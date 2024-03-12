Закон було прийнято Верховною Радою 7 лютого.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку їх загибелі. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу" повернуто до парламенту з підписом глави держави сьогодні, 12 березня.

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Закон було прийнято Верховною Радою 7 лютого.

Документ був розроблений з метою збереження генофонду Українського народу, а також врегулювання питання соціального захисту військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство).

Ним передбачено, що у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання здійснюється протягом трьох років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини.

Закон про біологічний матеріал захисників

В листопаді Верховна Рада України проголосувала за закон щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. В пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України захисники та захисниці України отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій. Такі поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство. Ця проблема особливо актуальна для молодих людей.

Закон стосуватиметься не тільки військовослужбовців, а й національних гвардійців, працівників СБУ та поліцейських, що виконують службові завдання в районах воєнних дій. Їм також буде надано право на безкоштовний забір, консервацію та зберігання репродуктивних клітин.

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