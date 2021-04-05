Гроші "з повітря". Як українці заробляють мільйони на картинках з інтернету

Сучасне мистецтво досягло нових вершин. Наразі за цифрову картину або скульптуру можна отримати навіть більше, ніж за оригінал. Як саме це відбувається і чому ринок електронних копій оцінюється в мільйон доларів?

Поглянувши на одну з картин художнього товариства «Криптопанки» дехто міркуватиме, що її ціна «в базарний день» - сто гривень, не більше. Втім, насправді вона була продана за… сім з половиною мільйонів доларів. Причому, це ціна за електронну копію, з НФТ-токеном, від яких зараз шаленіє весь світ.

Почалося все з того, що нікому невідомий художник під ніком Біпл день у день малював на комп’ютері по новій картині. Продавалися вони не дуже. А потім Біпл «оцифрував» свої роботи та раптом прогримів на весь світ. Першу ж картину він продав за… шістдесят шість тисяч доларів! І це був тільки початок. Далі п’ять тисяч його картин виставили на аукціон. І продали за неймовірні шістдесят дев’ять мільйонів доларів!

Далі – більше. Робота всесвітньої зірки Бенксі була оцінена в дев’яносто п’ять тисяч доларів. Потім її «оцифрували» за новомодною технологією НФТ. НФТ означає «невзаємозамінний об’єкт». Простіше кажучи, це спеціальний електронний цифровий підпис, який підтверджує – ця картинка дійсно вийшла з-під пера іменитого Бенксі. А потім картину… спалили! А тому електронна копія різко здорожчала.

Хтось назве це абсурдом, але знавці називають «НФТ-мистецтво». Нова цифрова «золота лихоманка». Багатії раптом почали купувати картинки з інтернету за реальні гроші, а митці та агенти – заробляти цілі статки.

З «молотка» йдуть навіть малюнки котиків. Продають навіть інтернет-меми. А всього ринок НФТ-мистецтва оцінюють в мільярд доларів!

«Цей ринок лише зростає», - підкреслює в коментарі «Грошам» агент з НФТ-мистецтва Олексій.

Відтак можна придбати картинку в інтернеті і перепродати у десятки разів дорожче! Українці вже теж збагачуються. Як спеціалісти розповідають «Грошам», Україна входить в ТОП-5 країн, які долучилися до цього ринку.

Зоя Скоропаденко – найвідоміша сучасна українська художниця. Нині живе у Монако. Її роботи підкорювали кращі виставки Парижу й Токіо. Але пандемія «прикрила» всі галереї. Тож Зоя вийшла на новомодний цифровий ринок.

«Мастодонти в шоці, паніка страшна. Там зараз такі оберти! Це як нічний клуб, в якому ви вперше. Ніхто нічого не розуміє, але всі все купують, всім весело», - розповіла вона «Грошам».

Виявилося, що заможні колекціонери залюбки витрачають реальні гроші не тільки на фізичні картини, а й на їхні копії. Тож Зоя вже змогла заробити дві тисячі євро. І планує цілі цифрові виставки.

У пандемію для багатьох художників – це єдиний спосіб заробити. І збагачуються не лише світові зірки, а й початківці.

Максим та Анна – подружжя, арт-дует «Ветеріс фемілі». Творять прямо на електронному планшеті. «Це мистецтво 21 століття. Не потрібні ні фарби, ні мольберти», - розповідають вони «Грошам».

Подружжя лише почало шлях до слави. Утім уже встигли заробити на НФТ.

«У них вже є перша робота, яку придбали за пів ефіру, за тисячу доларів, так», - розповідає «Грошам» агент з НФТ-мистецтва Олексій.

