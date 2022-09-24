Невідомі закликали прибрати пам'ятник поета на проспекті Перемоги.

Жителі Києва виступають за демонтаж пам'ятника письменника Олександра Пушкіна на проспекті Перемоги. Його розмалювали відповідними написами.

Про це повідомляє видання Укрінформ.

Відзначається, що невідомі залишили білою і зеленою фарбою на пам'ятнику написи: "Демонтуй мене повністю", "Знеси мене", "Русню на демонтаж", "Знести".

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Варто відзначити, що пам'ятник Пушкіну розташований в однойменному парку в Шевченківському районі Києва навпроти Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Довідка УНІАН. Пам'ятник письменнику А.С. Пушкіну висотою більше семи метрів відкрили в 1962 році. Він є найбільшим пам'ятником поетові в Києві.

Деккомунізація в Україні - що відомо

В Україні стали масово зносити пам'ятник Леніну, а також перейменовувати все - від вулиць до міст - після окупацією Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну процес декомунізації переріс з дерусифікацію.

Так, у Дніпрі змінили назви понад трьох десятків вулиць і провулків, які були пов'язані з Росією, а в Києві перейменували відразу три залізничні станції, а також декомунізували Арку Дружби народів. Тепер це-Арка свободи українського народу.

Крім того, ще в червні мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що у місті перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією.

Також в рамках дерусифікації у Львові та в населених пунктах львівської громади перейменували 19 вулиць.

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