Автор хіта "Доброго вечора, ми з України": Ми працюємо над створенням нового українського шоу-бізнесу, будуємо нову країну

Автор хіта "Доброго вечора, ми з України" DJ PROBASS в інтерв’ю УНІАН розповів, як з’явилась ідея створення треку, в чому секрет його популярності та чи є побоювання, що це буде єдина пісня, яка "злетіла".

З перших днів війни всі українські музичні чарти підірвав трек "Доброго вечора, ми з України". Саме ця фраза стала культовою. І зараз її використовує майже кожен українець. Наприклад, серед інших, улюбленець мільйонів Віталій Кім.

УНІАН поспілкувався з автором хіта DJ PROBASS та з'ясував, як з’явилася ідея створення треку, чому він став таким популярним та як війна загалом вплинула на український шоу-бізнес.

Ваш трек "Доброго вечора, ми з України" вже п’ять місяців підіймає бойовий дух українців. Як виникла ідея створення цієї пісні?

Ця пісня взагалі була написала ще в червні 2021 року, а випустили ми її в жовтні. Насправді ми нічого не планували. Просто хотіли зробити якісну українську електронну музику. Тобто, де б вона не заграла, щоб усі розуміли, що її зробили саме українські діджеї. Так вийшло і з цією піснею.

Чиїм голосом звучить ключова фраза?

Фразу "Доброго вечора, ми з України" каже соліст гурту ДахаБраха - Марко Галаневич. Коли ми працювали над треками, дуже багато матеріалів прослуховували - і етно матеріали, і різні гурти, і звичайні сайти, і YouTube. Потім ми побачили фрагмент інтерв'ю гурту ДахаБраха для закордонного радіо. "Доброго вечора, ми з України" - це була єдина фраза, яку вони сказали українською мовою.

І вона так нам сподобалася, що ми вирішили її записати. До речі, гурт ДахаБраха чув нашу пісню. Вони сказали, що вийшло дуже круто. Зараз ми плануємо спільну роботу.

Після виходу вашого треку філологи влаштували бунт у соціальних мережах. За правилами українського правопису правильно казати "Добрий вечір", а не "Доброго вечора". Це помилка, чи ви спеціально так написали?

Зараз українська мова переживає новий етап. Багато людей, які роками розмовляли російською, переходять на українську. Тому з'являється багато неправильних слів, але це і є новий вид нашої мови. Звісно, з часом все вирівняється і всі будуть правильно розмовляти.

Фраза "Доброго вечора, ми…" стала культовою. Її навіть використовує улюбленець мільйонів жінок Віталій Кім. Чи не боїтеся, що це може бути єдиний трек, який "злетів"?

Ні, не боїмося, у нас ще все попереду. Будемо намагатися ще і ще. Зараз у нас дуже багато ідей, ми працюємо над новою музикою.

В майбутньому у нас буде дуже багато колаборацій з артистами. Зараз вже вийшло декілька робіт, наприклад, з ANNA BULAT "Козаки йдуть" та з KHAYAT "До бою". Хочемо зробити спільні треки ще з іншими співаками, які тільки стають популярними. Ми можемо їм зараз допомогти, адже розуміємо, що мова і музика - це такі складові України, які зараз, як ніколи, мають голосно звучати.

Тож зараз ми працюємо над створенням нового українського шоу-бізнесу. Таким чином ми будуємо й нову Україну.

Як вважаєте, чому ваша пісня завірусилася?

У цього треку є трохи містичний двіж. Він вийшов тоді, коли йому треба було вийти. Спочатку він з'явився в червні 2021 року, потім декілька разів звучав на українському телебаченні, я його грав на музичних фестивалях. Про нього дуже багато людей питали…

Тобто немає формули, що і як зробити, аби трек завірусився. Ми просто вклали в нього таку потужну енергію, щоб всі розуміли, що це український трек і писали його українці.

Чим ви займаєтесь крім створення музики?

Перші три дні війни ми займалися фізичною роботою - робили коктейлі Молотова, носили пісок. А потім, в роздягальні спортивної зали, відкрили центр допомоги. Туди приїжджали біженці, які ховалися від жахів війни. Ми приносили одяг, харчування, товари для дітей. Але оскільки людей ставало все більше і більше, зрозуміли, що самостійно не впораємося. Тому почали шукати партнерів. Дуже допомагає зараз Львів, весь Захід. Вони доставляють гуманітарку бусами. Зараз у нас все налагоджено, ми зрозуміли, як все працює.

Також робимо благодійні виїзди. Якщо потрібна допомога - ми допоможемо!

Ви родом із Кременчука. Як реагуєте на обстріли міста, на бомбардування ТРЦ?

Це був шок. В нас були "прильоти", але такий масштабний - вперше... У мене просто немає слів. Коли російські загарбники бомбили ТРЦ, ми були у дорозі, їхали на фестиваль. Але тоді ми нічого навіть не могли зробити. Все, що зараз добиваються росіяни, - це лють і ненависть. Насправді багато українців зараз бажають їм смерті, тому що те, що відбулося, пробачити й забути неможливо.

Діана Могилєвич