Аби показати, як це працює, Максим та Анна малюють своє інтерв'ю «Грошам». За якийсь час з-під електронного пера виходить картина. Перфоманс «токенізується» у реальному часі – створюється той самий коштовний НФТ. Це раніше витвори виставляли у галереях. Нині їх замінюють віртуальні каталоги. Туди завантажуємо наш витвір. Олексій «чаклує» з кодом. Програма створює спеціальний шифр, який називається «НФТ-токен». Це наче електронний цифровий підпис автора.

«Це об’єкт права власності на що завгодно, записаний в реєстрі блокчейн. Той, хто володіє ключем до цього токена, він начебто і є його власником», - пояснює «Грошам» Олексій.

Тисячі комп’ютерів по всьому світу роблять спеціальний код, який неможливо підробити. Завдяки йому за НФТ-мистецтво і готові платити.

Наприклад, беремо репродукцію знаменитої «Мони Лізи». Оригінал коштує мільйони доларів, а копія не вартує нічого, хоч і один-в-один схожа на справжню. Багаті колекціонери платять за справжність. І НФС-токен – доказ цієї справжності.

«Художнику це дуже полегшує життя. Ти не переймаєшся через авторські права, як тобі відправити роботу, як її доставлять», - розповідають «Грошам» митці.

НФС-токеном можна помітити не лише картинку, а й відео, текст, музику, що завгодно. Навіть скульптуру. Наприклад, митець зі Львова виставив цифрову копію однієї зі своїх скульптур за два мільйони доларів.

Відтак НФТ-мистецтво - це шанс для талановитих, але невідомих митців.

Раніше у світ високого – і дорогого – мистецтва входили лише «розкручені» митці із власними агентами та зв'язками з галеристами. Нині ж все значно простіше. Тож якщо ви маєте хист до будь-якої творчості, але не могли достукатися до заможних колекціонерів, можете спробувати свої сили.

Утім, варто нагадати, що НФТ-токен для свого шедевру не безкоштовний.

«Вам треба заплатити від декількох доларів до 500 доларів. Так само, як заплатити на ринку», - розповідає «Грошам» Зоя Скоропаденко.

Та і себе все одно треба «розкрутити». Адже конкуренція – величезна. За словами Зої, зі 100 відсотків творів продавалися лише 20.

Серед багатіїв завжди було модно колекціонувати незвичайне мистецтво. Це ще один спосіб похизуватися. «Зараз це в мейнстрімі. Коли купують НФТ і ставлять собі на аватар в соціальних мережах. Тобто, ті, хто володіє рідкісними «панками», ставлять цю інформацію собі на аватар», - розповідає «Грошам» Олексій.

Тобто хтось купує люксові автівки, хтось одягається у брендові речі, а хтось ставить коштовні «аватарки».

Крім того, немало вкладають у НФТ-мистецтво і щоби заробити. Бо на хвилі «хайпу» ціни ростуть, як на дріжджах. За словами Олексія, в одному з проектів ціни виросли так, що власники отримали понад 3 тисячі відсотків прибутку.

Відтак, якщо розбираєтеся у сучасному мистецтві або інтернет-культурі, можете ризикнути купити роботу, що здається перспективною. Але попереджуємо: точно вгадати, що здорожчає – неможливо. Тож можна не тільки озолотитися, а й розоритися.

Наприклад, «криптокоти», про які ми вже згадували, спершу за лічені дні здорожчали десь у дев’ять разів, але потім так само стрімко здешевшали. Хоча нині вартують все одно дорожче, ніж до «лихоманки».

А ще варто пам’ятати, що з великими грошима прийшли і перші схеми: перші шахраї почали брати чужі роботи та публікувати їх під своїм іменем…

Ба більше, НФТ-мистецтво може стати новим способом відмивати гроші. Адже всі операції анонімні. Відтак не виключено, що багатомільйонні оборудки насправді проводять за «чорні» гроші. І поки ніхто не знає, як довго в нову «золоту лихоманку» вливатимуть нові багатства. НФТ може стати новим клондайком, а може й виявитися банальною пірамідою.

Андрій Засаднюк

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