорів про продаж прав на переклад української літератури закордон.

Тетяна Стежар

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