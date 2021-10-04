"Еліта-центр" по-запорізьки. Як колишній депутат, мер міста та місцеві чиновники залишили на вулиці чотириста сімей

Програма молодіжного кредитування і кредитування АТОвців лише на перший погляд є турботою про людей. Насправді депутати та чиновники на місцях навчились чудово використовувати її для обману. Так сталося з ЖК Козак Сіті в Запоріжжі. Чотириста сімей, набравшись кредитів та вклавши кошти в житло, лишились на вулиці.

Батьки Олега Риженка три роки тому вирішили переїхати з Криму до Запоріжжя. Продали квартиру у Ялті, гроші інвестували у ЖК Козак Сіті. Заплатили, але… досі чекають у напівзруйнованій дачі.

"Батьки заплатили приблизно 17 тисяч доларів, - розповів "Грошам" Олег Риженко. – Але змушені жити на дачі, на краю лісу. Їм нікуди повертатися".

Військовий Вадим Герасімов був на війні з самого початку як командир важкої гармати. Демобілізувавшись у 2021 році, теж вирішив інвестувати в однушку у ЖК Козак Сіті.

"Ми були впевнені, що він надійний", - каже чоловік "Грошам".

Віта Гук у 2013 році народила двійню. Нажаль, у хлопчиків ДЦП. Всі гроші йдуть не реабілітацію та лікування. Про власне житло вони з чоловіком навіть мріяти не могли. Але фонд молодіжного житлового кредитування запропонував кредит на дуже вигідних умовах. Залишалося знайти у Запоріжжі надійного забудовника. І саме тоді Віта побачила відео, яке все вирішило.

"На той час це була гарна пропозиція – на 30 років кредит. 2 тисячі на місяць ми могли виділити… Мер міста пропонував ці будинки, з Сабашуком", - розповіла жінка "Грошам".

Забудовник ЖК Козак Сіті Павло Сабашук та мер Запоріжжя Володимир Буряк разом стояли на місці майбутнього житлового комплексу. Пан Сабашук вголос міряв про нові технології. А мер міста Буряк посміхався забудовнику, демонструючи впевненість у тому, що скоро тут виростуть багатоповерхівки.

Крім того, через фонд молодіжного житлового кредитування місто інвестувало у житловий комплекс 27 мільйонів гривень. Навіть на будівництві написали:"Під егідою народного депутата Петра Сабашука. Разом з міською радою. І фондом сприяння молодіжному житловому будівництву".

Надійнішого будівництва у Запоріжжі знайти було неможливо. Тоді, у 2016 році.

Ба більше, на відео, про яке "Грошам" розповідала Віта Гук, пан Сабашук обіцяв здати перші чотири під’їзди наприкінці 2017-го. Але ні в наступному році, ні потім жодного під’їзду забудовник Петро Сабашук так і не здав. Два будинки кинули, вигнавши всі поверхи. Два – на стадії фундаменту. Обманули маже 400 родин, зібравши з них чверть мільярда гривень.

Представник цих 400 родин на засіданні міської ради попросив міського голову зустрітися з ошуканими інвесторами. Та раптом у Володимира Буряка - міського голови Запоріжжя - стався напад амнезії. Він забув, як гуляв перед телекамерами з Сабашуком, фактично рекламуючи будівництво, яке залишило без грошей та житла 400 родин АТОвців, переселенців з Донбасу і просто довірливих запоріжчан.

"Коли ви укладали договір, ви у міського голови питали дозволу?", - такою була реакція очільника міста на незадоволення інвесторів.

В серпні поточного року до запорізької мерії завітали правоохоронці.А 30 вересня Буряк оголосив, що залишає пост міського голови через поганий стан здоров’я.

Отже, один з двох фігурантів найбільшої будівельної афери Запоріжжя пішов по-тихому. Що ж до другого…

У минулому Петро Сабашук – народний депутат України. Спершу – від партії Ющенка. Потім - Петра Порошенка.

"Він депутат дуже давно. І раніше відкривав двері ногами", - розповідає "Грошам" начальник управління по роботі з молоддю та сім’ями м. Запоріжжя Олексій Савіцький.

"Гроші" разом з ошуканими інвесторами завітали до офісу голови ВАТ "Рассвет", яке взялося будувати чотири багатоповерхівки. І хоча авто керівника компанії вже тут, в кабінеті нікого немає. Юрист підприємства обурений тим, що "Гроші" й ошукані інвестори шукають його шефа: "Ми живемо в правовій державі. Ми діємо по закону! Ви прийшли в чуже приміщення. На якій підставі ви вламуєтесь?".

"Ми хочемо поговорити з людиною, який украв наші гроші", - кажуть інвестори.

І чоловік від них тікає.

