Всього у Львівській територіальній громаді планують дерусифікувати 53 вулиці.

У рамках дерусифікації у Львові та у населених пунктах Львівської громади перейменували 19 вулиць.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Так, дерусифіковано такі вулиці у Львові:

вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара

вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець

вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя

вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських

вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака)

вул. Кибальчича - вул. Херсонська

вул. Дагестанська - вул. Гостомельська

вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська

У місті Винники:

вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського

вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького

вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких

вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна

вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів

вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика

У смт. Рудне:

вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи

вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя

вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла

вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича

вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик

Відзначається, що загалом у Львівській територіальній громаді планують дерусифікувати 53 вулиці, що названі на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з Російською імперією, Росією чи радянською пропагандою.

Раніше повідомлялося, що у Львові заборонили діяльність УПЦ московського патріархату.

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