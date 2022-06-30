У рамках дерусифікації у Львові та у населених пунктах Львівської громади перейменували 19 вулиць.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Так, дерусифіковано такі вулиці у Львові:
- вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара
- вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець
- вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя
- вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських
- вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака)
- вул. Кибальчича - вул. Херсонська
- вул. Дагестанська - вул. Гостомельська
- вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська
У місті Винники:
- вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського
- вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького
- вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких
- вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна
- вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів
- вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика
У смт. Рудне:
- вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи
- вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя
- вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла
- вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича
- вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик
Відзначається, що загалом у Львівській територіальній громаді планують дерусифікувати 53 вулиці, що названі на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з Російською імперією, Росією чи радянською пропагандою.
Раніше повідомлялося, що у Львові заборонили діяльність УПЦ московського патріархату.
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