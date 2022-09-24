У Києві своєрідно прихвали знести пам'ятник Пушкіну / фото Укрінформ

Жителі Києва виступають за демонтаж пам'ятника письменника Олександра Пушкіна на проспекті Перемоги. Його розмалювали відповідними написами.

Про це повідомляє видання Укрінформ.

Відзначається, що невідомі залишили білою і зеленою фарбою на пам'ятнику написи: "Демонтуй мене повністю", "Знеси мене", "Русню на демонтаж", "Знести".

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Варто відзначити, що пам'ятник Пушкіну розташований в однойменному парку в Шевченківському районі Києва навпроти Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Довідка УНІАН. Пам'ятник письменнику А.С. Пушкіну висотою більше семи метрів відкрили в 1962 році. Він є найбільшим пам'ятником поетові в Києві.

Деккомунізація в Україні - що відомо

В Україні стали масово зносити пам'ятник Леніну, а також перейменовувати все - від вулиць до міст - після окупацією Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну процес декомунізації переріс з дерусифікацію.

Так, у Дніпрі змінили назви понад трьох десятків вулиць і провулків, які були пов'язані з Росією, а в Києві перейменували відразу три залізничні станції, а також декомунізували Арку Дружби народів. Тепер це-Арка свободи українського народу.

Крім того, ще в червні мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв, що у місті перейменують всі вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресором Росією.

Також в рамках дерусифікації у Львові та в населених пунктах львівської громади перейменували 19 вулиць

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