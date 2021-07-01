Дитяча лікарка Анастасія Шелевицька: Для відпочинку з дітьми шукайте місце з доступом до меддопомоги

Дитяча лікарка, консультантка з грудного вигодовування Анастасія Шелевицька розповіла УНІАН, про що слід пам’ятати українцям, які планують літню відпустку провести разом з дітьми.

Влітку в більшості родин з дітьми можна почути фразу на кшталт: «Дитину слід вивезти на море». До якого віку дитини такий відпочинок насправді не дає користі? Чи існує ця межа?

Не можна сказати, що дитині до якогось віку категорично не рекомендується відвідувати море чи інші місця поза звичним кліматом. Втім, їхати кудись зовсім з новонародженою дитиною віком до двох місяців, важко і не дуже бажано. Краще побути вдома і почекати, щоб дитина хоча б почала отримувати профілактичні щеплення і ви звикли до нового ритму життя з немовлям. В будь-якому разі дитина - не окрема одиниця, а член родини. Тому звертаємо увагу не тільки на потреби дитини, а й на можливості та потреби всієї сім’ї.

Відомо, що у природних водоймах багато бактерій. Чи треба батькам малої дитини особливо перейматися щодо можливих наслідків купання?

І дітям, і дорослим потрібно остерігатися кишкових інфекцій, які можуть розповсюджуватися в морській воді, в річці. Викликати інфекцію можуть бактерії, віруси, які активно розмножуються у воді. Частинки фекалій, сечі, які є у водоймах, цьому активно сприяють. Краще обирати такий відпочинок, коли ще мало відпочиваючих, і не почалося цвітіння водойм (сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів).

Коли дитина тільки вчиться плавати, то заковтування води важко уникнути. Бажано не занурювати дитину у водойму так, щоб вона ковтала воду. Краще, щоб батьки тримали дитину над водою та стежили за цим. Пірнання малюкам не раджу.

Батькам малюків віком до п’яти з половиною місяців рекомендую зробити дитині щеплення проти ротавірусної інфекції (навіть якщо не збираєтеся зараз на відпочинок). Ця кишкова інфекція може передаватися не тільки в водоймах, а в тому числі через брудні руки. У діток маленького віку хвороба часто перебігає важко та потребує госпіталізації і призводить до швидкого зневоднення. Вакцинована дитина, якщо навіть заразиться, перенесе інфекцію в легкій формі або не захворіє взагалі.

В Україні представлена одна вакцина від ротавірусної інфекції - «Ротарикс». Її не колють, а капають в рот. Роблять дітям віком від 6 до 24 тижнів. Треба встигнути в цей проміжок зробити 2 дози з інтервалом 4 тижні.

Вона безоплатна, необхідна згідно з Національним календарем щеплень?

В українському календарі щеплень вона не обов'язкова, її можна придбати тільки власним коштом.

Читала в мережі про побоювання деяких батьків, мовляв, хлорована вода у басейні є потенційно небезпечною для дітей. Зокрема, може збільшити ризик появи астми. Чи правда це? Чи є ризики?

Немає доказів, що хлорована вода збільшує ризики виникнення астми. Але вода в басейні може бути погано очищена, тож залишаються певні ризики кишкової інфекції як і у інших водоймах. Я не рекомендую дітям молодшого віку заняття в басейнах з зануренням (зараз популярне раннє плавання малюків, яке майже завжди буде з зануренням).

Багато батьків досі дозволяють малечі бігати пляжем без спіднього, сидіти у піску. Щоб їм сказали?

Що діти на пляжі мають бути в спідній білизні. По-перше, якщо малюки будуть гратися оголеними, то пісок може потрапляти в їхні статеві органи, подразнювати їх. По-друге, мова йде про питання безпеки для дитини. Дитина має знати, що ніхто не має з неї знімати трусики, як правильно називаються її статеві органи (щоб у разі чого могла пояснити батькам, що з нею відбулося, що хтось хотів її торкнутися тощо). На жаль, ці ризики теж є.

Хочу нагадати, що, збираючись на пляж з дитиною, треба брати для неї дві пари білизни, як мінімум. Це пляжний комплект, в якому дитина буде в воді, і сухий одяг, в який її перевдягнете після плавання. Враховуючи спеку, зможете навіть просушити купальний комплект до наступного заходу.

