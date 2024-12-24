Оформлюють військово-облікові документи у ТЦК та СП.

В Україні триває дія режиму воєнного стану та загальна мобілізація. Під час неї громадяни чоловічої статі від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ.

Про це нагадують у Львівському обласному ТЦК та СП. Там зауважили, що громадяни мають пред’являти такий документ за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП, співробітника поліції, або представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

"Перевірку військово-облікових документів представники ТЦК та СП або поліціянти можуть здійснювати за допомогою технічних приладів, засобів та спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що військово-облікові документи визначають належність власників до виконання військового обов’язку.

До таких документів належать:

посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних;

військовий квиток – для резервістів.

Оформлюють військово-облікові документи у ТЦК та СП.

Мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, було запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Відтоді їх дію продовжували вже 13 разів. Востаннє – в листопаді, до 7 лютого 2025 року.

За час війни в Україні вже знижували граничний вік для мобілізації – з 27 до 25 років. ЗМІ неодноразово писали про те, що на Київ тиснуть, аби влада ухвалила мобілізацію 18-річних.

Станом на зараз жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не було і немає, запевняють у парламенті. Зазначається, що на сьогоднішній момент Україна потребує відповідної кількості та видів озброєння та військової техніки у рамках безпекової допомоги, дотримання партнерами узгоджених термінів, обсягів їх постачання.

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