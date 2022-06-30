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У рамках дерусифікації у Львові та у населених пунктах Львівської громади перейменували 19 вулиць. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.  

Так, дерусифіковано такі вулиці у Львові:

  •  вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара
  •  вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець
  •  вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя
  •  вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських
  •  вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака)
  •  вул. Кибальчича - вул. Херсонська
  •  вул. Дагестанська - вул. Гостомельська
  •  вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська

У місті Винники:

  •  вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського
  •  вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького
  •  вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких
  •  вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна
  •  вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів
  •  вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика

У смт. Рудне:

  • вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи
  •  вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя
  •  вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла
  •  вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича
  •  вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик

Відзначається, що загалом у Львівській територіальній громаді планують дерусифікувати 53 вулиці, що названі на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з Російською імперією, Росією чи радянською пропагандою.

Раніше повідомлялося, що у Львові заборонили діяльність УПЦ московського патріархату.

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