Є великий ризик сонячних опіків, тому дитина на пляжі має бути не просто в трусиках, а й бажано в купальних костюмах закритого типу.

В магазинах можна побачити дитячі панамки з захистом від ультрафіолету. Це має сенс чи просто маркетинг і звичайного капелюха достатньо?

Головні убори з УФ-захистом можуть бути - це гарна ідея. Головне, щоб капелюх давав тінь на обличчя дитини. Тому рекомендую обирати саме капелюхи або панами, не косинки. Купальні костюми з СПФ-захистом, які максимально прикривають тіло, також раджу. Особливо, якщо збираєтеся відпочивати з дітьми за кордоном, де спекотніше, ніж в Україні. При цьому треба все одно наносити креми з СПФ-захистом, не перебувати під прямими сонячними променями.

На що зважати, вибираючи для дитинисонцезахисний крем?

Обирати згідно з рекомендаціями щодо віку дитини. Це легко визначити, бо майже всі засоби на ринку марковані. Зауважу, що засоби захисту від сонця можуть бути з хімічними та фізичними фільтрами. Дітям надаємо пріоритет санскрінам з фізичними фільтрами.

Важливо повторно наносити сонцезахисний засіб кожні дві години та поновлювати після купання. Не достатньо наносити тоненьким шаром, як тональний засіб. Захист проти сонця треба наносити на шкіру рясно.

Чи допомагають при сонячному опіку горезвісні народні методи на кшталт кефіру?

Після цих так званих засобів може відчуватися певний ефект, бо зазвичай їх наносять на шкіру прохолодними. Але насправді сметана чи кефір можуть погіршити ситуацію, ще більше подразнивши шкіру. Пантенол теж не рекомендується застосовувати. Цей популярний засіб може створювати на тілі плівку та утримувати тепло, тому навіть посилювати ефект після опіку.

Як же тоді лікувати сонячні опіки дитині?

Найкращий засіб після сонячних опіків - холод. Можна прикласти до шкіри звичайний рушник, змочений у холодній воді. Також є спеціальні засоби, наприклад, гелі на основі алое. Якщо у дитини шкіра значно почервоніла, вона відчуває біль, підвищилась температура - зверніться до лікаря, щоб правильно визначити подальшу тактику.

Чула, що солодкі соки – поганий варіант втамувати спрагу малечі. Які напої рекомендуєте обирати для дітей в спекотні дні на пляжі?

Взагалі для дитини віком до 2-х років мінімум, за будь-яких обставин, на пляжі чи ні, рекомендується давати воду. Дитині не потрібні компоти та соки. Для старшого віку вода – це пріоритетний напій в спеку. Інші напої, особливо магазинні фруктові соки з доволі великим вмістом цукру, маємо сприймати суто десертом. Це не напій для втамування спраги.

До якого віку краще не брати дітей в гори, наприклад, не підніматися на Говерлу? Чи тут так само немає чітких заборон і рекомендацій?

Спільні походи та підйоми на висоту з дітьми – це питання на розсуд батьків, звичайно, залежно від висоти підйому. Зазвичай при плануванні високогірних маршрутів вказується і дозволений вік підйому. Раджу утриматися від високогірних підйомів з дітьми молодшого віку. Як мінімум, це може бути важко. Особливо, якщо батьки самі не надто пристосовані до такого відпочинку, і це не їхній спосіб життя, а «разова акція». Ми повинні розуміти, що в тривалих походах санітарні умови не завжди прилаштовані для дитини. Плюс, поруч немає медичної допомоги.

Якщо в горах у малюка почався головний біль, які ліки можна прийняти?

Взагалі маленькі діти рідко скаржаться на головний біль, це для них мало характерний симптом. Головний біль може бути і при вірусній інфекції, і при розвитку більш серйозних захворювань на кшталт менінгіту. Тому насамперед важливо завжди слідкувати за водним та температурним режимом дитини (можливо, це звичайний перегрів). Самостійно можемо давати дитині парацетамол та ібупрофен. Але раджу все-таки консультуватися з лікарем щодо доцільності. Можливо, дитині потрібен огляд.