Втім, ці люди втратили занадто багато, щоб зупинитися на півдороги.

"В нього є низка компаній, які володіють грошима. Він може компенсувати. Може добудувати", - каже один з ошуканих інвесторів Ілля.

А, дійсно, куди поділися 250 мільйонів, які пан Сабашук зібрав з інвесторів будівництва? І чи є у нього гроші, щоб добудувати обіцяне житло? "Гроші" вирушають на пошуки активів людини, яка дуже добре знає, у що вкладати гроші. Адже сам він рекомендує: "Тримайте гроші в нерухомості. Це гарантовано 100%. Вона нікуди не пропадає, з країни не вивозиться".

Справді, один з маєтків екс-депутата Петра Сабашука – 316 квадратних метрів. Колись він продавав цей будинок за 440 тисяч доларів. Але ця хатинка виглядає дуже бідно для людини, яка зібрала з довірливих земляків чверть мільярда.

"Відтоді як були украдені гроші покупців квартир в ЖК Козак Сіті, він придбав інший маєток в елітному районі міста Запоріжжя, на великому Лузі. Але ми на жаль не знаємо, де конкретно він знаходиться", - розповідає "Грошам" один з ошуканих інвесторів Ілля.

Ще одна знахідка – завод газоочисного обладнання, який теж належить колишньому депутату Сабашуку. Цю, далеко не найбільшу перлину у своїй короні пан Сабашук продає через ОЛХ за 1 мільйон доларів. Територія заводу трохи більше ніж 220 тисяч квадратних метрів.

Наступний, знайдений нами актив Сабашука - домобудівельний комбінат. До речі, той самий, що виготовляв матеріали, з яких напівзбудували ЖК Козак Сіті. Поки "Гроші" за допомогою дрона оглядали цей актив двічі екс-депутата, до журналістів завітала поліція. Невже правоохоронцям зателефонували від Сабашука? Та від відповіді на це питання поліцейські ухиляються, мовляв, не знають.

Цих "ігор" не витримує ще один з ошуканих інвесторів Олег: "Коли людина кинула 400 сімей на житло і гроші, тут поліція бездіє. А як почали "кіно" знімати, то одразу приїздить".

Лише за півдня "Гроші" знайшли активів на кілька мільйонів доларів. А ще нове помістя Сабашука у елітному районі, яке запоріжці рано чи піздно обов’язково знайдуть. Крім того, за словами одного з ошуканих інвесторів ЖК Козак Сіті Олексія Гіренка, у Сабашука на Львівщині є підприємство, яке він вдало банкрутує - Львівсілгоспмаш, а також - чернігівський домобудівельний комбінат.

"Гроші" подивилися, скільки підприємств зареєстровано на Павла Сабашука та його родичів. І виявилось - список довший, ніж титри у "Зоряних війн".

Кілька днів тому у міськраді журналістів запевнили, що Сабашук таки погодився передати місту всі документи на довгобуд. І коли документи будуть передані, місто буде шукати нового інвестора, який добудує ці квартири. Однак на останній зустрічі з ошуканими інвесторами ніхто ніякі документи не передав. Можливо тому, що їх просто немає? А пан Сабашук випробовує на міцність терпіння людей, яких ошукав.

"Є провадження, яке веде управління запорізької поліції – про розкрадання або привласнення чужого майна в особливо великих розмірах. Досі моєму адвокатові не дали доступу до справи, хоча я потерпілий", - розповів "Грошам" ошуканий вкладник Олексій Гіренко.

Правоохоронці не поспішають розслідувати подвиги екс-нардепа. Тим часом 28 вересня з’явилася цікава ухвала Запорізького господарчого суду. В ній чорним по білому говориться, що завод газоочисного обладнання, власником якого є Павло Сабашук, ініціював банкрутство… Запорізького домобудівельного комбінату, який теж є власністю Сабашука. Далі, схоже, все буде як завжди - комбінат поріжуть на метал, метал продадуть, а гроші кудись сховають. Можливо, почесний будівельник вже відчуває запах тюремних нар та готує капітал до виведення з країни.

"Гроші" звернулися до начальника поліції Запорізької області, генерала Миколи Лушпієнка. Нас попросили відправити запит.

Що ж. Запит відправлено. Чекаємо відповіді. І не тільки "Гроші". А ще 400 ошуканих запорізьких родин.

Повний сюжет про те, як місцеві чиновники у зв’язці з колишніми депутатами брешуть людям, яких ошукали і лишили без квартир, а також яким чином намагаються швидко "збідніти", щоб не повертати вкрадені гроші і не добудовувати обіцяне житло, дивітьсясьогодні в новому випускупрограми "Гроші" о 19:25на телеканалі 2+2.

Андрій Іваницький

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