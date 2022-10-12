Пам'ятник був встановлений біля входу в Національний транспортний університет.

Один з пам'ятників поетові Олександру Пушкіну знесли в Києві. Бюст був встановлений біля входу в Національний транспортний університет на вулиці Омеляновича-Павленка в Печерському районі столиці.

Про це повідомив співзасновник проекту "декомунізація. Україна" Вадим Поздняков у Facebook.

"Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову під псевдо "Бук" - відомому громадському активісту, викладачеві корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 року в бою з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що бюст встановили в 1899 році до столітнього ювілею поета і був найстарішим в Києві. На встановлення бронзового пам'ятника гроші збирали викладачі та учні 5-ї чоловічої гімназії. Бюст роботи скульптора База привезли з Петербурга. На п'єдесталі був напис: "Олександру Сергійовичу Пушкіну Києво-Печерська гімназія. 1799. 26 травня 1899".

Поздняков зазначив, що в Києві ще є вісім об'єктів, присвячених Пушкіну:

пам'ятник на проспекті Перемоги, 40;

пам'ятник на території гімназії №153 ім. О. С. Пушкіна-вулиця Чорновола, 37-а;

пам'ятник на території музею побуту Києва першої половини XIX ст. - вулиця Кудрявська, 9;

меморіальна дошка на вулиці Михайла Грушевського, 14;

бюст у вестибюлі станції метро "Університет";

бюст на фасаді будівлі на вул. Костянтинівська, 16;

погруддя в приміщенні Національної бібліотеки ім. Вернадського на проспекті Голосіївський, 3;

зображення на арці галереї письменників перед входом до Національної бібліотеки України для дітей на вулиці Януша Корчака, 60.

Деккомунізація в Україні - що відомо

В Україні стали масово зносити пам'ятник Леніну, а також перейменовувати все - від вулиць до міст - після окупацією Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну процес декомунізації переріс з дерусифікацію.

Так, у Дніпрі змінили назви понад трьох десятків вулиць і провулків, які були пов'язані з Росією, а в Києві перейменували відразу три залізничні станції, а також декомунізували Арку Дружби народів. Тепер це-Арка свободи українського народу.

Крім того, ще в червні мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що у місті перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією.

Також в рамках дерусифікації у Львові та в населених пунктах львівської громади перейменували 19 вулиць.

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