У нашому дитинстві батьки обробляли нам рани зеленкою та йодом. Але знаю, що насправді, коли поріз чи рана неглибокі, наносити нічого не треба. Чи працює правило «не мазати, хай саме загоюється» з маленькими дітьми?

Якщо дитина «нормально» здерла коліно, є кровотеча, насамперед промиваємо рану звичайною проточною водою. Можна навіть помити рану з милом і гарно потім промити. Не треба далі самостійно накладати пов'язки чи компреси. Залишаємо рану максимально з доступом повітря, щоб могла загоюватися. Якщо глибша, більше турбує дитину, завжди краще звернутися до лікаря. Якщо якісь частинки, скалки потрапили в рану, самі не можете дістати - теж до лікаря. Якщо дитина поранилася на прогулянці, для промивання використовуйте воду для пиття. Якщо рана сильно кровоточить, краще звернутися в травмпункт.

Тобто йод, зеленку для знезараження ран у дітей не використовуємо?

Не використовуємо. Іноді місцеві антисептики можуть бути потрібні, але щодо цього краще консультуватися з лікарем, і вони часто не більш ефективні за звичайну воду.

Які ще препарати ви не радите батькам маленьких дітей? Наприклад, що скажете про бальзам «зірочка», яку використовують як засіб після укусів комарів.

Є кращі та ефективні засоби, які можуть знімати свербіж у місці укусу. Для дитини «зірочку» краще не використовувати, вона має доволі агресивний запах. Можна обирати засоби на основі каламіну для зняття свербіння.

Знайдуться ті, хто скаже: «Це натуральний бальзам і це краще, ніж мазати дитячу шкіру хімією». Щоб відповіли?

У складі «зірочки» дійсно велика кількість різних олій. Але це навіть може викликати алергічну реакцію. Тобто не завжди такі натуральні компоненти є дуже корисними.

Які базові речі мають бути в аптечці для відпочинку з дитиною до 5-ти років?

Для зниження температури та зменшення болю у дитини можна використовувати парацетамол та ібупрофен. Ніякі інші препарати не застосовуємо. Протиалергічний засіб, який слід узгоджувати з лікарем. Антисептик та засіб від комах (в залежності від віку), СПФ-засіб, щось після укусу комах, засоби для так званої оральної регідратації (коли у дитини пронос чи блювання). Краплі в ніс чи сольовий розчин для промивання, бо соплі у дітей часто. Щодо інших засобів треба консультуватися з лікарем.

Важливо пам'ятати, що, обираючи відпочинок з дітьми, краще шукати місце з певним доступом до медичної допомоги. Якщо збираєтеся за кордон, обов'язково потрібна страховка. Купуючи тур у туроператора, раджу додатково поцікавитися, що саме покриває страховка, чи не треба буде кудись далеко їхати за допомогою. Бо на відпочинку з дитиною часто виникає потреба звернутися до лікаря.

Відпочинок з дітьми взагалі можливий?

Можливий, звичайно. Так, є особливості та обов'язки. Але змінити обстановку та побачити нове - краще, ніж залишатися вдома.

Будуть якісь неочевидні поради, як зробити комфортним такий відпочинок?

Спочатку скажу про очевидні речі. Наприклад, не треба перебувати з дітьми в години пік під палаючим сонцем на пляжі. Що дитині, що дорослій людині для походу на пляж треба обирати вранішні години з 7 до 11 ранку (навіть тоді перебувати в затінку) та вечірні.

Щодо неочевидного, то краще їхати на відпочинок компанією, брати з собою бабусь та дідусів. Вони зазвичай раді провести час з онуками, тим самим давши відпочити батькам малечі. Класно вибрати для відпочинку місця, де є інші діти. Попередньо цікавитися, чи є дитячі розважальні клуби, які передбачені заходи для дітей.

Пам’ятайте, що дитина має завжди бути під наглядом дорослих. Як тільки вона підходить до водойми (навіть якщо не в воді), дорослі вже мають бути поруч. Моторошне порівняння, але, на жаль, якщо швидко не зорієнтуватися, можна втопитися навіть у калюжі.

Але завершити хочу оптимістично - насолоджуйтесь відпочинком. Відпочинок з дитиною можливий, важливий та необхідний.

Ірина Петренко

Автор: Ірина Петренко

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