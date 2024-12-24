Зокрема, фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку.

В Україні зʼявилася нова професія – інспектор з військового обліку. Відповідний професійний стандарт було зареєстровано в Національному агентстві кваліфікацій.

Один з розробників стандарту і головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки Генштабу ЗС України полковник Олексій Дудка розповів АрміяInform, що це за професія. Він зазначив, що зарестрований 19 грудня професійний стандарт "Інспектор з військового обліку", є документом національного масштабу.

"Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця – інспектора з військового обліку – ознайомившись з цим, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання", – каже він.

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За словами офіцера, до повномасштабного вторгнення РФ на облік не зверталося такої уваги, як зараз. І новий професійний стандарт впорядковує всі питання як для роботодавців, які винаймають цих спеціалістів, так і для звичайних громадян, які працюють на підприємствах України.

"Принаймні, фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку, як не потрапити на штрафи від ТЦК та СП, що для цього треба зробити, і як правильно виконувати цей обов’язок перед державою", – додав Дудка.

Тепер, як зауважив офіцер, підприємства, які ознайомляться з новим стандартом, мають направити на навчання свого спеціаліста. Курси підвищення кваліфікації, де вчать цій науці, зараз є в біля 20 навчальних закладах.

"Після проходження таких курсів фахівець від підприємства відповідатиме цьому стандарту. І тоді якість мобілізаційної роботи, починаючи з маленького підприємства і закінчуючи масштабами держави, значно підвищиться, причому в геометричний прогресії… І, розповідаючи про роботу над цим стандартом, не можу не згадати, що народився він також завдяки тому, що мені, як одному з розробників, активно допомагали мої колеги. Це ідеолог системи "Оберіг" полковник Олександр Правдивець та полковник Олег Павловський, який багато років опікується питаннями військового обліку в країні. І загалом, стандарт – це плід праці робочої групи з представниками від Міноборони, Генерального штабу та наукової спільноти, бо в групі було 3 доктори наук і 2 кандидати в доктори наук", – резюмував Дудка.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Кабінет Міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Причина такого кроку – нещодавня кібератака на державні реєстри, через яку було призупинено їх роботу.

Тим часом у Міністерстві оборони просять відтермінувати підготовку законопроєкту про демобілізацію військовослужбовців до 18 березня 2025 року.

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